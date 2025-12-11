Նիկոլ Փաշինյանի ինքնաթիռը չի կարողացել վայրէջք կատարել Մոսկվայում` ինչ է պատահել․ Լուսանկար

Նիկոլ Փաշինյանի ինքնաթիռը չի կարողացել վայրէջք կատարել Մոսկվայում՝ փակ օդային տարածքի պատճառով, և ուղղվել է դեպի այլընտրանքային օդանավակայան։
Գիշերն անօդաչու թռչող սարքի հարձակման պատճառով Մոսկվայի օդանավակայաններում հետաձգվել է ավելի քան 170 չվերթ։
Ըստ «Բազա»-ի՝ Փաշինյանի «ACJ319»-ը մոտ մեկ ժամ պտտվել է Տվերի մարզի վրայով՝ սպասելով վայրէջքի թույլտվության, բայց այդպես էլ չի ստացվել։ Ինքնաթիռը, ի վերջո, ուղղվել է դեպի «Պուլկովո» օդանավակայան, որտեղ վայրէջք է կատարել Երևանի ժամանակով մոտավորապես ժամը 2:00-ին։ Փաշինյանը Գերմանիա կատարած այցից հետո թռչել է Մոսկվա և պատրաստվել է մասնակցել Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) միջկառավարական խորհրդի նիստին։
Մոսկվայի մարզը վերջին ժամանակների ամենամեծ հարձակումներից մեկն էր կրել. ՀՕՊ-ը գիշերը խոցել է 32 անօդաչու թռչող սարք։ Բնակիչները հայտնել են, որ գիշերը պայթյուններ են լսել Զելենոգրադում, Ռամենսկոյեում, Օդինցովոյում և Դուբնայում. բումային ձայները շարունակվել են մինչև վաղ առավոտյան, ինչպես նաև անօդաչու թռչող սարքերի ձայները։
Մոսկովյան չորս օդանավակայաններ՝ «Շերեմետեւոն», «Դոմոդեդովոն», «Վնուկովոն» և «Ժուկովսկին», մեկը մյուսի հետևից սահմանափակումների տակ են դրվել։ Ավելի քան 170 չվերթ հետաձգվել, չեղարկվել կամ վերահասցեագրվել էր։ Չվերթների զգալի մասը, ի վերջո, վերահասցեագրվել է «Պուլկովո»-ի այլընտրանքային օդանավակայան։ Երկու միջազգային չվերթ մեկուկես ժամից ավելի պտտվել է Վլադիմիրի մարզի վրայով. մեկը վերահասցեագրվել էր դեպի Սանկտ Պետերբուրգ, իսկ մյուսը մնացել էր օդում։
