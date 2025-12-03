03/12/2025

Անհետ կորած կնոջ դին են գտել․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/12/2025 1 min read

Դեկտեմբերի 3-ին Արմավիրի մարզի Խորունք և Գրիբոյեդով համայնքների միջև ընկած դաշտամիջյան հատվածում՝ ջրատարում, հայտնաբերվել է որպես անհետ կորած որոնվող Արմինե Մկրտումյանի դին։

Նշանակվել են փորձաքննություններ։

Հիշեցնենք, որ 1983 թվականին ծնված Արմինե Մկրտումյանը դեկտեմբերի 1-ից ՆԳՆ Քրեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության կողմից որոնվում էր որպես անհետ կորած։

Անհետ կորած կնոջը մահացած են գտել․ ինչ է հայտնի

