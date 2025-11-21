Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին՝ Սպարտակ Ղուկասյանը կալանավորվեց։
Հիշեցնենք, որ Գյումրու քաղաքապետի որդու կալանքի միջնորդությունը քննել է դատավոր Տաթևիկ Մուրադյանը։
Նշենք, որ Սպարտակ Ղուկասյանը երեկ ձերբակալվել էր Հակակոռուպցիոն դատարանում հայտարարություն անելու համար։
Նա սեպտեմբերի 12-ից տնային կալանքի տակ է՝ հարկադրանքի եղանակով շորթման համար։ Քննչական կոմիտեի փոխանցմամբ՝ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետերով՝ «մի խումբ անձանց կողմից տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով կատարված խուլիգանությունը»։
