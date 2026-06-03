Վճարել խաղի համար Բրյուսելում. Ինչպես լրատվամիջոցների միջոցառումները դարձան լոբբիստական ​​նոր սահման

Ընթրիքները, կլոր սեղանները և համաժողովները վաղուց լոբբիստական մշակույթի անբաժանելի մասն են կազմել: Փոխվում է այն, թե ով է դրանք կազմակերպում: Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ հանդիպումները հայտնի են իրենց դժվարությամբ: Սակայն Բրյուսելում մեր կողմից «28» գալա ընթրիքի ժամանակ Ստեֆան Օլրիխը դրա կարիքը չուներ:
Տարեկան միջոցառման ոսկեզօծ միջավայրում, որը ԵՄ ազդեցության տնտեսության մեջ ավելի ու ավելի աչքի ընկնող իրադարձություն է, Bayer դեղագործական ընկերության ղեկավարը այն քչերից էր, ովքեր կարողացան մոտենալ Հանձնաժողովի նախագահին: Կարճատև հանդիպումը, որի ժամանակ Ակսել Սփրինգերի ղեկավարները մոտակա սմոկինգներով էին, ոչ պաշտոնական էր և, համաձայն գործող կանոնների, բացակայում էր որևէ հրապարակային բացահայտումից:
Բրյուսելում լոբբիստները պետք է գրանցեն իրենց գործունեության մեծ մասը ԵՄ հաստատությունների հետ այսպես կոչված թափանցիկության գրանցամատյանում, մինչդեռ հանձնակատարներն ու ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաները պետք է հրապարակեն նրանց հետ պաշտոնական հանդիպումները Հանձնաժողովի կայքում: «Ինքնաբուխ հանդիպումները կամ զուտ անձնական կամ սոցիալական բնույթի հանդիպումները չեն ընդգրկվում այս կանոններով», – Euractiv-ին ասել են Հանձնաժողովից: Ֆոն դեր Լեյենը և Բայերը հրաժարվեցին մեկնաբանել փոխանակումը։
Օելրիխի ներկայությունը արտացոլում էր նրա ինչպես կորպորատիվ, այնպես էլ լոբբիստական դերը Բրյուսելում։ Որպես Եվրոպական դեղագործական արդյունաբերության և ասոցիացիաների ֆեդերացիայի (EFPIA) նախագահ, որը միջոցառման գլխավոր հովանավորներից մեկն է, նա բեմ բարձրացավ առևտրային գործընկերության շրջանակներում՝ պաշտպանելու կարգավորման և դեղագործական նորարարությունների օգտին պայքարը։ Բայերն ինքը դարձել է Բրյուսելի լրատվամիջոցների միջոցառումների մշտական հովանավոր՝ 16 անգամ հայտնվելով այս հոդվածի համար վերլուծված հավաքույթների գլխավոր հովանավորների շարքում։ (Բայերը և EFPIA-ն նաև Euractiv-ի հաճախորդների շարքում են։)
Ընթրիքները, կլոր սեղանները և համաժողովները վաղուց ի վեր լոբբիստական մշակույթի առանձնահատկություն են եղել։ Փոխվում է այն, թե ով է դրանք կազմակերպում։
Մինչ ավանդական գովազդային եկամուտները նվազում են, բաժանորդագրությունների աճը կանգնում է, և արհեստական բանականության պատճառով առաջացող խափանումները մոտենում են, մեդիա կազմակերպությունները, այդ թվում՝ Financial Times-ը, The Economist-ը, Euronews-ը, The Parliament Magazine-ը և Euractiv-ը, ընդլայնում են Բրյուսելի իշխանական էլիտային ուղղված միջոցառումների գործունեությունը։
Արդյունքում աճում է մոխրագույն գոտի, որտեղ երբեմն դժվար է տարբերակել, թե որտեղ է ավարտվում լրագրությունը և որտեղ է սկսվում ազդեցությունը. այնպիսին, որի լուծման համար թափանցիկության կանոնները նախատեսված չեն, և որը անհանգստություն է առաջացնում լոբբիստական համայնքում։
«Մամուլի անցաթուղթը թափանցիկությունից դուրս գալու քարտ չէ», – ասաց Բրյուսելի Rud Pedersen-ի կառավարիչ տնօրեն Ջեյմս Սթիվենսը։ «Եթե որևէ գործունեություն նախատեսված է ԵՄ քաղաքականության վրա ազդելու համար, այն պետք է լինի թափանցիկության գրանցամատյանում», – ասաց փորձառու լոբբիստը։
ԵՄ կանոնների համաձայն, լոբբինգը լայնորեն սահմանվում է որպես քաղաքականության մշակման վրա ազդելու համար նախատեսված գործունեություն։ Սակայն իրավաբաններն ու էթիկայի փորձագետները նշում են, որ լրատվամիջոցների կողմից կազմակերպվող միջոցառումները հաճախ ընկնում են բացթողման մեջ։
