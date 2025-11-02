Կայացավ ՀՀ վաստակավոր արտիստ Բորիս Պեպանյանի 75-ամյակին նվիրված հոբելյանական երեկոն. Լուսանկարներ

Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում տեղի ունեցավ ՀՀ վաստակավոր արտիստ Բորիս Պեպանյանի հոբելյանական երեկոն, որը նվիրված էր նրա ծննդյան 75-ամյակին։
«Այս տղան ծնվել է մեր ժանրի համար»,- ժամանակին դերասանի մասին ասել է ՀՀ ժողովրդական արտիստ, հայտնի կատակերգակ Կարպ Խաչվանքյանը։
Թատերական ինստիտուտն ավարտելուց հետո Բորիս Պեպանյանը շուրջ 53 տարի շարունակ աշխատում է Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում։ 1972 թվականից նա հանդիսանում է թատրոնի մշտական դերասանական կազմի անդամ։ Բազմաթիվ բեմադրություններում նրա կերպարները դարձել են հանդիսատեսի սիրելի դերասանական աշխատանքներից։
Բացի թատերական գործունեությունից, Պեպանյանը նկարահանվել է «Հայֆիլմ» և «Լենֆիլմ» կինոստուդիաներում, հանդես է եկել հեռուստաթատրոնում և վարել է գրական հաղորդումներ դպրոցականների համար։ Նա թատրոնի առաջատար դերասաններից մեկն է, պարգևատրվել է մի շարք պատվավոր մրցանակներով։
Արտիստի 75-ամյակին նվիրված հոբելյանական երեկոյի ընթացքում ցուցադրվեց դերասանի կենսագրությանն ու ստեղծագործական ուղուն նվիրված ֆիլմ։ Դերասանի գործընկերները հանդես եկան երաժշտական և հումորային համարներով՝ շնորհավորելով վաստակավոր արտիստին։
Բորիս Պեպանյանը թատերարվեստին մատուցած նշանակալի ծառայությունների և հոբելյանի առթիվ պարգևատրվեց ՀՀ ԿԳՄՍ և ՀԹԳՄ Ոսկե մեդալներով։ Թատրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լիլիթ Պետրոսյանը հոբելյարին հանձնեց նաև Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի առաջին պատվո մեդալը, որն օրերս է թողարկվել:
Երեկոյի ավարտին Բորիս Պեպանյանը շնորհակալություն հայտնեց թատրոնի ղեկավարությանը, գործընկերներին և, իհարկե, հանդիսատեսին՝ ընդգծելով, որ առանց նրանց արտիստի կյանքն առ ոչինչ է:
