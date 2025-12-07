07/12/2025

Զելենսկին Լոնդոնում կքննարկի խաղաղությունն ու երաշխիքները. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 07/12/2025 1 min read

Ինչպես գրում է The Telegraph-ը, Լոնդոնում նախատեսված հանդիպումները կենտրոնանալու են Ուկրաինայի համար կենսական նշանակություն ունեցող երկու հիմնական թեմաների վրա՝ խաղաղ կարգավորման հեռանկարները և երկարաժամկետ անվտանգության երաշխիքների ձևավորումը։

Զելենսկին, ըստ հրապարակված տեղեկությունների, պատրաստվում է բանակցային գործընկերներին ներկայացնել Կիևի դիրքորոշումը խաղաղ գործընթացի վերաբերյալ, ինչպես նաև քննարկել այն մեխանիզմները, որոնք կարող են ամրապնդել երկրի պաշտպանունակությունն ապագայում։

Ակնկալվում է, որ կողմերը կանդրադառնան նաև ռազմական և ֆինանսական աջակցության հարցերին, ինչպես նաև Ուկրաինայի անվտանգության ճարտարապետության վերանայման հնարավոր ուղիներին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նավթի գները բարձրացել են. ինչպե՞ս է ավարտվել դեկտեմբերի 5-ի առևտրային նստաշրջանը Լոնդոնի և Նյու-Յորքի բորսաներում

06/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռումինիայի ընդդիմությունը անվստահություն է հայտնել վարչապետին

06/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիան ծրագրում է Ուկրաինային փոխանցել 8 մլրդ ֆունտ ստեռլինգի ռուսական ակտիվները

05/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամոթ ու նախատինք Ձեզ, որ հարեցիք նենգադավ ու դավաճան եպիսկոպոսներին՝ մերօրյա հուդաներին ու կայեններին

07/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երուսաղեմի միաբանները լիակատար աջակցություն են հայտնում Մայր Աթոռին և Վեհափառին. Լուսանկար

07/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հիսուս Քրիստոս՝ Տեր Աստված իմ, ազատիր մեզ այս չարերից, սրանք մյուռոնին էլ թույն կխառնեն․ Լուսանկար

07/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տավուշի դպրոցներից մեկի հետնամասում 4-րդ դասարանցիները ծեծել են համադասարանցուն. վերջինս հոսպիտալացվել է

07/12/2025 infomitk@gmail.com