«Լրատվամիջոցները անորոշ դեր են խաղում, երբ կազմակերպում են որոշ լոբբիստական միջոցառումներ», – ասաց Բրյուսելի Transparency International-ի տնօրեն Նիկ Այոսան։
Բրյուսելում թափանցիկության հռչակագրերի վերաբերյալ խորհրդատվություն տրամադրող փաստաբանը նշել է, որ հանրային քննարկումից հետո անփույթ ընդունելությունը կարող է չհամարվել լոբբինգ, սակայն պատկերը փոխվում է, երբ ընկերությունները վճարում են լրատվամիջոցներին՝ քաղաքականություն մշակողների հետ կապ հաստատելու, ոլորտի ներկայացուցիչներին իրենց ընտրած բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողքին նստեցնելու կամ որոշակի լոբբիստական թեմայի շուրջ մասնավոր քաղաքականության քննարկումներ կազմակերպելու համար, որը հայտնվել է Euractiv-ի կողմից տեսած տարբեր լրատվամիջոցների տարբեր մարքեթինգային նյութերում և 21 լրատվամիջոցների ղեկավարների և լոբբիստների հետ զրույցներում։
Այդ դեպքերում, Բրյուսելում մի փաստաբան պնդում էր, որ լրատվամիջոցները ռիսկի են դիմում գործել ոչ թե հրատարակչի, այլ ազդեցության գործունեության միջնորդի նման։ «Այդ գործունեությունը և դրա հետ կապված եկամուտները, հավանաբար, պետք է բացահայտվեն», – ասել են նրանք։
Բրյուսելի խոշոր լրատվամիջոցների կողմից կազմակերպված հանրային միջոցառումներ
Ընտրված լրատվամիջոցների կողմից Բրյուսելում կազմակերպված հրապարակայնորեն գովազդված միջոցառումների քանակը, 2022-2025 թվականներին։
Մեթոդաբանություն. Հրապարակայնորեն հասանելի միջոցառումների տվյալները հավաքել է հրատարակիչների կայքերից և այդ կայքերի արխիվացված տարբերակներից: Թվերը ներառում են եվրոպական լսարանին (բացառությամբ Մեծ Բրիտանիայի) ուղղված անձնական և առցանց միջոցառումները: Euractiv-ի և The Parliament Magazine-ի տվյալները տրամադրվել են անմիջապես լրատվամիջոցների կողմից: Բոլոր լրատվամիջոցներին խնդրվել է մեկնաբանություն տալ:
Մատչելիության աճող բիզնեսը
Թափանցիկության և էթիկայի վերաբերյալ բանավեճի հետևում թաքնված է հստակ տնտեսական հիմնավորում:
Լրատվական ոլորտում միջոցառումները դարձել են այն քիչ թվով հուսալի բարձր շահույթ ապահովող բիզնեսներից մեկը, որտեղ երեք մեդիա ղեկավարներ գնահատում են շահույթի 35%-ից մինչև 65% սահմաններում: Ուղղակի եկամուտներից բացի, կոնֆերանսները ստեղծում են նորությունների առաջատարներ, ամրապնդում են լրատվամիջոցների հասանելիությունը և ամրապնդում են իրենց լսարանի տեսանելիությունն ու հավատարմությունը:
Լրատվական կազմակերպությունների գրեթե մեկ երրորդն այժմ միջոցառումները դասում է իրենց եկամտի երեք հիմնական աղբյուրների շարքին: Financial Times-ի տվյալներով՝ FT Live-ի եկամուտը կրկնապատկվել է 2021-2024 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում: Նոր մասնակիցները, ինչպիսին է Semafor-ը, իրենց մոդելը կառուցել են քաղաքականության մշակողների և բիզնես առաջնորդների համար նախատեսված «նորությունների ճեպազրույցների և ուղիղ հանդիպումների» շուրջ, մի գործունեություն, որն այժմ կազմում է դրա եկամուտների կեսը, ըստ Semafor-ի հաղորդակցության ղեկավար Ռեյչել Քեյդանի: (Euractiv-ի սեփականատեր Mediahuis-ի հիմնական բաժնետեր, վերջերս ներդրում է կատարել Semafor-ում):
«Գլոբալ որոշում կայացնողների լսարանը ցանկանում է իսկապես հետաքրքիր, լրագրողական զրույցներ, և դա այն դարձնում է հիանալի բիզնես», – Euractiv-ին ասել է Semafor-ի հիմնադիր Բեն Սմիթը:
Ինչպես այդ ոլորտում գործող լրատվամիջոցների մեծ մասը, Semafor-ը նշել է, որ պահպանում է «firewall» խմբագրական և առևտրային գործունեության միջև, ինչը նշանակում է ներքին կանոններ, որոնք կանխում են գովազդատուների և հովանավորների կողմից լրատվական սենյակների լուսաբանման վրա ազդելը։
Բրյուսելում՝ ԵՄ ինստիտուտների և տասնյակ հազարավոր լոբբիստների հայրենիքում, այդ firewall-ները ավելի ու ավելի են փորձարկվում, քանի որ շատ լրատվամիջոցներ պայքարում են նույն հաճախորդների համար։
Լոբբիստների համար իրադարձությունները հաճախ ավելի շատ կապված են սառույցը կոտրելու, քան գործարք կնքելու հետ։ Սակայն հասարակական գործերի աշխարհում որոշում կայացնողների հետ անձնական հանդիպում ունենալը կես գործն է և արժե հազարավոր եվրոներ վճարել դրա համար։
«Բրյուսելում մուտքն ինքնին դառնում է մի տեսակ արժույթ։ Կարողանալը ասել, որ հանդիպել եք որոշակի մարդկանց, կարող է նույնքան կարևոր լինել, որքան իրականում քննարկվածը», – ասել է տրանսպորտային լոբբիստը, որը, ինչպես իր գործընկերների մեծ մասը, չէր ցանկանում հրապարակայնորեն խոսել և բացահայտել իր ընկերությունը։
Նրանք ավելացրել են, որ մեկ այլ խթան է սեփական ներքին լսարանին գոհացնելը։
«Դրանում կա նաև կատարողական շերտ։ Դուք լուսանկարում եք, տեղադրում եք այն LinkedIn-ում, հետևում եք դիտումներին… դա դառնում է ազդեցության ցուցադրման մի մասը»։
Ժամանակի ընթացքում այդ առաջին ձեռքսեղմումը կարող է վերածվել լիարժեք գրկախառնության: Պաշտոնյաները կարող են նմանատիպ փաստարկներ լսել մի քանի միջոցառումների ընթացքում կարճ ժամանակահատվածում, ինչը լոբբիստական արշավի բանալին է, ասաց մեկ այլ լոբբիստ։
«Մենք ապրում ենք ուշադրության տնտեսության մեջ», – հավելեց լոբբիստը: «Երբ պաշտոնյան բեմի վրա է կամ նախաճաշի ժամանակ, նա իր սեղանի մոտ չէ՝ վերանայելով ուրիշների քաղաքականության առաջարկները»։
Ոչ բոլոր կազմակերպությունները կարող են թույլ տալ նման տեսանելիություն։
«Մենք այդպիսի մակարդակի հասանելիություն չունենք լավ օրը», – ասաց Transparency International-ի Աիոսսան՝ նշելով, որ հովանավորչական փաթեթները գերազանցում էին քաղաքացիական հասարակության խմբերի մեծ մասի բյուջեն։
Լոբբիստներն իրենք էին ասում, որ շուկան հագեցած էր։
«Միջոցառումները չափազանց շատ են. այն պայթել է», – ասաց ամերիկյան հասարակայնության հետ կապերի ընկերության ավագ խորհրդատուն։
Euractiv-ի կողմից 2019-2025 թվականների ընթացքում Բրյուսելի 1102 լրատվամիջոցների միջոցառումների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ գերիշխող հովանավորները հիմնականում գալիս էին ԵՄ կարգավորմանը առավել ենթակա ոլորտներից՝ տեխնոլոգիաներ, դեղագործություն և էներգետիկա։ Այս միջոցառումներին ամենահաճախ ներկա քաղաքականություն մշակողները արտացոլում էին նույն առաջնահերթությունները՝ հանձնակատարները պատասխանատու լինելով առևտրի, մրցակցության, թվային քաղաքականության և առողջապահության համար։
Բրյուսելի խաղային ձեռնարկը
Մի շարք ներկա և նախկին լրատվամիջոցների ղեկավարներ Բրյուսելի միջոցառումների մշակույթի վերափոխումը կապում են Politico-ի 2015 թվականին Եվրոպա ժամանելու հետ։
«Նրանք պարզապես խաթարեցին շուկան՝ այլ ոճով», – ասաց նախկին աշխատակիցը՝ հիշելով միջոցառումների տեսարանը, որը նշանավորվում էր տխուր պանրի սկուտեղներով և անհետաքրքիր ձևավորումներով։ Politico-ն բերեց «ամերիկյան փայլուն ոճ», որը քաղաքականություն մշակողներին ստիպեց զգալ իրենց աստղերի պես, հավելեցին նրանք։
Պրոֆեսիոնալ լուսավորությունը, հեռուստատեսային ոճի բեմադրությունը և լրագրող մոդերատորները նպաստեցին քաղաքականության քննարկումները վերածելու հեղինակավոր միջոցառումների։ Politico-ն ասաց, որ իր միջոցառումների բիզնեսը մեկնարկից ի վեր ներգրավել է 64,000 մասնակից։
Հավաքույթները ներկայացվում էին ներքին կարգով՝ որպես լրագրություն, որտեղ քաղաքականության լրագրողները նստած էին նույն սեղանի շուրջ՝ հանձնակատարների, շահագրգիռ խմբերի (ՀԿ) ներկայացուցիչների և կորպորատիվ լոբբիստների հետ։
Վերանայված մարքեթինգային նյութերում գովազդել է «քաղաքականության որոշում կայացնողների, փորձագետ քաղաքականություն մշակողների և գործադիրների» հասանելիությունը՝ 35,000-ից մինչև 85,000 եվրո արժողությամբ հովանավորչական փաթեթների միջոցով: Կախված մակարդակից՝ հովանավորները կարող էին ապահովել ելույթների տեղեր, ընտրված հյուրերի ցուցակներ և անհատական հարցազրույցներ:
Մի քանի աշխատակիցներ նշել են, որ հովանավորները չեն ազդում լրագրողների հարցերի վրա, իսկ որոշ լրատվական խմբագրությունների աշխատակիցներ դժգոհություն են հայտնել նավթային ընկերությունների կողմից կայունության հետ կապված բանավեճերի հովանավորության վերաբերյալ, ինչը որոշները ներքին կարգով անվանել են «կանաչ լվացում»: Առնվազն երկու ավագ խմբագիրներ պատասխանատու են խմբագրական չափանիշներին անհամատեղելի համարվող առևտրային հարցումները մերժելու համար, մինչդեռ կառավարության հետ կապված կազմակերպությունների հետ գործընկերությունները սովորաբար մերժվում են:
Այնուհետև գալիս է մեկ այլ միջոցառման մոդելի գլխավոր արտահայտությունը ամենամյա «28» գալա ընթրիքով։
Եվրոպայի ամենաազդեցիկ գործիչների վարկանիշը նշող միջոցառումը սկզբնապես մտածվել էր որպես Բրյուսելի էլիտային մի փոքր ծաղրելու և նույնիսկ թշնամացնելու հնարավորություն, հիշում են նախկին աշխատակիցները։ Հունգարացի Վիկտոր Օրբանը առաջին հաղթողն էր, որին խմբագիրները թագադրել էին որպես «Պահպանողական խռովարար»։
Տարիների ընթացքում գալան վերածվեց Օսկարի հետընտրական երեկույթի նման մի բանի, որտեղ հյուրերը զգեստներով և սմոկինգներով լուսանկարվում էին հովանավորների լոգոների առջև՝ մուտք գործելիս։
2025 թվականի հրատարակությունը ներառում էր 35 սեղան, որոնցից 22-ը հովանավորված էին, հյուրերը նստում էին խիստ նստատեղերի պլանի համաձայն։ Մասնակիցներից մեկն ասաց, որ սեղանները կարող են արժենալ մինչև 30,000 եվրո, ներառյալ ապրանքանիշի հնարավորությունները, բեմում հնարավոր հարցազրույցները և 6 հյուրերի համար սննդի կազմակերպումը։ Մնացած չորս հյուրերը հաճախ հրավիրված ԵՄ պաշտոնյաներ էին։
Վերջին թողարկման ժամանակ, խոշոր հեռահաղորդակցության լոբբի՝ GSMA-ի գլխավոր տնօրեն Վիվեկ Բադրինաթը նստած էր մրցակցության հանձնակատար Թերեզա Ռիբերայի և երկու խորհրդականների հետ, մինչ հեռահաղորդակցության ոլորտը սպասում էր միաձուլման կարևոր որոշմանը: Google-ի թիմը նստած էր տեխնոլոգիական քաղաքականությունը վերահսկող ԵՄ պաշտոնյաների մոտ։
GSMA-ն հայտարարել է, որ նստատեղերի դասավորությունը նշանակվել է, որ միջոցառման հովանավորությունը և մասնակցությունը համապատասխանում են բոլոր գործող օրենքներին: Հանձնաժողովը հայտարարել է, որ հանձնակատարները պարբերաբար մասնակցում են շահագրգիռ կողմերի միջոցառումներին իրենց ինստիտուցիոնալ դերի շրջանակներում, և որ սպասվում են ոչ պաշտոնական զրույցներ, միաժամանակ ընդգծելով, որ պաշտոնյաները պետք է «պահպանեն մասնագիտական էթիկայի բարձրագույն չափանիշները»: Google-ը չի արձագանքել մեկնաբանության հարցումներին։
Չորս նախկին աշխատակիցների խոսքով՝ լրատվամիջոցի մոտիկությունը առևտրային գործընկերների հետ աճել է այն բանից հետո, երբ Axel Springer-ը ձեռք է բերել ընկերությունը 2021 թվականին, մեծացնելով միջոցառումների բիզնեսի և դրանց հետ կապված եկամուտների ռազմավարական նշանակությունը։
Հատկանշական է, որ լրատվամիջոցն իր հեղինակությունը Վաշինգտոնում կառուցել է «առանց կալանավորների» լրագրության ոճով, ներառյալ այն մասին, թե ինչպես է Washington Post-ը լոբբիստներին և ասոցիացիաների ղեկավարներին առաջարկել ոչ պաշտոնական, ոչ բախումային մուտք «այդ հզոր քչերին» 25,000-ից 250,000 դոլարի դիմաց։
