Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը իրականացրել է իր 7000-րդ պարեկությունը. Լուսանկար

Նոյեմբերի 23-ին, ՀԵՄԱ-ն իրականացրել է իր 7000-րդ պարեկությունը։ Այս մասին տեղեկացնում են ԵՄ առաքելության գրասենյակից։
Առաքելությունը շարունակում է հանձնառու մնալ իր մանդատին հայ-ադրբեջանական սահմանի հայկական կողմում։
Նոյեմբերի 23-ին, ՀԵՄԱ-ն իրականացրել է իր 7000-րդ պարեկությունը։ Այս մասին տեղեկացնում են ԵՄ առաքելության գրասենյակից։
Առաքելությունը շարունակում է հանձնառու մնալ իր մանդատին հայ-ադրբեջանական սահմանի հայկական կողմում։
Բաց մի թողեք
Հայաստանում երկրաշարժ է տեղի ունեցել
Նոր մանրամասներ՝ Երևանում այսօրվա վթարից. կողաշրջված «BYD»-ն վարել է Աջափնյակի նախկին թաղապետը. Լուսանկար
Վաղարշապատում որ ուժը քանի ավագանու մանդատ ստացավ․ Վերջնական արդյունքներ