Կաթողիկոսի դեմ հալածանքներն ուժգնացան նրա կողմից Շվեյցարիայում կազմակերպված միջեկեղեցական ժողովից հետո, որտեղ դրվեց արցախցիների Արցախ վերադարձի ու Բաքվում պատանդառվածների հարցերը:
Նրանք, ովքեր Եկեղեցին կճոյանների ու Արցախի թեմի առաջնորդի ուրացումի միջոցով «մեղքերը մաքրելու» այս գործընթացը փորձում են ողջունել, ուրացողներ են:
Եկեղեցին ունի բազմաթիվ խնդիրներ, ինչպես մյուս բոլոր եկեղեցիները, սակայն այդ խնդիրները շտկելու, բարեփոխելու մասին կմտածենք այսօրվա «մեղքերը մաքրողներից» մաքրվելուց հետո:
Ստեփան Դանիելյանի ֆեյսբուքյան էջից
