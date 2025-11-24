24/11/2025

Ռոբերտ Քոչարյանը հարց է տվել արհեստական բանականությանը

infomitk@gmail.com 24/11/2025 1 min read

Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվող նիստի ընթացքում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը քննադատել է իր նկատմամբ կիրառված իրավական կարգավորումները՝ հայտարարելով, որ մեղադրանքի հիմքերը իրավաբանորեն անընդունելի են։

Քոչարյանի խոսքով՝ ինքը ուսումնասիրել է տարբեր իրավական համակարգեր՝ պարզելու համար, թե հնարավոր է արդյոք որևէ երկրում անձին մեղադրյալի կարգավիճակ տալ առանց համապատասխան քրեական հոդվածի կիրառման։ Նա նշել է, որ նման դեպք վերջին հարյուր տարվա ընթացքում չի արձանագրվել, և գործող ընթացակարգը համարում է անհեթեթություն. «Դիմել եմ արհեստական բանականությանը՝ հետևյալ հարցադրումով՝ հնարավոր է արդյոք առանց քրեական հոդվածի մարդն ունենա մեղադրյալի կարգավիճակ և արդյոք կա որևէ երկիր, որտեղ դա հնարավոր է: Շատ երկար աշխատելուց հետո ինձ ասել են՝ սա աբսուրդ է, անհնար է»:

