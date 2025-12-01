Հ. Պարոնյանի թատրոնում կայացավ «Անհաջող ժամադրություն» կատակերգության առաջնախաղը. Լուսանկարներ

Երևանի Հ.Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում նոյեմբերի 29-ին և 30-ին կայացավ Արմեն Կարապետյանի «Անհաջող ժամադրություն» խելահեղ կատակերգության առաջնախաղը։
Բեմադրությունն ու երաժշտական ձևավորումն իրականացրել է Ավետիս Շահինյանը, բեմանկարչությունն ու զգեստների ձևավորումը՝ Գագիկ Բաբայանը։ Ներկայացման մեջ խաղում են Սամսոն Ստեփանյանը, Մարգարիտա Խաչատրյանը, Տիգրանուհի Տեր-Մարկոսյանը և ներկայացման հեղինակ Արմեն Կարապետյանը։
Սյուժեն պատմում է միջին տարիքի երկու մարդկանց մասին, ովքեր, տարիների հիասթափություններից հետո, այլևս չեն հավատում «պատահական երջանկություններին»։ Սակայն մեկ մայրական նախաձեռնություն անսպասելիորեն վերածվում է նոր շրջադարձի՝ լի հումորով, զվարճալի բախումներով, անկեղծ զրույցներով և հոգեբանական բացահայտումներով։
«Բուն գաղափարը այն է, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է լինի երջանիկ։ Ինչ ճանապարհով կհասնի այդ երջանկությանը՝ դա արդեն սեփական ընտրությունն է։ Մենք այս ներկայացումով ցույց ենք տալիս երջանկության հասնելու հնարավոր ճանապարհներից մեկը՝ դուրս ստերեոտիպային ու մակերեսային պատկերացումներից։ Կարևոր է տեսնել դիմացինի ներսը, հոգին, գնահատել նրա ինտելեկտուալ ունակությունները։ Ինչպես ասում են՝ նմանը նմանին է գտնում, և մենք ուզում ենք ցույց տալ այդ բնական համընկնումը»,– նշեց հեղինակ Արմեն Կարապետյանը։
Նա ընդգծեց նաև, որ ներկայացումը պատմություն է մարդու ներքին պայքարի մասին․ «Թեպետ հերոսներն անցել են անհաջող փորձերով, նրանք չեն հանձնվել։ Նրանց մեջ կա շարունակական պայքար՝ երջանկությունը գտնելու համար։ Եվ հենց այդ պայքարի ընթացքում է, որ նրանք բացահայտում են միմյանց իրական բնույթը, գտնում ընդհանուր գծեր ու կամաց-կամաց մոտենում իրար»։
Ներկայացման վրա աշխատանքը տևել է մոտ երկու ամիս՝ կերպարների բնավորությունների, մասնագիտությունների և ընդհանուր սյուժետային կառուցվածքի մանրակրկիտ մշակմամբ։
«Ներկայացման ստեղծման ընթացքում մեր նպատակը այն էր, որ հանդիսատեսը զգա պատմության կենսական ու մարդկային լիցքերը։ Մենք գիտակցաբար հրաժարվեցինք բարդ ձևականություններից՝ ընտրելով պարզության ու անկեղծության գեղագիտությունը։ Դա մեզ հնարավորություն տվեց կենտրոնանալ մարդու ներաշխարհի, հարաբերությունների նրբությունների և հոգեբանական շարժառիթների վրա։
Ներկայացման գլխավոր ուղերձը շատ հստակ է․ երբեք ուշ չէ գտնել զուգընկերոջը, երբեք ուշ չէ նոր սկիզբ ունենալ։ Մարդը ցանկացած տարիքում կարող է գտնել իր երջանկությունը, եթե համարձակվում է բացվել, անկեղծ լինել և վստահել դիմացինին։
Մենք ուզում ենք հիշեցնել, որ միայնակ լինելը վերջնական վիճակ չէ։ Երբ մարդիկ փորձում են ճանաչել միմյանց ոչ թե արտաքին շաբլոնների, այլ հոգևոր ու ինտելեկտուալ համապատասխանության միջոցով, այդ ժամանակ է ձևավորվում իրական կապը։ Այս գաղափարներն են շարժող ուժը յուրաքանչյուր տեսարանում՝ հումորի, լարվածության և անկեղծության համադրությամբ։
Համոզված եմ, որ հանդիսատեսը կնկատի նաև այս հոգեբանական շերտերը և յուրաքանչյուր դիտումից հետո ինչ–որ բան կվերցնի իր անձնական փորձության համար»,– նշեց ռեժիսոր Ավետիս Շահինյանը:
Ներկայացման տևողությունը 1 ժամ 20 րոպե է, այն նախատեսված է 14 տարեկանից բարձր հանդիսատեսի համար։
