Դոնալդ Թրամփը Նենսի Փելոսիին անվանել է «գարշահոտ քաղաքական ծնունդ». Լուսանկար

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակ Նենսի Փելոսիին, ով հեռանում է մեծ քաղաքականությունից, անվանել է «գարշահոտ քաղաքական ծնունդ»։
«Նենսի Փելոսին՝ ծեր և կոտրված քաղաքական ծնունդ է, որը երկու անգամ իմպիչմենտի ենթարկեց և պարտվեց, վերջապես «հեռանում է»։
Նա անօրինական կերպով մեծ կարողություն կուտակեց ֆոնդային շուկայում, գողացավ ամերիկացի ժողովրդից և աղետ դարձավ Ամերիկայի համար։ Ուրախ եմ տեսնել, որ Նենսի Փելոսիի հոտը անհետանում է!!!», – գրել է նա Truth Social-ում։
