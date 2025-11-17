Սամվել Կարապետյանին ազատ կարձակե՞ն

Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է քննվել Քննչական կոմիտեի միջնորդությունը՝ գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանքը երկարացնելու վերաբերյալ։
Նույն օրը և նույն ժամին Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում քննարկվում է Կարապետյանին պատկանող գույքի իրավական կարգավիճակի հարցը։ Պաշտպանական կողմը համոզված է, որ երկու գործընթացներն էլ պետք է մերժվեն։
Դատական նիստից առաջ Կարապետյանի պաշտպան Արամ Վարդևանյանը նշեց, որ կալանքի անընդհատ կիրառումը իրավական պետությանը հարիր չէ և ավելի բնորոշ է ավտորիտար համակարգերին։ Նրա խոսքով՝ պաշտպանությունը բազմիցս առաջարկել է կիրառել այլընտրանքային խափանման միջոցներ, սակայն դատարանը դրանք չի քննարկել։
Վարդևանյանը ընդգծեց, որ գործով հիմնավոր կասկածի վերաբերյալ վեճ գոյություն չունի, և եթե կալանքի պայմանները բացակայում են, ապա երկարացման պահանջը պարզապես պետք է մերժվի։ Նրա խոսքով՝ նույնիսկ տնային կալանքը մինչ օրս չի կիրառվել, ինչն անիմաստ է դարձնում կալանքի շարունակումը։
Պաշտպանը հիշեցրեց նաև վերաքննիչ քրեական դատարանի դիրքորոշումը, ըստ որի՝ երկարատև կալանքի այս իրավիճակը չի կարող շարունակվել։ Վարդևանյանի խոսքով՝ քննիչների մեծաթիվ խումբը մինչ այս չի ներկայացրել դատարան վերաքննիչի որոշումը, մինչդեռ հետաքրքիր է, որ նույն մարմինը կարողացել է նախկինում ստանալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը՝ անհասկանալի ձևով։
Պաշտպան Ռուբեն Հակոբյանը, դատարանի շենքի մոտ լրագրողների հետ զրույցում, ընդգծեց, որ նախաքննական մարմինը շարունակում է պնդել՝ Կարապետյանի կալանքի իրավական հիմքերը դեռ պահպանվում են։
Պաշտպանի խոսքով՝ քննիչները վստահ են, որ գործով կան հիմնավոր կասկածներ, և որ Կարապետյանը ազատության մեջ կարող է գործել ոչ իրավաչափ ձևով։ Հակոբյանը նշեց, որ նման գնահատականը իրենց համար անհեթեթ է, սակայն դա հենց նախաքննական մարմնի պաշտոնական դիրքորոշումն է։
Այս պահին Կարապետյանը կալանքի մեջ է ավելի քան հինգ ամիս՝ 152 օր։ Այսօր՝ ժամը 16:00-ին, նախատեսվում է հավաք՝ գործարարին աջակցելու նպատակով։
Ռուբեն Հակոբյանը ընդգծեց, որ միջնորդությունը հիմնավորում չունի և չի համապատասխանում իրավական չափանիշներին։
Նա հիշեցրեց, որ կալանքի առավելագույն ժամկետը արդեն սպառված է այն դրվագով, որը նախորդում էր մեղադրանքին, սակայն քննիչները այժմ փորձում են խոսել ենթադրյալ տնտեսական հանցագործությունների մասին՝ պահպանելու կալանքի հիմքերը։
Պաշտպանը հավելեց, որ դատարանը պետք է գնահատի այդ նոր ներկայացվող դրվագները։ Եթե դրանցում հիմնավոր կասկած չհաստատվի, ապա օրենքով կալանքի երկարաձգումը պարզապես չի կարող իրականացվել։
