06/12/2025

Ռուբեն Վարդանյանի դեմ շինծու գործով այս անգամ ևս «ցուցմունքներ» են տվել այսպես կոչված «տուժողները»

infomitk@gmail.com 06/12/2025 1 min read

Բաքվում երեկ կայացել է Արցախի նախկին պետնախարար, գործարար Ռուբեն Վարդանյանի դեմ շինծու գործով հերթական «դատական» նիստը։

Ըստ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների, ինչպես նախորդ անգամ, այս անգամ ևս «ցուցմունքներ» են տվել այսպես կոչված «տուժողները»։

Հաջորդ «դատական» նիստը նշանակվել է դեկտեմբերի 8-ին:

Հիշեցնենք, որ դատարանի առաջ կանգնած է 15 հայ` Արցախի նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը, Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, ԱԺ նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, Պաշտպանության բանակի ԶՈւ շտաբի նախկին պետ Դավիթ Մանուկյանը, ԱԳ նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանը,ՊԲ նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, քաղաքացիական անձինք՝ Վասիլի Բեգլարյանը, Էրիկ Ղազարյանը, Դավիթ Ալավերդյանը, Գուրգեն Ստեփանյանը, Լևոն Բալայանը, Մադաթ Բաբայանը, Գարիկ Մարտիրոսյանը, Մելիքսեթ Փաշայանը:

Հիշեցնենք նաև, որ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի «գործն» առանձին է քննվում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ժամը 20:00 եկեք և ցույց տվեք, որ Հայ առաքելական եկեղեցին հզոր է․ Հայտարարություն

06/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վեհափառ Հայրապետի հրաժարականը պահանջողներից մի քանիսը կապված են կոռուպցիոն սկանդալների հետ

06/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՖԻՖԱ-ի աշխարհի առաջնության խմբային փուլի վիճակահանության արդյունքները, Թրամփը պարել է․ Լուսանկար

06/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ընդդիմությունը շատ բան ունի սովորելու Նիկոլ Փաշինյանից

06/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ժամը 20:00 եկեք և ցույց տվեք, որ Հայ առաքելական եկեղեցին հզոր է․ Հայտարարություն

06/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զգո՛ւյշ եղեք, տիկնայք ու պարոնայք, որ հանկարծ Հերովդես չդառնաք․ Բաց նամակ ․․․

06/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դիմելու եմ ԿԸՀ, որ վերականգնվի ավագանու իմ մանդատը․ Գրիգորի Երիցյան

06/12/2025 infomitk@gmail.com