Ինչ է ակնկալում Մոսկվան Վաշինգտոնից․ Լավրովը պարզաբանել է

Ռուսաստանը ոչ պաշտոնական խողովակներով ստացել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Ուկրաինայի վերաբերյալ խաղաղության ծրագիրը և պատրաստ է քննարկել կոնկրետ ձևակերպումները։
Այս մասին լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։
Նա նշել է՝ «Մոսկվան ակնկալում է, որ Վաշինգտոնը կտրամադրի Ուկրաինայի կարգավորման ծրագրի միջանկյալ տարբերակը, որը համաձայնեցված է եվրոպացիների և ուկրաինացիների հետ»։
«Մենք այն ունենք, բայց ստացել ենք ոչ պաշտոնական խողովակներով։ Այն մեզ պաշտոնապես չի փոխանցվել։ Բայց մենք, բնականաբար, ինչպես ասաց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, պատրաստ ենք քննարկել կոնկրետ ձևակերպումները։ Որովհետև մի շարք հարցեր, իհարկե, պահանջում են պարզաբանում», – ասել է նա։
«Մենք դեռևս մեր ամերիկացի գործընկերներից չենք ստացել այն տարբերակը, որի մասին լրատվամիջոցները շահարկում են», – հավելել է Լավրովը։
Բաց մի թողեք
«Միասնաբար պաշտպանել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի արդյունքները»
Եվրոպան որոշել է Ուկրաինայի կարգավորման հարցով առանձին ծրագիր չկազմել. Սթարմեր
AntiCor հետհայացք․ «Զեղչով» բնակարան, կասեցված գործ և համակարգային հովանավորչություն