Զելենսկին Լոնդոնում կքննարկի խաղաղությունն ու երաշխիքները. Լուսանկար

Ինչպես գրում է The Telegraph-ը, Լոնդոնում նախատեսված հանդիպումները կենտրոնանալու են Ուկրաինայի համար կենսական նշանակություն ունեցող երկու հիմնական թեմաների վրա՝ խաղաղ կարգավորման հեռանկարները և երկարաժամկետ անվտանգության երաշխիքների ձևավորումը։
Զելենսկին, ըստ հրապարակված տեղեկությունների, պատրաստվում է բանակցային գործընկերներին ներկայացնել Կիևի դիրքորոշումը խաղաղ գործընթացի վերաբերյալ, ինչպես նաև քննարկել այն մեխանիզմները, որոնք կարող են ամրապնդել երկրի պաշտպանունակությունն ապագայում։
Ակնկալվում է, որ կողմերը կանդրադառնան նաև ռազմական և ֆինանսական աջակցության հարցերին, ինչպես նաև Ուկրաինայի անվտանգության ճարտարապետության վերանայման հնարավոր ուղիներին։
