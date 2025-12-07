Մի շարք տարածաշրջաններում ձյուն է տեղում, որոշ հատվածներում՝ ձնախառն անձրև

Դեկտեմբերի 7-ին՝ ժամը 10:00-ի դրությամբ, Արագածի, Սիսիանի տարածաշրջաններում ձյուն է տեղում, իսկ Վարդենյաց և Մեղրիի լեռնանցքներում, Եղեգնաձորի, Թալինի, Աշոցքի, Ապարանի տարածաշրջաններում՝ ձնախառն անձրև։
Վարդենյաց լեռնանցքում խիտ մառախուղ է, տեսանելիությունը՝ 5-10 մետր։
Միջպետական և հանրապետական նշանակության բոլոր ավտոճանապարհները բաց են:
Բաց մի թողեք
Ամոթ ու նախատինք Ձեզ, որ հարեցիք նենգադավ ու դավաճան եպիսկոպոսներին՝ մերօրյա հուդաներին ու կայեններին
Երուսաղեմի միաբանները լիակատար աջակցություն են հայտնում Մայր Աթոռին և Վեհափառին. Լուսանկար
Ամփոփ․ Ինչ էր կատարվում Գյումրի – Յոթ Վերքում․ Շիրակցի հավատացյալները անգամ Սրբազանի գահն էին հանել, որ իրենց խոսքերով դավաճան եպիսկոպոսները այն չօգտագործեն