Հետագայում այն փորձարկել է Բրյուսելում լրագրողների, քաղաքականության փորձագետների և կորպորատիվ հաճախորդների մասնակցությամբ ավելի փոքր մասնավոր ճեպազրույցներ, ինչպես նաև միջոցառումների շրջանակներում ավելի ուղղակի գովազդ՝ հաճախորդների կողմից ջրի շշերի և նստատեղերի բարձիկների վրա լոգոներ տեղադրելով։ Միջոցառումների թիմը նաև համատեղ կազմակերպում է մեծածավալ հավաքույթներ արդյունաբերական ֆեդերացիաների կամ լոբբիստական ընկերությունների հետ։ Դրանց թվում էին 2025 թվականին ամառային վարձակալության երեկույթը, որը աջակցվում էր ԵՄ գրեթե 10 ֆեդերացիաների կողմից, և իր իսպանական գործունեության մեկնարկը beBartlet հասարակայնության հետ կապերի խորհրդատվական ընկերության հետ։
«Politico-ն հաճախակի անցկացնում է միջոցառումներ, որոնք հավաքում են քաղաքականության մշակողներին, բիզնես առաջնորդներին և լրագրողներին՝ քաղաքականության վերաբերյալ բովանդակալից քննարկումների համար՝ մի պրակտիկա, որը տարածված է Բրյուսելի լրատվական կազմակերպություններում, այդ թվում՝ Euractiv-ում, որը բացահայտորեն շուկայավարում է հովանավորվող միջոցառումները՝ առաջարկելով «հնարավորություն ազդեցիկ շահագրգիռ կողմերի հետ կապեր հաստատելու» և որը հաճախորդներին հնարավորություն է տալիս որոշել, թե արդյոք միջոցառումները կլինեն «հրապարակային, թե ոչ հրապարակային», – ասաց հաղորդակցության գործադիր տնօրեն Գևին Սանդվոլը։
Նա ավելացրեց. «Մենք հպարտ ենք, որ խիստ խմբագրական չափանիշները, որոնք Politico-ն դարձրել են քաղաքական և քաղաքական լուսաբանման աշխարհի առաջատար աղբյուրը, կարգավորում են մեր ուղիղ եթերում միջոցառումները և մեր բոլոր խմբագրական նախաձեռնությունները։ Politico-ի լրագրությունն ինքնին խոսում է իր մասին։ Մենք խրախուսում ենք Euractiv-ին ամբողջությամբ հրապարակել այս հայտարարությունը, և մենք վստահ ենք, որ Euractiv-ը նույն մանրակրկիտությունն է կիրառելու իր սեփական միջոցառումների մոդելի նկատմամբ, ինչ որ կիրառում է մերի նկատմամբ»։
Այլ հրատարակիչներ են միանում շուկային
Բրյուսելի այլ հրատարակիչներ, այդ թվում՝ Euractiv-ը, իսկապես մշակել են համեմատելի մոդելներ։
Euractiv-ը պատմականորեն Բրյուսելում համբավ է ունեցել գործընկերություններ կամ հովանավորություններ ընդունելու համար, որոնք որոշ մրցակից լրատվամիջոցներ ավելի դժկամությամբ էին ընդունում, այդ թվում՝ Huawei-ի, Չինաստանի և Ադրբեջանի հետ կապված գործիչների հետ։ Հարցին, թե արդյոք նման հարաբերությունները շարունակվում են, Euractiv-ի հրատարակիչ Ռենե Մոերլանդը հրաժարվեց քննարկել կոնկրետ հաճախորդներ, բայց ասաց, որ բելգիական Mediahuis հրատարակչությունը 2023 թվականին լրատվամիջոցը ձեռք բերելուց հետո ներդրել է ավելի խիստ ուսումնասիրության ընթացակարգեր։
«Անցյալում մեր լրատվական խմբագրությունը նաև աշխատում էր առևտրային հաճախորդների և հանրային նախագծերի համար։ Սա այն բանն է, որը մենք անմիջապես փոխեցինք այստեղ գալուն պես, և այլևս այդպես չէ», – ասաց նա։
Նաև առաջարկվում է հովանավորչական պայմանավորվածություններ, այդ թվում՝ համատեղ ստեղծված վահանակներ՝ մոտ 25,000 եվրոյով, ըստ այս հոդվածի համար վերանայված մարքեթինգային նյութերի: Արդեն իսկ գոյություն ունեցող վահանակներում «ելույթների հնարավորությունները» վաճառվում են մոտ 17,000 եվրոյով: Դրա «Աջակցության լաբորատորիան» լրացուցիչ հյուրընկալում է որոշ միջոցառումների և քաղաքական արշավների հետ կապված հովանավորված բովանդակություն։
Euractiv-ի ղեկավարությունը մերժել է հովանավորվող հանրային միջոցառումների և լոբբիստական գործունեության միջև համեմատությունները: «Մենք իրականում կազմակերպում ենք ժողովրդավարական փոխանակման հարթակ՝ առևտրային հիմունքներով», – ասել է Մոերլանդը՝ պնդելով, որ հովանավորվող միջոցառումները հստակորեն պիտակավորված են և առանձնացված են խմբագրական լուսաբանումից: Նա հավելել է, որ Euractiv-ը չի կազմակերպել մասնավոր ընթրիքներ կամ ոչ պաշտոնական հովանավորչական միջոցառումներ, և որ խմբագրական լուսաբանումը մնացել է «լիովին անկախ և երբեք չի ազդվել որևէ հաճախորդի կողմից»։
