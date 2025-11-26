Հայաստանը փաստացի դուրս է եկել ՀԱՊԿ-ից. Ալեն Սիմոնյան

Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չի կարծում, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը խոսում է հակառուսության մասին։
«Չէ՛»,- ԱԺ-ում լրագրողների հետ զրույցում ասաց նա։
Սիմոնյանը համարում է, որ Հայաստանը փաստացի դուրս է եկել ՀԱՊԿ-ից։
«Ինչ վերաբերում է մնացածին՝ թողեք մեր քաղաքական նպատակահարմարության վրա»,- հավելեց ԱԺ նախագահը։
Բաց մի թողեք
Պահեստազորի սպաները կարող են վերադառնալ ծառայության՝ պահպանելով զինվորական կենսաթոշակի իրավունքը. Պապիկյան. Տեսանյութ
Ներառվա՞ծ եք պետական ապահովագրական համակարգում, թե` ոչ. ինչպե՞ս իմանալ. նախարարը մանրամասնել է․ Տեսանյութ
Կասեցվել է այս տարվա ընթացքում արդեն չորրորդ «Զանգերի կենտրոնի» հանցավոր գործունեությունը. մանրամասներ. Տեսանյութ