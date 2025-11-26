26/11/2025

Ուկրաինայի հարցով ամերիկյան խաղաղության ծրագիրը 28 կետից կրճատվել է մինչև 22 կետ, դրանցից շատերն արդեն համաձայնեցված են․ Թրամփ

Չորեքշաբթի օրը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ խաղաղության ծրագրի կետերի քանակը, որը ներկայումս կազմում է 22։

«Նրանք վերցնում են 28 կետերից յուրաքանչյուրը և կրճատում մինչև 22», – լրագրողներին ասաց Թրամփը՝ պատասխանելով այն հարցին, թե իր կարծիքով ինչ զիջումների պետք է գնա Ռուսաստանը ուկրաինական կարգավորման հարցում։

Ամերիկացի առաջնորդը նաև նշել է, որ Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ նախնական առաջարկը «հայեցակարգ» է, այլ ոչ թե ծրագիր։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ռուս-ուկրաինական կարգավորման ԱՄՆ-ի նախնական պլանը լրամշակվել է։

Նա նշել է, որ Ուկրաինայում կարգավորման վերաբերյալ մնացել են միայն մի քանի վիճելի հարցեր:

«Ես անհամբեր սպասում եմ նախագահ Զելենսկու և նախագահ Պուտինի հետ հանդիպմանը մոտ ապագայում, բայց միայն այն դեպքում, երբ այս պատերազմը ավարտելու համաձայնագիրը վերջնական կլինի կամ կգտնվի իր վերջնական փուլում»,- իր  սոցցանցի էջում գրել է Թրամփը։

