Ռոտերդամից՝ Երևանի բեմ․ Ադրիան Հուկի մենահամերգը Կամերայինում․ Տեսանյութեր, Լուսանկարներ

Վահագն Ստամբոլցյանի անվան երգեհոնային երաժշտության երրորդ միջազգային փառատոնի շրջանակում նոյեմբերի 20-ին մենահամերգով է հանդես եկել փառատոնի վերջին հրավիրյալ երաժիշտը՝ Ռոտերդամի քաղաքային երգեհոնահար Ադրիան Հուկը։
Երեկոյի ընթացքում Հուկը հանդիսատեսին է ներկայացրել բազմաժանր համերգային ծրագիր՝ բարոկկոյից մինչև ժամանակակից մինիմալիզմ՝ բացահայտելով երգեհոնի արտահայտչականության անսահման հնարավորությունները։ Հնչել են Բովեի, Սվելինկի, Բուքստեհուդեի, Բյոմի, Բախի, Պյարտի և Հայդնի ստեղծագործությունները։
Համերգի ավարտին, Փառատոնի ավանդույթի համաձայն, Ադրիան Հուկն անդրադարձել է նաև հայկական երաժշտությանը՝ կատարելով Մակար Եկմալյանի «Ամեն հայր սուրբ» ստեղծագործությունը, իսկ հետո ներկայացրել է Լյուդովիկո Էյնաուդիի «Experience»-ը, որն արժանացել է հանդիսատեսի ջերմ ընդունելությանը։
Ադրիան Հուկը համերգային երգեհոնահար է։ Նա ստացել է երաժշտության մագիստրոսի աստիճան՝ գերազանցությամբ, Ռոտերդամի կոնսերվատորիայում՝ Բեն վան Օստենի, Բաս դե Վրումեի, Աարտ Բերգվերֆի և Հայո Բուրեմայի մոտ։ Նա նաև ուսումնասիրել է դաշնամուր, երաժշտության տեսություն, եկեղեցական երաժշտություն և իմպրովիզացիա։
Նա շարունակել է ուսումը Համբուրգի երաժշտության և թատրոնի բարձրագույն դպրոցում և Գենտի Հոգեսկոլեում։ Այստեղ նա դասեր է առել Վոլֆգանգ Ցերերի, Պիտեր վան Դեյկի և Իգնաս Միխիլսի մոտ։
Ադրիանը ութ առաջին մրցանակ է շահել Նիդեռլանդների, Գերմանիայի, Ավստրիայի, Իտալիայի և Ամերիկայի միջազգային երգեհոնային մրցույթներում։ Ալկմարում (2015) կայացած Շնիտգերի միջազգային երգեհոնային մրցույթում և Տրևիզոյի (Իտալիա 2018) ECHO-ի Գրան պրիում իր ելույթների շնորհիվ նա 2016 և 2018 թվականներին ստացել է «Տարվա երիտասարդ ECHO երգեհոնահար» տիտղոսը։ Սա հանգեցրել է մի շարք համերգների ամբողջ Եվրոպայում։
2022 թվականի ամռանից նա Ռոտերդամի քաղաքային երգեհոնահարն է։ Այստեղ նա Դոելենի և քաղաքապետարանի մշտական երգեհոնահարն է։ Որպես եկեղեցական երաժիշտ՝ նա աշխատում է Լեյդենի Մարեկերկում։
Ադրիանը սիրում է նվագել երգեհոնի ամբողջ երգացանկը, 15-րդ դարից մինչև 21-րդ դարի երաժշտություն։ Բացի այդ, նա սիրում է երգեհոնը համատեղել այլ երաժիշտների հետ։
