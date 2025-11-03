03/11/2025

Հայաստանն ընդդեմ Վրաստանի․ Հայ պատգամավորները փաստացի անվստահություն են հայտնել իրենց վարչապետին

infomitk@gmail.com 03/11/2025 1 min read

Վրաստանի խորհրդարանի փոխխոսնակ Նինո Ցիլոսանին ափսոսանք է հայտնել, որ Վրաստանի վերաբերյալ Եվրանեսթի խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևը ստորագրողների թվում եղել են նաև հայ պատգամավորներ, հաղորդում են վրացական լրատվամիջոցները։

Ցիլոսանին հայտարարել է, որ փաստաթուղթը ստորագրած հայ պատգամավորները անվստահություն են հայտնել իրենց իսկ վարչապետի նկատմամբ․ «Աջակցելով այն բանաձևին, որում նշվում է, որ Վրաստանի կառավարությունը ոչ լեգիտիմ է, հայ պատգամավորները փաստացի անվստահություն են հայտնել իրենց վարչապետի նկատմամբ, քանի որ Հայաստանի վարչապետը պաշտոնական և աշխատանքային այցեր է կատարել Վրաստան և հանդիպումներ է ունեցել ժողովրդի կողմից ընտրված կառավարության հետ»։

Նա ընդգծել է, որ Եվրանեսթի ԽՎ վերջին լիագումար նիստի շրջանակում Երևանում ընդունված բանաձևն անիմաստ է և զուրկ բովանդակությունից։

Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ փաստաթղթում անցյալ տարվա հոկտեմբերի 26-ին Վրաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունները որակվել են որպես «կեղծված», իսկ կառավարությունը՝ «ինքնահռչակ»։ Ի պատասխան՝ վրացական պատվիրակությունը հայտարարել է, որ հրաժարվում է մասնակցել Եվրանեսթի խորհրդարանական վեհաժողովի ապագա նիստերին։

