01/12/2025

Արշակ Սրբազանն անդրադարձել է խռովարար եպիսկոպոսներին և շատ մանրամասների․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 01/12/2025 1 min read

Լրագրողների հետ հանդիպմանը Արշակ Սրբազանն անդրադարձավ խռովարար եպիսկոպոսներին, որոնք ստորագրել էին հայտնի հայտարարության տակ. Արշակ Սրբազանը հարց բարձրացրեց՝ արդյոք նրանց նկատմամբ որևէ ճնշում կամ շանտաժ կիրառվե՞լ է։

Նա ընդգծեց, որ նման պահվածքը, անկախ պատճառներից, համարում է դավաճանություն։

Ասուլիսի ընթացքում, անդրադառնալով հարցին՝ արդյոք Ամենայն հայոց կաթողիկոսը կարող է հրաժարվել իր պաշտոնից, Արշակ Սրբազանն ընդգծեց, որ նման հնարավորությունը  գոյություն չունի։

Նրա խոսքով՝ որևէ պայման կամ պահանջ այսօր չի կարող հիմք հանդիսանալ, որ կաթողիկոսը հեռանա։

Սրբազանը նշեց, որ նույնիսկ եթե որոշ շրջանակներ այս հարցը առաջ են տանում կամ մի խումբ եպիսկոպոսներ հանդես են գալիս նման պահանջով, դա չի կարող ազդել բարձրաստիճան հոգևոր առաջնորդի կարգավիճակի վրա։ «Կաթողիկոսին ընտրում է միայն ազգային եկեղեցական ժողովը, և այդ որոշումից դուրս որևէ հրաժարական պարզապես համարվելու է ծառայությունից հրաժարում»,– ընդգծեց նա։

Հոգևորականը հավելեց, որ վստահ է․ նման քայլ կաթողիկոսի կողմից չի նախաձեռնվի և, իր համոզմամբ, չի կարող նախաձեռնվել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Արշակ Սրբազանը կթողնի հոգևորականի պաշտոնը, թե՝ ոչ

01/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկ Կոնջորյանի օգնականը՝ փոխթաղապետ․ Կադրերի սով ՔՊ-ում

01/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես է Ցուցուլյանի ինքնասպանության փորձ կատարած որդու վիճակը

30/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արթուր Սարգսյանն ազատ կարձակվի, նրա կարգավիճակը փոծվել է, գործը փլուզվել

01/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

10 տարի շահագործել է անձին, հավանոց սարքել նրա տունը, յուրացրել հաշմանդամության թոշակը. նախաքննության ավարտ

01/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ա.Ղ.-ն նվաuտացրել էր ժամկետային զինծառայող Ն.Գ.-ին, որն էլ հետո ինքնաuպան էր եղել․ նոր մանրամասներ

01/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

105 տարի առաջ Ադրբեջանը ճանաչել է արցախահայության ինքնորոշման իրավունքը․ Փաստաթուղթ

01/12/2025 infomitk@gmail.com