Բաքուն նոր պատերազմ է հայտարարել․ Լուսանկար

Բաքվում կոմունիստական գաղափարախոսությունը տարածող, ԽՍՀՄ դրոշներով հանրահավաքի կազմակերպիչները ձերբակալվել են։
Ինչպես նշում են այդ երկրի ԶԼՄ-ները, Ներքին գործերի նախարարության կողմից ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ երթի կազմակերպիչներ Աբդուլլահ Իբրահիմլին, Իբրահիմ Ասադլին և այլք, որոնք մասնակցել են, հայտնաբերվել և ձերբակալվել են, և նրանց դեմ հարուցվել է քրեական գործ։
«Նախնական հետաքննությունը պարզել է, որ այս անձինք վարձակալել են գրասենյակ մեկ այլ պետության աջակցությամբ և ֆինանսավորմամբ, գործել են որպես խումբ և պարբերաբար հանդիպումներ են անցկացրել։ Վերոնշյալ անձանց պատկանող գրասենյակների և բնակարանների ստուգման ընթացքում հայտնաբերվել և առգրավվել են կոմունիստական գաղափարախոսությունը տարածող բազմաթիվ նյութեր, դրոշներ, արմատականություն տարածող գրքերի օրինակներ, CD-ներ և այլ էլեկտրոնային սարքեր։
Քննչական գործողությունները շարունակվում են»:
Այս ամենը տեղի է ունենում Իլհամ Ալիևի՝ ԽՍՀՄ-ի օրոք ռուսական բանակի կողմից իբր Ադրբեջանն օկուպացնելու, Զանգեզուրը Հայաստանին նվիրելու և այլ անհեթեթ մեղադրանքների ֆոնին:
Եվ սա պնդում է մեկը, ով իր ազգուտակով պարտական է հենց ԽՍՀՄ-ին, լուրջ առնչություններ ունի՝ ՌԴ-ում կրթություն ստանալուց մինչև այլ ասպարեզներ, իսկ նրա հայրը՝ Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևը ԽՍՀՄ տարիներին ամենաբարձրաստիճան ֆիգուրներից մեկն էր:
