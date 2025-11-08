08/11/2025

Դոնալդ Թրամփը Նենսի Փելոսիին անվանել է «գարշահոտ քաղաքական ծնունդ». Լուսանկար

infomitk@gmail.com 08/11/2025 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակ Նենսի Փելոսիին, ով հեռանում է մեծ քաղաքականությունից, անվանել է «գարշահոտ քաղաքական ծնունդ»։

«Նենսի Փելոսին՝ ծեր և կոտրված քաղաքական ծնունդ է, որը երկու անգամ իմպիչմենտի ենթարկեց և պարտվեց, վերջապես «հեռանում է»։

Նա անօրինական կերպով մեծ կարողություն կուտակեց ֆոնդային շուկայում, գողացավ ամերիկացի ժողովրդից և աղետ դարձավ Ամերիկայի համար։ Ուրախ եմ տեսնել, որ Նենսի Փելոսիի հոտը անհետանում է!!!», – գրել է նա Truth Social-ում։

