08/11/2025

Լուկաշենկոն պատասխանատվության կենթարկվի, ամեն ինչի համար պատասխան կտա․ Զելենսկի

08/11/2025

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պատասխանատվության կենթարկվի լայնածավալ պատերազմի սկզբում ռուսական զորքերին Բելառուսի տարածքից առաջխաղացման թույլտվության համար։

«Նա այժմ շատ խոսուն է դարձել լրատվամիջոցներում՝ ցուցադրելով, թե որքան «բարի» է մեր ժողովրդի հանդեպ։ Մեզ պետք չէ նրա «բարությունը»՝ առավոտյան ժամը չորսին հրթիռներով։ Եթե նա կարծում է, որ իր խոսքերը կանդրադառնան մեր հիշողության վրա, մենք ամեն ինչ հիանալի հիշում ենք», – ասել է Զելենսկին։

Նա ընդգծել է, որ Լուկաշենկոն դեռ պատասխանատվության կենթարկվի իր գործողությունների համար. «Նա թույլ տվեց հարձակում իր տարածքից, և պատերազմը սկսվեց այնտեղից։ Ոչ ոք դա չի մոռանա»։

Զելենսկին նաև դեմ է արտահայտվել Բելառուսի մասնակցությամբ ցանկացած խաղաղ բանակցությունների։

Ավելի վաղ՝ նոյեմբերի 6-ին, Լուկաշենկոն համակրանք էր հայտնել ուկրաինացիների նկատմամբ և հրավիրել նրանց այցելել Բելառուս։

