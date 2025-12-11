11/12/2025

Պետական ավարտական քննությունների ժամանակացույցը

infomitk@gmail.com 11/12/2025 1 min read

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատվել է 2025-2026 ուսումնական տարվա հունվարին 12-րդ դասարանի սովորողների պետական ավարտական քննությունների ժամանակացույցը:

Քննությունները կանցկացվեն՝

Հունվարի 8-ին՝ «Հայոց լեզու և գրականություն»

Հունվարի 12-ին՝ «Մաթեմատիկա»

Հունվարի 14-ին՝ «Հայոց պատմություն»

Հիշեցնենք՝ 12-րդ դասարանում պետական ավարտական քննություններն անցկացվում են հունվարին և հունիսին: Ե՛վ հունվարին, և՛ հունիսին միասնական քննություններ հանձնած սովորողի ավարտական փաստաթղթում լրացվում է միասնական քննության ավարտական մասի ավելի բարձր դրական գնահատականը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Աստվածաբանության ֆակուլտետում շատ լավ գիտեն, թե ով ով է եւ ինչերի է ընդունակ

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ գրել են դասագրքում, ցավոք, կատարվում է

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են Բրյուսովի համալսարանի աղջիկներն իրար ծեծել. երկուսը հարազատ քույրեր են. մանրամասներ

04/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մոսկվան և Սանկտ Պետերբուրգը անօդաչուների հուժկու ռմբակոծությունների տակ են

11/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի հարձակումները սվիններով են ընդունում ԵՄ-ում, բայց արագացնում են ԱՄՆ-ից հետո պաշտպանական ծրագրերը

11/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն մտնում է եզրափակիչ փուլ․ Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը կախված է հավասարակշռությունից․ Լուսանկար

11/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը ԵՄ-ի հետ հարաբերությունները չի զարգացնում ի հեճուկս Ռուսաստանի կամ ԵԱՏՄ-ի

11/12/2025 infomitk@gmail.com