Բրյուսելի այլ լրատվամիջոցներ նույնպես ընդլայնում են հովանավորվող միջոցառումների բիզնեսը։
Euronews-ը խթանում է քաղաքականության կլոր սեղանները՝ որպես «կառավարության պաշտոնյաներին և քաղաքականության մշակողներին դիմելու հնարավորություն», ըստ այս հոդվածի համար վերանայված մարքեթինգային նյութերի: Հովանավորները կարող են մասնակցել խմբագրական ոճի ծրագրերին և Եվրոպական խորհրդարանում անցկացվող քաղաքականության քննարկումներին, որտեղ գործընկերները կարող են առաջարկել թեմաներ և հյուրեր՝ կրկին խմբագրական հաստատման ենթակա։ Այս հովանավորչական փաթեթը, որը խոստանում էր «բանավեճի արդյունքի հետբանակցային տեսանելիություն», գնահատվել էր 30,000 եվրո: Փաստաթղթերում նշված էր, որ «հաճախորդի բրենդավորումը տեղում չի թույլատրվի»: Euronews-ը չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
Մեկ այլ ականավոր գործիչ է The Parliament Magazine-ը, որը, ի տարբերություն ոլորտում ակտիվ լրատվամիջոցների մեծ մասի, ինքն էլ գրանցված է ԵՄ թափանցիկության գրանցամատյանում: Հրատարակությունը շուկայավարում է Եվրախորհրդարանի պատգամավորների և քաղաքականության խորհրդատուների մասնակցությամբ մասնավոր ընթրիքներ և բանավեճեր, այդ թվում՝ Եվրախորհրդարանում կամ դրա շրջակայքում անցկացվող միջոցառումներ։
Euractiv-ի կողմից վերանայված գովազդային նյութերը առաջարկում են «քաղաքականության մշակողների ընթրիքներ»՝ 22,750 եվրո արժողությամբ, որոնք նկարագրվում են որպես օրենսդրական փաստաթղթեր քննարկելու և «Եվրախորհրդարանի պատգամավորների և քաղաքականության խորհրդատուների հետ վստահություն կառուցելու հնարավորություններ»: «Այս միջոցառումները անցկացվում են գրանցամատյանում, երբեմն՝ Chatham House-ի կանոնակարգի համաձայն, և միշտ կազմում են Խորհրդարանի լրագրության, վերլուծության և ավելի լայն քաղաքականության լուսաբանման մաս», – Euractiv-ին հայտնել է ընկերությունը հայտարարության մեջ։
Հրատարակության ամենամյա MEP Awards մրցանակաբաշխությունը նաև հովանավորներին հնարավորություն է տալիս մասնակցելու գալա ընթրիքին՝ օրենսդիրների հետ միասին՝ ավելի քան 8,000 եվրո արժողությամբ փաթեթների միջոցով, սակայն հովանավորները որևէ ազդեցություն չունեն թեկնածուների կամ ձևաչափի վրա։
«Խորհրդարանի բարձրորակ անկախ լրագրությունը լուսաբանում է ԵՄ քաղաքականությունը և քաղաքականության մշակումը», – ասվում է հրատարակության հայտարարության մեջ՝ հավելելով, որ միջոցառումներին աջակցող գործընկերությունները «լիովին թափանցիկ են և համապատասխանում են ԵՄ ինստիտուցիոնալ կանոններին»։
Թափանցիկության պաշտպանները պնդում են, որ հաստատություններն իրենք նույնպես պատասխանատվություն են կրում Բրյուսելում հովանավորվող քաղաքական միջոցառումների շուրջ ստեղծված համակարգի համար։
«Եվրոպական խորհրդարանը որպես հաստատություն պատասխանատվություն ունի, որ լոբբինգի կանոնները պահպանվեն, հատկապես իրենց տարածքում, և որ նման հանդիպումները հայտարարվեն», – ասել է Transparency International-ի Աիոսսան։
Մի՛ վճարեք, մի՛ խաղացեք
Որոշ ընկերությունների համար պաշտոնական լոբբինգի և լրատվամիջոցների կողմից հյուրընկալվող մուտքի միջև շփոթությունն է հենց այն, ինչը կարևոր է։
«Լրատվամիջոցները կարող են ավելի հեշտությամբ գրավել քաղաքականության մշակողներին, քան լոբբիստական ընկերությունները։ Նրանք ապահովում են ձայների լայն շրջանակի առկայություն, ինչը քաղաքականության մշակողներին հավասարակշռության զգացում է տալիս», – ասել է Բրյուսելում այս միջոցառումներին մասնակցող տեխնոլոգիական լոբբիստը։
Նույնիսկ ԵՄ հաստատություններ մուտք գործելու սահմանափակումների առջև կանգնած խմբերը մնում են տեսանելի Բրյուսելի միջոցառումների ողջ ընթացքում։
