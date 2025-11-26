26/11/2025

Հայաստանը փաստացի դուրս է եկել ՀԱՊԿ-ից. Ալեն Սիմոնյան

infomitk@gmail.com 26/11/2025 1 min read

Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չի կարծում, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը խոսում է հակառուսության մասին։

«Չէ՛»,- ԱԺ-ում լրագրողների հետ զրույցում ասաց նա։

Սիմոնյանը համարում է, որ Հայաստանը փաստացի դուրս է եկել ՀԱՊԿ-ից։

«Ինչ վերաբերում է մնացածին՝ թողեք մեր քաղաքական նպատակահարմարության վրա»,- հավելեց ԱԺ նախագահը։

