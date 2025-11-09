Երևան-Սևան ճանապարհին հարսանքավորները վթարի են ենթարկվել. կա վիրավոր․ Լուսանկար

Նոյեմբերի 8-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։
Ժամը 13:10-ի սահմաններում Երևան-Սևան ավտոճանապարհի՝ ժողովրդին հայտնի Աբովյանի «Գայի պոստի» մոտ բախվել են «BMW X5», «BMW» և «Volkswagen» մակնիշի ավտոմեքենաները։
Shamshyan.com-ի հաղորդմամբ, վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղում բուժօգնություն է ստացել:
Վթարի փաստով ՊԾ Կոտայքի մարզի գումարտակում փաստաթղթեր են կազմվում: Սկզբնաղբյուրի տեղեկություններով՝ վթարի մեջ հայտնված ավտոմեքենաները ժամանեիս են եղել Երևան՝ հարսանեկան արարողության մասնակցելու համար:
