Խորեն Ղազարյանի կնոջն ու դստերը սպանողը վերջապես ձերբակալվել է․ Լուսանկարներ

Կոստրոմայում ձերբակալվել է գործարար Խորեն Ղազարյանի կնոջ և դստեր՝ 2015 թվականի սպանության մեջ կասկածվողը։ Այս մասին հայտնում է SHOT թելեգրամ ալիքը։ Իրական մեղավորը Մոլդովայի քաղաքացի է։32-ամյա Ալեքսեյ Մելնիչուկը սկզբում լքել էր Ռուսաստանը, ապա վերադարձել և առանց գրանցման ապրել Կոստրոմայում՝ աշխատելով որպես որակի վերահսկման ինժեներ։

Նա ձերբակալվել է Կոստրոմայում և խոստովանել ամեն ինչ։«Մելնիչուկը դաժանորեն սպանել է Վիկտորիա Ղազարյանին և նրա 9-ամյա դստերը՝ Նինային, 2015 թվականի փետրվարին։ Նա կնոջը և փոքրիկ աղջկան դանակահարել է ավելի քան 40 անգամ, բնակարանից գողացել 3000 դոլար և զարդեր ու փախել։

Գործարար Խորեն Ղազարյանը սկզբում համարվում էր գլխավոր կասկածյալը։ Տեսախցիկները ֆիքսել էին, թե ինչպես էր նա տուն վերադառնում ժամը 4:00-ին և կես ժամ անց լքում շենքը։ Մոտավորապես նույն ժամանակ սպանվել էին նրա կինն ու դուստրը։ Ղազարյանը կալանավորվել էր։ Գործարարը չէր ընդունել իրեն առաջադրված մեղադրանքները։

ԴՆԹ թեստը ցույց էր տվել, որ Նինան Ղազարյանի կենսաբանական դուստրը չէ, ինչը հանգեցրել էր տարբեր տեսությունների, այդ թվում՝ գործարարի կողմից վրեժխնդրության: Գործարարն ինը ամիս անցկացրել էր նախնական կալանքի տակ, իսկ ևս ութ ամիս՝ տնային կալանքի տակ, քանի որ այդ ժամանակ նա սպանության գլխավոր կասկածյալն էր: Մեղադրանքները հանվել էին  մեկուկես տարի անց, երբ Ղազարյանի դեմ որևէ ապացույց չէր հայտնաբերվել»,- գրում է թելեգրամ ալիքը:

