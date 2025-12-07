07/12/2025

Մի շարք տարածաշրջաններում ձյուն է տեղում, որոշ հատվածներում՝ ձնախառն անձրև

infomitk@gmail.com 07/12/2025 1 min read

Դեկտեմբերի 7-ին՝ ժամը 10:00-ի դրությամբ, Արագածի, Սիսիանի տարածաշրջաններում ձյուն է տեղում, իսկ Վարդենյաց և Մեղրիի լեռնանցքներում, Եղեգնաձորի, Թալինի, Աշոցքի, Ապարանի տարածաշրջաններում՝ ձնախառն անձրև։

Վարդենյաց լեռնանցքում խիտ մառախուղ է, տեսանելիությունը՝ 5-10 մետր։

Միջպետական և հանրապետական նշանակության բոլոր ավտոճանապարհները բաց են:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամոթ ու նախատինք Ձեզ, որ հարեցիք նենգադավ ու դավաճան եպիսկոպոսներին՝ մերօրյա հուդաներին ու կայեններին

07/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երուսաղեմի միաբանները լիակատար աջակցություն են հայտնում Մայր Աթոռին և Վեհափառին. Լուսանկար

07/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամփոփ․ Ինչ էր կատարվում Գյումրի – Յոթ Վերքում․ Շիրակցի հավատացյալները անգամ Սրբազանի գահն էին հանել, որ իրենց խոսքերով դավաճան եպիսկոպոսները այն չօգտագործեն

07/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամոթ ու նախատինք Ձեզ, որ հարեցիք նենգադավ ու դավաճան եպիսկոպոսներին՝ մերօրյա հուդաներին ու կայեններին

07/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երուսաղեմի միաբանները լիակատար աջակցություն են հայտնում Մայր Աթոռին և Վեհափառին. Լուսանկար

07/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հիսուս Քրիստոս՝ Տեր Աստված իմ, ազատիր մեզ այս չարերից, սրանք մյուռոնին էլ թույն կխառնեն․ Լուսանկար

07/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տավուշի դպրոցներից մեկի հետնամասում 4-րդ դասարանցիները ծեծել են համադասարանցուն. վերջինս հոսպիտալացվել է

07/12/2025 infomitk@gmail.com