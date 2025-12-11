11/12/2025

Նիկոլ Փաշինյանի ինքնաթիռը չի կարողացել վայրէջք կատարել Մոսկվայում` ինչ է պատահել․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 11/12/2025 1 min read

Նիկոլ Փաշինյանի ինքնաթիռը չի կարողացել վայրէջք կատարել Մոսկվայում՝ փակ օդային տարածքի պատճառով, և ուղղվել է դեպի այլընտրանքային օդանավակայան։

Գիշերն անօդաչու թռչող սարքի հարձակման պատճառով Մոսկվայի օդանավակայաններում հետաձգվել է ավելի քան 170 չվերթ։

Ըստ «Բազա»-ի՝ Փաշինյանի «ACJ319»-ը մոտ մեկ ժամ պտտվել է Տվերի մարզի վրայով՝ սպասելով վայրէջքի թույլտվության, բայց այդպես էլ չի ստացվել։ Ինքնաթիռը, ի վերջո, ուղղվել է դեպի «Պուլկովո» օդանավակայան, որտեղ վայրէջք է կատարել Երևանի ժամանակով մոտավորապես ժամը 2:00-ին։ Փաշինյանը Գերմանիա կատարած այցից հետո թռչել է Մոսկվա և պատրաստվել է մասնակցել Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) միջկառավարական խորհրդի նիստին։

Մոսկվայի մարզը վերջին ժամանակների ամենամեծ հարձակումներից մեկն էր կրել. ՀՕՊ-ը գիշերը խոցել է 32 անօդաչու թռչող սարք։ Բնակիչները հայտնել են, որ գիշերը պայթյուններ են լսել Զելենոգրադում, Ռամենսկոյեում, Օդինցովոյում և Դուբնայում. բումային ձայները շարունակվել են մինչև վաղ առավոտյան, ինչպես նաև անօդաչու թռչող սարքերի ձայները։

Մոսկովյան չորս օդանավակայաններ՝ «Շերեմետեւոն», «Դոմոդեդովոն», «Վնուկովոն» և «Ժուկովսկին», մեկը մյուսի հետևից սահմանափակումների տակ են դրվել։ Ավելի քան 170 չվերթ հետաձգվել, չեղարկվել կամ վերահասցեագրվել էր։ Չվերթների զգալի մասը, ի վերջո, վերահասցեագրվել է «Պուլկովո»-ի այլընտրանքային օդանավակայան։ Երկու միջազգային չվերթ մեկուկես ժամից ավելի պտտվել է Վլադիմիրի մարզի վրայով. մեկը վերահասցեագրվել էր դեպի Սանկտ Պետերբուրգ, իսկ մյուսը մնացել էր օդում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գերմանիայում Փաշինյանի դեմ բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել

10/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մեր ձևով» ժողովրդական շարժումից որոշ մարդիկ վախեցած են դրանից, և դա հասկանալի է․ Մարիաննա Ղահրամանյան

10/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուբեն Վարդանյանի «դատավարությանը» նոր միջնորդություն է ներկայացրել

10/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մոսկվան և Սանկտ Պետերբուրգը անօդաչուների հուժկու ռմբակոծությունների տակ են

11/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի հարձակումները սվիններով են ընդունում ԵՄ-ում, բայց արագացնում են ԱՄՆ-ից հետո պաշտպանական ծրագրերը

11/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն մտնում է եզրափակիչ փուլ․ Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը կախված է հավասարակշռությունից․ Լուսանկար

11/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը ԵՄ-ի հետ հարաբերությունները չի զարգացնում ի հեճուկս Ռուսաստանի կամ ԵԱՏՄ-ի

11/12/2025 infomitk@gmail.com