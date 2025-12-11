Իջևանում սուպերմարկետ է սննկացել, ում է այն պատկանում

Իջևանի հարավային ծայրին` Իջևանի գինու, կոնյակի գործարանի կողքին, միջպետական ավտոճանապարհի եզրին տարիներ շարունակ սուպերմարկետ էր գործում։ Նախկինում այն հայտնի էր «Մարանի» անունով, սակայն վերջին շրջանում հանրախանութն աշխատեցնում էր սննդամթերք ներմուծող «Բրենդ լիդեր» ՍՊԸ-ն։
Այս ՍՊԸ-ն սնանկացել է, նշանակվել է սուպերամարկետի սնանկության գծով կառավարիչ։ Սուպերմակետի սնանկանալու պատճառների մասին տեղեկանալու նպատակով զանգահարեցինք «Բրենդ լիդեր» ընկերություն, բայց աշխատողներն իմանալով, որ լրագրողի հետ են խոսում, չցանկացան մանրամասներ հայտնել։
Այդ սուպերմարկետն, ի տարբերություն Իջևանի այլ սուպերմարկետների, գործում էր քաղաքի ծայրամասում եւ դրանից հիմնականում օգտվում էին միջպետական ավտոճանապարհով անցնողները։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն մտնում է եզրափակիչ փուլ․ Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը կախված է հավասարակշռությունից․ Լուսանկար
Երևանում անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռքառնել․ Փորձագետների արջագանքը օդի ծայրաստիճան աղտոտվածությանը
Իտալական La Stampa պարբերականը Երևանի մասին հոդված է հրապարակել