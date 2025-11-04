Այս գիշեր ՔՊ-ական բլոգեր է սպանվել Երևանում, մեղադրվող անձը կալանավորված է․ Լուսանկար

Զանգվածային լրատվամիջոցներում լուրեր են տարածվում այն մասին, որ այսօր գիշերը Դավթաշեն վարչական շրջանում տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում մի քաղաքացի ստանալով հրազենային վիրավորում՝ հիվանդանոցում մահացել է։
Այս մասին տեղեկանում ենք ՆԳՆ ոստիկանությունից։
«Հայտնում ենք, որ դեպքը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 25-ին, որի վերաբերյալ ՆԳՆ ոստիկանությունը հանդես է եկել համապատասխան հաղորդագրությամբ։
Հոկտեմբերի 25-ին՝ կեսգիշերն անց, Ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից Քրեական ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչություն ստացվել է հաղորդում, որ Դավթաշենի երրորդ թաղամասում վիճաբանություն է եղել: Նշված վայր է մեկնել օպերատիվ խումբ։
Մինչ իրավապահները ձեռնարկում էին անհետաձգելի գործողություններ՝ «Արմենիա» բժշկական կենտրոնից հաղորդել են, որ հրազենային վիրավորմամբ բուժօգնության տեղափոխված 33-ամյա Շմավոն Աթոյանը գիտակցության չգալով մահացել է: Բացահայտման աշխատանքներին միացել են նաև Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները։
Դեպքի վայրում հայտնաբերվել է 9 մմ տրամաչափի կրակված մեկ պարկուճ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժին։ Երևանի քրեական ոստիկանների ձեռնարկած միջոցառումներով պարզվել է, որ հանցագորությունը կատարել է մայրաքաղաքի Գևորգ Էմինի փողոցի բնակիչ 30-ամյա մի երիտասարդ։ Նա ձերբակալված է։
Հանգամանքները պարզվում են։ Ընթանում է նախաքննություն»,-նշված է հաղորդագրության մեջ։
Բլոգեր, «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության Դավթաշեն Տարածքային կառույցի անդամ Շմավոն Աթոյանի սպանության համար մեղադրվող անձը կալանավորված է:
ՀՀ քննչական կոմիտեից հայտնել են, որ դեպքը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 25-ին։ Սպանության դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 1-ին մասով (սպանությունը) և 335-րդ հոդվածի 1-ին մասով (հրազենի, դրա հիմնական բաղկացուցիչ մասերի, ռազմամթերքի և այլ նյութերի, սարքերի, առարկաների ապօրինի շրջանառությունը):
Վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը:
Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ հոկտեմբերի 25-ին՝ կեսգիշերն անց, Քրեական ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչություն ստացվել է հաղորդում, որ Դավթաշենի երրորդ թաղամասում վիճաբանություն է եղել:
Մինչ իրավապահները ձեռնարկում էին անհետաձգելի գործողություններ, «Արմենիա» բժշկական կենտրոնից հաղորդել են, որ հրազենային վիրավորմամբ բուժօգնության տեղափոխված 33-ամյա Շմավոն Աթոյանը, գիտակցության չգալով, մահացել է:
Երևանի քրեական ոստիկանների ձեռնարկած միջոցառումներով՝ պարզվել է, որ հանցագործությունը կատարել է մայրաքաղաքի Գևորգ Էմինի փողոցի բնակիչ 30-ամյա մի երիտասարդ։
