Լուկաշենկոն պատասխանատվության կենթարկվի, ամեն ինչի համար պատասխան կտա․ Զելենսկի

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պատասխանատվության կենթարկվի լայնածավալ պատերազմի սկզբում ռուսական զորքերին Բելառուսի տարածքից առաջխաղացման թույլտվության համար։
«Նա այժմ շատ խոսուն է դարձել լրատվամիջոցներում՝ ցուցադրելով, թե որքան «բարի» է մեր ժողովրդի հանդեպ։ Մեզ պետք չէ նրա «բարությունը»՝ առավոտյան ժամը չորսին հրթիռներով։ Եթե նա կարծում է, որ իր խոսքերը կանդրադառնան մեր հիշողության վրա, մենք ամեն ինչ հիանալի հիշում ենք», – ասել է Զելենսկին։
Նա ընդգծել է, որ Լուկաշենկոն դեռ պատասխանատվության կենթարկվի իր գործողությունների համար. «Նա թույլ տվեց հարձակում իր տարածքից, և պատերազմը սկսվեց այնտեղից։ Ոչ ոք դա չի մոռանա»։
Զելենսկին նաև դեմ է արտահայտվել Բելառուսի մասնակցությամբ ցանկացած խաղաղ բանակցությունների։
Ավելի վաղ՝ նոյեմբերի 6-ին, Լուկաշենկոն համակրանք էր հայտնել ուկրաինացիների նկատմամբ և հրավիրել նրանց այցելել Բելառուս։
Բաց մի թողեք
Դոնալդ Թրամփը Նենսի Փելոսիին անվանել է «գարշահոտ քաղաքական ծնունդ». Լուսանկար
Էրդողանը մեկնել է Բաքու, ինչու, ինչ է հայտնի
Զելենսկին հայտնել է Պուտինի հետ հանդիպման նախապայմանները