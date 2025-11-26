26/11/2025

Ինչ է ակնկալում Մոսկվան Վաշինգտոնից․ Լավրովը պարզաբանել է

infomitk@gmail.com 26/11/2025 1 min read

Ռուսաստանը ոչ պաշտոնական խողովակներով ստացել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Ուկրաինայի վերաբերյալ խաղաղության ծրագիրը և պատրաստ է քննարկել կոնկրետ ձևակերպումները։

Այս մասին լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։

Նա նշել է՝ «Մոսկվան ակնկալում է, որ Վաշինգտոնը կտրամադրի Ուկրաինայի կարգավորման ծրագրի միջանկյալ տարբերակը, որը համաձայնեցված է եվրոպացիների և ուկրաինացիների հետ»։

«Մենք այն ունենք, բայց ստացել ենք ոչ պաշտոնական խողովակներով։ Այն մեզ պաշտոնապես չի փոխանցվել։ Բայց մենք, բնականաբար, ինչպես ասաց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, պատրաստ ենք քննարկել կոնկրետ ձևակերպումները։ Որովհետև մի շարք հարցեր, իհարկե, պահանջում են պարզաբանում», – ասել է նա։

«Մենք դեռևս մեր ամերիկացի գործընկերներից չենք ստացել այն տարբերակը, որի մասին լրատվամիջոցները շահարկում են», – հավելել է Լավրովը։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Միասնաբար պաշտպանել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի արդյունքները»

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան որոշել է Ուկրաինայի կարգավորման հարցով առանձին ծրագիր չկազմել. Սթարմեր

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

AntiCor հետհայացք․ «Զեղչով» բնակարան, կասեցված գործ և համակարգային հովանավորչություն

26/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Համազգային թատրոնի «Փամփլիկ» ներկայացման գաղափարը՝ ժամանակակից տեսանկյունից․ Լուսանկարներ, Տեսանյութ

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Միասնաբար պաշտպանել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի արդյունքները»

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ զեկույցը չունի «զեկույցի իրավական կարգավիճակ»․ Դավիթ Տոնոյան

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան որոշել է Ուկրաինայի կարգավորման հարցով առանձին ծրագիր չկազմել. Սթարմեր

26/11/2025 infomitk@gmail.com