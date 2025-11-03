03/11/2025

Ուղևորը պահանջել է ավտոբուսը վարել իր ցանկացած ուղղությամբ, երբ մերժվել է, հայտարարել է, թե վարորդն առևանգել է իրեն

infomitk@gmail.com 03/11/2025 1 min read

Երեկ՝ նոյեմբերի 2-ին, անընդունելի միջադեպ է տեղի ունեցել թիվ 50 երթուղին սպասարկող տրանսպորտային միջոցում։ 

Ժամը 22։50-ի սահմաններում ուղևորը նստել է նշյալ երթուղին սպասարկող տրանսպորտային միջոցը, պահանջել վարորդից մեքենան վարել իր ասած ուղղությամբ։ Վարորդը ուղևորին հորդորել է նստել դիմացի մայթից, քանի որ տվյալ ուղղությամբ ինքը չի երթևեկում։

Դրանից հետո ուղևորը հնչեցրել է սպառնալիքներ վարորդի նկատմամբ՝ դրանք ուղեկցելով հայհոյանքներով, սպառնացել և փորձել վնասել համայնքային գույքը։ Տեսնելով վարորդի սառը վերաբերմունքը և հորդորը՝ պարզապես իջնել տրանսպորտային միջոցից, ուղևորը զանգահարել է Ոստիկանություն և հայտնել, որ վարորդը իրեն առևանգել է, հնչեցրել սպառնալիքներ և հարվածել։

«Երևանի ավտոբուս» ՓԲԸ-ի վարորդը արդեն այսօր տվել է հաղորդում հանցագործության մասին, իսկ ավտոբուսի տեսախցիկները ըստ պատշաճի պատրաստ են տրամադրվելու քննությունն իրականացնող մարմնին։

«Երևանի ավտոբուս» ՓԲԸ-ն դատապարտում է հանրային տրանսպորտի բնականոն երթևեկությունը խոչընդոտող այս և նմանօրինակ ցանկացած դեպք։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բագրատունյաց պողոտայում տղամարդու մարմին է հայտնաբերվել

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

5 տարում ավելի քան 80 հազար ՀՀ քաղաքացու մուտք է արգելվել ՌԴ․ նոր ռիսկեր՝ հայ միգրանտների համար

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը տանը հայտնաբերել է 1-ամյա տղայի մարմին

01/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 4-ի աստղագուշակ․ Հնարավոր են մանր անախորժություններ

03/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ անել, եթե որևէ անձ Ձեր լուսանկարով «WhatsApp»-ում բացել է անհատական հաշիվ և հանդես է գալիս Ձեր անունից

03/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրիտանական կայքն անդրադարձել է, որ առաջին քրիստոնեական երկրում եկեղեցին հալածվում է

03/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անհնար է կառուցել խաղաղություն նման հայտարարությունից հետո. Արթուր Դանիելյան

03/11/2025 infomitk@gmail.com