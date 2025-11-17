17/11/2025

Դատարանը 2 ամսով երկարաձգեց Սամվել Կարապետյանի կալանքը

infomitk@gmail.com 17/11/2025 1 min read

Հակակոռուպցիոն դատարանը 2 ամսով երկարաձգեց գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանքը:

Սամվել Կարապետյանին մեղադրանք է առաջադրվել Քրեական օրենսգրքի 290 (հարկերը, տուրքերը կամ այլ վճարներ չվճարել), 296 (փողերի լվացում), 422 (իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն, ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչերը) հոդվածներով։

Հոկտեմբերի 13-ին հայտնի է դարձել, որ Կարապետյանի մեղադրանքը փոփոխվել է, և նոր մեղադրանք է առաջադրվել։ Ավելացվել է ՔՕ 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեսված մեղադրանքը՝ իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով՝ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում։

Նրա նկատմամբ հետապնդումները սկսել են եկեղեցուն աջակցող հարցազրույցից հետո։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սամվել Կարապետյանին ազատ կարձակե՞ն

17/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռազմիկ Մկրտչյանի և ևս երկու անձի վերաբերյալ քրեական վարույթի նյութերը հասան դատարան

17/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաղարշապատի ընտրությունների ընթացքում ենթադրյալ իրավախախտումների մասին 10 ահազանգ է եղել. ՆԳՆ-ն մանրամասնել է

16/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 18-ի աստղագուշակ․ Ամեն ինչ միանգամից պարզ ու հասկանալի չի լինի, բայց ․․․

17/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատարանը 2 ամսով երկարաձգեց Սամվել Կարապետյանի կալանքը

17/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր Ուժն է լինելու նոր հայկական հաղթանակի գրավականը. Նարեկ Կարապետյան

17/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս պահին Վաղարշապատի «Հաղթանակ» դաշինքի տներում խուզարկություններ են․ Լուսանկար

17/11/2025 infomitk@gmail.com