Amazon-ը, որը բախվել է Եվրախորհրդարանի հետ թափանցիկության կանոնների շուրջ, և Huawei-ն, որը ԵՄ պաշտոնյաների կողմից անվտանգության հետ կապված մտահոգությունների պատճառով բախվել է աճող քննադատության, շարունակում են հայտնվել լրատվամիջոցների կողմից կազմակերպվող բանավեճերում և համաժողովներում, ըստ մի քանի աղբյուրների: Մինչդեռ, ծխախոտի լոբբիստները կարող են սահմանափակվել առողջապահական քաղաքականության մշակողների կամ հովանավորության հետ անմիջական շփման հարցում, բայց միևնույն է, գտնում են իրենց ուղերձները կիսելու եղանակներ։
Մի օրինակ է անցյալ տարի Parliament Magazine-ի միջոցառման ժամանակ, որին մասնակցել է Snus հանձնաժողովի նախագահ Անդերս Միլթոնը. Snus արտադրողների շվեդական ասոցիացիայի կողմից ֆինանսավորվող ուսումնասիրություններ իրականացնող մարմին, որի անդամների թվում են British American Tobacco Sweden-ը և Philip Morris International-ը՝ Swedish Match-ի միջոցով, որը Սկանդինավիայի ամենամեծ snus արտադրողն է։
Սրանք ոչ մի կերպ չեն խախտում պաշտոնական կանոնները: Սակայն քննադատները նշել են, որ դա ընդգծում է ինստիտուցիոնալ սահմանափակումների և ոչ պաշտոնական մուտքի միջև եղած բացը։
«Միջոցառումները լավ միջոց են պարզելու, թե ով ում հետ է շփվում», – ասել է Աիոսսան: Այս ճանապարհով, հավելել է նա, ծխախոտը երբեք այսքան ակտիվ չի եղել։
Մոդերատորի դիլեման
Բումը նաև վերաձևավորում է մեկ այլ ընտրազանգված՝ լրագրողներին, որոնք դրա կենտրոնում են։
ԵՄ քաղաքականությունը լուսաբանող որոշ լրագրողներ մոդերացնում են հովանավորվող քննարկումներ կամ վարում քննարկումներ, որոնք երբեմն ուղղակիորեն վճարվում են հովանավորների կողմից: Ազատ մասնագետների համար այս աշխատանքը կարող է արժեքավոր եկամուտ ապահովել, բայց այն նաև հարցեր է առաջացնում շահերի բախման վերաբերյալ, երբ լրագրողներին վճարվում են նույն հաստատությունների, ընկերությունների կամ քաղաքականության մշակողների հետ կապված քննարկումները վարելու համար: Այս հարցը զգայուն է Ֆրանսիայում, որտեղ մենաժ կոչվող պրակտիկան վերահսկվում է մամուլի քարտեր տրամադրող մարմնի կողմից:
«Հավատարմագրված լրագրողի եկամտի կեսը պետք է ստացվի բացառապես լրագրողական գործունեությունից», – ասել է մամուլի քարտերի հանձնաժողովի (CCIJP) պաշտոնյան:
Տարբերակումը հատկապես դժվարացել է, քանի որ ավագ խմբագրական գործիչները երբեմն անցնում են բիզնեսի հետ կապված դերերի, ինչպես տեղի ունեցավ Politico-ում, որտեղ նախկին գլխավոր խմբագիր Ջամիլ Անդերլինին այժմ ուղղակիորեն հարցազրույցներ է վերցնում հովանավորներից, բայց իր նոր բիզնես դերում՝ որպես տարածաշրջանային տնօրեն:
Ոմանք պնդում են, որ քանի որ լրագրողներն ավելի շատ ժամանակ են ծախսում էլիտար զրույցներ կազմակերպելու վրա, այլ ոչ թե պարզապես դրանք լուսաբանելու վրա, իշխանության մասին լուսաբանելու և այն հեշտացնելու միջև տարբերությունը վտանգում է ավելի ու ավելի դժվար պահպանվել:
«Ես դեռևս կարծում եմ, որ նման միջոցառումների կողմից ստացված լրացուցիչ եկամուտը չի գերազանցում անկախության կորստի ենթադրյալ ռիսկը», – ասաց Contexte մեդիա ընկերության գործադիր տնօրեն Ժան-Քրիստոֆ Բուլանժեն, որը հրաժարվեց այս բիզնեսի զարգացումից։
«Երբ տեսնում եմ, որ մրցակիցները իրենց լրագրողներին մասնավոր մուտք են վաճառում, կարծում եմ՝ մենք սահմանն անցնում ենք», – ավելացրեց նա։
Մեկ այլ բարձրաստիճան մեդիա գործիչ առաջարկեց այլ տեսակետ։
«Ի վերջո, ամեն ինչ վերադառնում է ժողովրդին. լավ լրագրողները լավ հարցեր կտան, նույնիսկ եթե դրանք հովանավորվում են, քանի որ նրանք գիտեն իրենց դերը։ Անորոշությունը կրկին գալիս է ժողովրդից, նրանցից, ովքեր թույլ են տալիս, որ իրենց վրա ազդեցություն թողնեն»։
