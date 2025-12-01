Ֆրանսերեն նոր գիրք, որ ցավոք, գուժում է Հայաստանի վախճանը․ Լուսանկար

Ֆրանսերեն նոր գիրք, որ ցավոք, գուժում է Հայաստանի վախճանը, ներկայացնում եմ հայերեն թարգմանությամբ վերանայումը, բնօրինակը ստորև։
Նոր պատերազմ է սպառնում Հայաստանին, ինչի մասին հստակորեն վկայում են Ադրբեջանի և Թուրքիայի մտահոգիչ աշխարհաքաղաքական նախագծերը, և ինչի մասին վկայում է նրանց շարունակական ճնշումը երկու հազարամյա քրիստոնեական անկլավ Լեռնային Ղարաբաղի վրա։
Հարցն այլևս այն չէ, թե արդյոք այս պատերազմը տեղի կունենա, այլ այն, թե երբ։
Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև, Ռուսաստանի երկիմաստ դիրքորոշման պատճառով լքված՝ Հայաստանը մենակ է, թողնված ինքն իր ձեռքում, Ուկրաինայի հակամարտության կողմնակի զոհ։
Հայերը հայտնվում են իրենց ճակատագրի հույսին, ինչպես իրենց նախնիները՝ թուրքերի կողմից 1915 թվականին իրականացված ցեղասպանության ժամանակ, գրեթե համընդհանուր անտարբերության պայմաններում։
Աննախադեպ մարդասիրական աղետ է հասունանում, և կրկին Արևմուտքը նայում է մյուս կողմին՝ պատրաստ փոխզիջման գնալ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Այս եվրոպական ինքնագոհությունը միայն ամրապնդում է նրանց անողոք ուժային քաղաքականությունը։
Կովկասին ծանոթ փորձառու լրագրող և ռազմական գործերի մասնագետ Ֆրեդերիկ Պոնսը հզոր և հստակ պատմում է Հայաստանում ստեղծված դրամատիկ իրավիճակի մասին։
Նա մեզ հիշեցնում է, թե ինչպես է այս փոքր երկրի՝ աշխարհի ամենահին քրիստոնեական պետության, ճակատագիրը անմիջականորեն վերաբերում Եվրոպային և նրա արժեքներին։ Հայաստանին աջակցելը քաղաքակրթական մարտահրավեր է, որը պետք է հաղթահարվի։
Տեսանյութն՝ այստեղ
Une nouvelle guerre menace l’Arménie, comme l’annoncent clairement les inquiétants projets géopolitiques de l’Azerbaïdjan et de la Turquie, comme le prouve aussi leur pression permanente sur l’enclave chrétienne bimillénaire du Haut-Karabakh.
La question n’est plus de savoir si cette guerre aura lieu, mais quand elle aura lieu.
Prise en tenaille entre l’Azerbaïdjan et la Turquie, lâchée par la Russie au jeu ambigu, l’Arménie est seule, livrée à elle-même, victime collatérale du conflit en Ukraine.
Les Arméniens se voient abandonnés à leur sort, comme le furent leurs ancêtres, lors du génocide perpétré par les Turcs en 1915, dans une indifférence quasi générale.
Une catastrophe humanitaire sans précédent se prépare et, de nouveau, l’Occident regarde ailleurs, prêt au compromis avec l’Azerbaïdjan et la Turquie. Cette complaisance européenne ne fait qu’encourager leur implacable politique de puissance.
Grand reporter familier du Caucase et spécialiste des questions militaires, Frédéric Pons raconte avec force et clarté la situation dramatique de l’Arménie. Il rappelle comment le destin de ce petit pays – le plus vieil État chrétien du monde – concerne directement l’Europe et ses valeurs. Le soutien à l’Arménie est un défi civilisationnel à relever.
