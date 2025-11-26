26/11/2025

Թրամփը՝ իր և Պուտինի օգնականի գաղտնի զրույցի արտահոսքի մասին

26/11/2025

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեկնաբանել է Bloomberg-ի սենսացիոն արտահոսքը, որը բացահայտել է, թե ինչպես են Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը և ԱՄՆ նախագահի հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Ուիտկոֆը քննարկել Թրամփին խաղաղության ծրագիր ներկայացնելու հարցը։

Թրամփի խոսքով՝ ինքը չի լսել ձայնագրությունը, բայց նման ցուցումներն անվանել է «ստանդարտ գործելաոչ» բանակցողների համար։

«Նա պետք է համոզի Ուկրաինային, նա պետք է համոզի Ռուսաստանին։ Ահա թե ինչ է անում բանակցողը», – ասել է նա։

Նա հավելել է, որ պատերազմը կարող է տևել տարիներ, և Ուկրաինան պետք է ձգտի համաձայնության.

«Ռուսաստանն ունի շատ ավելի շատ մարդիկ և զինվորներ։ Եթե Ուկրաինան կարողանա համաձայնության գալ, դա լավ կլինի երկու կողմերի համար էլ»։

