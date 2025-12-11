11/12/2025

Չշողոքորթել և ոչ մի պաշտոնյայի, նրանք թագավորներ չեն, այլ ժողովրդի ծառաներ…

infomitk@gmail.com 11/12/2025 1 min read

Եթե որևէ օտարերկրացի փորձի հասկանալ հայ մարդու էությունը, վստահ եմ` կապշի, թե ինչքան հակասական ու անկանխատեսելի ազգ ենք մենք: Մեր սիրուց ատելություն կեսքայլ է, մեր զայրույթը վայրկենական կարող է փոխակերպվել կարեկցանքի, իսկ ամեն ինչ հանդուրժելու անսպառ համբերությունը` ամեն ինչ փշրելու ու մերժելու ցասումի:

Ինձ համար վերջին տասնամյակում մի քանի իրավիճակ է եղել, որոնք բացատրել- ընկալել ես անկարող եմ: Մեկը 2017-ի ընտրություններն էին, երբ մարդիկ միմիմալ դիմադրություն ցույց չտվեցին` գնացին և 700 հազար մարդ ընտրեցին Հանրապետականին (կապ չունի` 10 հազար դրամով, թե առանց դրա), իսկ մեկ տարի անց, պարզվեց, որ իրականում ատում էին Հանրապետականին և ամբողջ հոգով իշխանափոխություն էին երազում:

Երբ նրանցից ընդամենը մի բան էր պահանջվում` 17-ին գրչի մի հարվածով ջնջել իշխող կուսակցությանը և խաղաղ տուն ճանապարհել, բայց այդ պարզ գործողությունը չարած մարդիկ` ընդամենը մեկ տարի անց, խելակորույս լցվեցին փողոցները և մի մեծ ավանտյուրայի մեջ ներքաշվեցին` գնալով անհայտ ու անփորձ մարդու-մարդկանց հետևից և առանց երկար-բարակ մտածելու` անօրինական ճանապարհով նրանց բերելով իշխանության:

Հասուն հասարակությունն, իհարկե, անգամ դրանից հետո կմտածեր, որ ճիշտ չէ անսահմանափակ լծակներ տալ մի անփորձ խմբակի ձեռքը և 2018-ի սեպտեմբերին Երևանի, ապա դեկտեմբերին` ԱԺ ընտրություններում կփորձեր այլ ուժերի էլ քվե տալ, որ 80 տոկոսանոց մեծամասնություն չունենա այդ ուժը և չարիք չդառնա երկրի գլխին, չլկտիանա իր ստացած անսահմանափակ իշխանությունից:

Բայց մեր ժողովուրդը նման «մանր-մունր» բաների հետևից չի ընկնում` նա սիրում է, ատում է, նվիրվում է անմնացորդ, իր սիրով էլ փչացնում է և իր իշխանություններին, և իր զավակներին: Նրանց դարձնում է մոնստր ու ձեռքը կրակն ընկնում:

Տեսեք, թե ի՜նչ քծնանքով ու պատկառանքով են ընդունում իշխանություն ունեցող ցանկացած մեկին մեր գյուղերում, տարբեր միջոցառումների ժամանակ, տարբեր հիմնարկներում, ինչպես են անարժան մարդկանց մեծարում, պաշտում` փչացնում: Չնայած հաճախ լավ էլ գիտեն, որ այդ պաշտոնյան ոչ մի լավ բան չի արել և չի անելու իրենց համար, որ մի դատարկ ֆուտլյար է` Նազարի բախտով այդ պաշտոնին հայտնված:

Հանուն արդարության ասեմ նաև, որ շատ քիչ մարդ կարող է դիմանալ այդ քծնանքին ու չփչանալ: Իսկ եթե մարդը մինչ այդ վատ է ապրել, սիրված չի եղել, թերի կրթություն ու դաստիարակություն է ստացել, կայացած չէ` որպես անձ, ուրեմն խաչ քաշեք նրա վրա` նա այլևս կորած մարդ է հասարակության համար:

Ես մի բանաձև գիտեմ ու մի առաջարկ ունեմ` փոքրուց պետք է մեր երեխաներին սովորեցնենք չքծնել, չշողոքորթել և ոչ մի պաշտոնյայի, նրանք թագավորներ չեն, այլ ժողովրդի ծառաներ…

Արմինե Օհանյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուժեղ բանակցողի առաջնորդությունը կփոխի իրավիճակը շուտով. Նարեկ Կարապետյան

11/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նույնիսկ Փաշինյանի գնալուց հետո շատերս իրար այլեւս չենք բարեւի

10/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հեղափոխական» անվան տակ բռնապետական ռեժիմ է ձևավորվում Հայաստանում․ Ռոբերտ Ամստերդամ

10/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մոսկվան և Սանկտ Պետերբուրգը անօդաչուների հուժկու ռմբակոծությունների տակ են

11/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի հարձակումները սվիններով են ընդունում ԵՄ-ում, բայց արագացնում են ԱՄՆ-ից հետո պաշտպանական ծրագրերը

11/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն մտնում է եզրափակիչ փուլ․ Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը կախված է հավասարակշռությունից․ Լուսանկար

11/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը ԵՄ-ի հետ հարաբերությունները չի զարգացնում ի հեճուկս Ռուսաստանի կամ ԵԱՏՄ-ի

11/12/2025 infomitk@gmail.com