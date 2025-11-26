26/11/2025

Բաքուն նոր պատերազմ է հայտարարել․ Լուսանկար

26/11/2025

Բաքվում կոմունիստական ​​գաղափարախոսությունը տարածող, ԽՍՀՄ դրոշներով հանրահավաքի կազմակերպիչները ձերբակալվել են։

Ինչպես նշում են այդ երկրի ԶԼՄ-ները, Ներքին գործերի նախարարության կողմից ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ երթի կազմակերպիչներ Աբդուլլահ Իբրահիմլին, Իբրահիմ Ասադլին և այլք, որոնք մասնակցել են, հայտնաբերվել և ձերբակալվել են, և նրանց դեմ հարուցվել է քրեական գործ։

«Նախնական հետաքննությունը պարզել է, որ այս անձինք վարձակալել են գրասենյակ մեկ այլ պետության աջակցությամբ և ֆինանսավորմամբ, գործել են որպես խումբ և պարբերաբար հանդիպումներ են անցկացրել։ Վերոնշյալ անձանց պատկանող գրասենյակների և բնակարանների ստուգման ընթացքում հայտնաբերվել և առգրավվել են կոմունիստական ​​գաղափարախոսությունը տարածող բազմաթիվ նյութեր, դրոշներ, արմատականություն տարածող գրքերի օրինակներ, CD-ներ և այլ էլեկտրոնային սարքեր։

Քննչական գործողությունները շարունակվում են»:

Այս ամենը տեղի է ունենում Իլհամ Ալիևի՝ ԽՍՀՄ-ի օրոք ռուսական բանակի կողմից իբր Ադրբեջանն օկուպացնելու, Զանգեզուրը Հայաստանին նվիրելու և այլ անհեթեթ մեղադրանքների ֆոնին:

Եվ սա պնդում է մեկը, ով իր ազգուտակով պարտական է հենց ԽՍՀՄ-ին, լուրջ առնչություններ ունի՝ ՌԴ-ում կրթություն ստանալուց մինչև այլ ասպարեզներ, իսկ նրա հայրը՝ Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևը ԽՍՀՄ տարիներին ամենաբարձրաստիճան ֆիգուրներից մեկն էր:

Բաքուն նոր «պատերազմ» է հայտարարել

