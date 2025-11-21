21/11/2025

Ռոտերդամից՝ Երևանի բեմ․ Ադրիան Հուկի մենահամերգը Կամերայինում․ Տեսանյութեր, Լուսանկարներ

Վահագն Ստամբոլցյանի անվան երգեհոնային երաժշտության երրորդ միջազգային փառատոնի շրջանակում նոյեմբերի 20-ին մենահամերգով է հանդես եկել փառատոնի վերջին հրավիրյալ երաժիշտը՝ Ռոտերդամի քաղաքային երգեհոնահար Ադրիան Հուկը։

Երեկոյի ընթացքում Հուկը հանդիսատեսին է ներկայացրել բազմաժանր համերգային ծրագիր՝ բարոկկոյից մինչև ժամանակակից մինիմալիզմ՝ բացահայտելով երգեհոնի արտահայտչականության անսահման հնարավորությունները։ Հնչել են Բովեի,  Սվելինկի, Բուքստեհուդեի, Բյոմի, Բախի, Պյարտի  և  Հայդնի ստեղծագործությունները։

Համերգի ավարտին, Փառատոնի ավանդույթի համաձայն, Ադրիան Հուկն անդրադարձել է նաև հայկական երաժշտությանը՝ կատարելով Մակար Եկմալյանի «Ամեն հայր սուրբ» ստեղծագործությունը, իսկ հետո ներկայացրել է Լյուդովիկո Էյնաուդիի «Experience»-ը, որն արժանացել է հանդիսատեսի ջերմ ընդունելությանը։

Ադրիան Հուկը համերգային երգեհոնահար է։ Նա ստացել է երաժշտության մագիստրոսի աստիճան՝ գերազանցությամբ, Ռոտերդամի կոնսերվատորիայում՝ Բեն վան Օստենի, Բաս դե Վրումեի, Աարտ Բերգվերֆի և Հայո Բուրեմայի մոտ։ Նա նաև ուսումնասիրել է դաշնամուր, երաժշտության տեսություն, եկեղեցական երաժշտություն և իմպրովիզացիա։

Նա շարունակել է ուսումը Համբուրգի երաժշտության և թատրոնի բարձրագույն դպրոցում և Գենտի Հոգեսկոլեում։ Այստեղ նա դասեր է առել Վոլֆգանգ Ցերերի, Պիտեր վան Դեյկի և Իգնաս Միխիլսի մոտ։

Ադրիանը ութ առաջին մրցանակ է շահել Նիդեռլանդների, Գերմանիայի, Ավստրիայի, Իտալիայի և Ամերիկայի միջազգային երգեհոնային մրցույթներում։ Ալկմարում (2015) կայացած Շնիտգերի միջազգային երգեհոնային մրցույթում և Տրևիզոյի (Իտալիա 2018) ECHO-ի Գրան պրիում իր ելույթների շնորհիվ նա 2016 և 2018 թվականներին ստացել է «Տարվա երիտասարդ ECHO երգեհոնահար» տիտղոսը։ Սա հանգեցրել է մի շարք համերգների ամբողջ Եվրոպայում։

2022 թվականի ամռանից նա Ռոտերդամի քաղաքային երգեհոնահարն է։ Այստեղ նա Դոելենի և քաղաքապետարանի մշտական ​​երգեհոնահարն է։ Որպես եկեղեցական երաժիշտ՝ նա աշխատում է Լեյդենի Մարեկերկում։

Ադրիանը սիրում է նվագել երգեհոնի ամբողջ երգացանկը, 15-րդ դարից մինչև 21-րդ դարի երաժշտություն։ Բացի այդ, նա սիրում է երգեհոնը համատեղել այլ երաժիշտների հետ։

