23/11/2025

Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը իրականացրել է իր 7000-րդ պարեկությունը. Լուսանկար

23/11/2025

Նոյեմբերի 23-ին, ՀԵՄԱ-ն իրականացրել է իր 7000-րդ պարեկությունը։ Այս մասին տեղեկացնում են ԵՄ առաքելության գրասենյակից։

Առաքելությունը շարունակում է հանձնառու մնալ իր մանդատին հայ-ադրբեջանական սահմանի հայկական կողմում։

Blog Image

