Ինչ գործ ուներ ռուսական դրոնը Մոլդովայի ԱԳՆ-ի դիմաց, սկանդալ է

NewsMaker-ը հաղորդում է, որ Մոլդովայի արտաքին գործերի նախարարությունը կանչել է Ռուսաստանի դեսպանին՝ բողոքի նոտա փոխանցելու համար, այն բանից հետո, երբ ռուսական անօդաչու սարքերը խախտել են երկրի օդային տարածքը։
Չորեքշաբթի՝ նոյեմբերի 26-ին, Մոլդովայում Ռուսաստանի դեսպան Օլեգ Օզերովը ժամանել է Արտաքին գործերի նախարարություն։ Դիվանագետի շենք մտնելուց հետո, Ֆլորեշտի շրջանում հայտնաբերված դրոններից մեկը դրվել է Արտաքին գործերի նախարարության առջև։ Մոլդովայի արտաքին գործերի նախարար Միհայ Պոպշոյը, ինչպես սպասվում է, կտեղեկացնի Ռուսաստանի դեսպանին, որ անօդաչու սարքերի միջադեպերը անընդունելի են։
Օզերովի այն հայտարարության վերաբերյալ, որ Մոլդովան պետք է ապացույցներ ներկայացնի, որ ինքնաթիռները ռուսական են, Պոպշոյը նոյեմբերի 26-ին տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ «այս հայտարարությունը լսվել է, և ապացույցներ են ուղարկվել» Ֆլորեշտում անօդաչու սարքի կործանումից մեկ օր առաջ։
«Ինչպես մենք արդեն նշել ենք նախորդ բողոքի նոտաներում, Մոլդովայի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը սպառնալիքի տակ են, երբ տեղի են ունենում նման միջադեպեր։ Նման միջադեպերը անընդունելի են», – հայտարարել է Պոպշոյը։