Այս հոդվածի համար հարցազրույց տված լրատվամիջոցների ղեկավարներից, լոբբիստներից և հովանավորներից շատերը պաշտպանեցին այս միջոցառումները որպես ժողովրդավարական քննարկման օրինական և թափանցիկ մաս՝ պնդելով, որ քաղաքականության մշակողները պետք է անմիջապես լսեն ընկերություններին, ՀԿ-ներին և այլ շահագրգիռ կողմերին։ Բայերը լոբբինգը բնութագրեց որպես «ժողովրդավարական գործընթացի էական մաս», ասելով, որ Politico-ի և Euractiv-ի նման լրատվամիջոցների կողմից կազմակերպված միջոցառումների հովանավորությունը հրապարակայնորեն բացահայտված հասարակական գործերի գործունեության մաս է կազմում։ GSMA-ն նմանատիպ կերպով նշել է, որ լրատվամիջոցների կողմից կազմակերպվող միջոցառումների հովանավորությունը թույլ է տալիս արդյունաբերական խմբերին «անմիջապես լսել քաղաքականության մշակողներից բաց ֆորումում», հավելելով, որ նման հավաքույթներին մասնակցում են «շահագրգիռ կողմերի լայն շրջանակ» և աջակցում են «բաց երկխոսությանը»։
Քննադատները, սակայն, նշել են, որ խնդիրը ոչ թե լոբբինգի գոյությունն է, այլ Բրյուսելի ազդեցության էկոհամակարգում հասանելիության և տեսանելիության անհավասարակշռությունը, հատկապես, երբ լավ ֆինանսավորվող ոլորտները կարող են բազմիցս հովանավորել այն տարածքները, որտեղ քաղաքականության մշակողները, լրագրողները և ոլորտի ներկայացուցիչները հանդիպում են ոչ պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ։
«Սա արտացոլում է Բրյուսելում կորպորատիվ շահերի և քաղաքացիական հասարակության միջև անհավասարակշռությունը», – ասել է Լոլա Ավրիլը, Գիտական հետազոտությունների ազգային կենտրոնի (CNRS) պրոֆեսոր և լոբբինգի կարգավորման փորձագետ։ «Անպաշտոն լոբբինգը կազմում է լոբբիստի աշխատանքի 80%-ը, և չնայած մասնավոր անձանց հետ հանդիպումները նորմալ են, խնդիրն այն է, թե ով է ստանում ամենաշատ հասանելիությունը, և թե ինչպես է դա ազդում քաղաքականության մշակողների մտածողության վրա»։
«Այս ամենը սնուցում է ավելի լայն խառնաշփոթ և լրատվամիջոցների մոտիկության կամ նույնիսկ իշխանության հետ համագործակցության մասին աճող պատմություն, և որոշ մարդիկ ակնհայտորեն օգտվում են համակարգից», – ասաց Ալեքսանդր Ալաֆիլիպպեն, EU DisinfoLab-ի համահիմնադիրը, որը ապատեղեկատվության դեմ պայքարող ՀԿ է: «Այժմ անհրաժեշտ է ավելի մեծ հաշվետվողականություն»:
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի մասնակցությունը POLITICO 28-ի 2025 թվականի շրջանավարտների գալա ընթրիքին
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի մասնակցությունը POLITICO 28-ի 2025 թվականի շրջանավարտների գալա ընթրիքին: © Եվրոպական Միություն, 2025
Politico-ի գալա ընթրիքի ժամանակ Ստեֆան Օլրիխը, հնարավոր է, պարզապես քննարկել է Բրյուսելի եղանակը ֆոն դեր Լեյենի հետ:
Մի իմաստով դա քիչ նշանակություն ուներ:
Նրա ներկայությունը բեմում արդեն իսկ ուղերձ էր հղել:
«Եվրոպան պետք է համախմբվի և բացահայտի իր ներուժը դեղագործական ոլորտում՝ աջակցելով դրան ավելի լավ խթաններով և ապահովելով նորարարությունների հասանելիությունը հիվանդների համար», – գրել է Politico-ն՝ ամփոփելով նրա խոսքերը։
«Մեր կյանքը բարդացնելու և նոր բյուրոկրատական գաղափարներ մտածելու փոխարեն, մենք պետք է մտածենք, թե ինչպես բացահայտել մեր ուժերը», – ասել է Օլրիխը։
Անկասկած, կլինի ևս մեկ տոնական ընթրիք՝ կրկին այս հարցը ներկայացնելու համար՝ հանձնակատարների, լոբբիստների և լրագրողների հետ նույն սեղանների շուրջ։
Բաց մի թողեք
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ժամանել է Կիեւ. Լուսանկար
Թրամփի վարչակազմը առաջարկում է 10 տոկոս սակագին սահմանել Կանադայի, Մեքսիկայի և ԵՄ-ի համար հարկադիր աշխատանքի պատճառով
Լատվիայի վարչապետը հայտարարել է Ռուսաստանի հետ առևտրային հարաբերությունները խզելու ցանկության մասին. Լուսանկար