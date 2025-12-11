11/12/2025

2025 թվականը` պատմության մեջ երկրորդ ամենատաք տարին. Լևոն Ազիզյան

11/12/2025

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը գրում է․

«Վերջին տվյալները ցույց են տալիս, որ 2025 թվականը ճանապարհին է դառնալու հիդրոօդերևութաբանական դիտարկումների պատմության մեջ երկրորդ ամենատաք տարին։

– Կոպեռնիկուսի կլիմայի փոփոխության ծառայության (C3S) տվյալներով՝ 2025 թվականը 2023 թվականից հետո կլինի պատմության մեջ երկրորդ ամենատաք տարին։

– Զեկույցում նաև ընդգծվում է, որ 2025 թվականի նոյեմբերը աշխարհում երրորդ ամենատաք նոյեմբերն էր՝ միջին ջերմաստիճանը կազմելով 14.02°C ինչը 0.65°C-ով բարձր 1991-2020 թվականների միջին ցուցանիշից։

– Հատկապես տաք պայմաններ են դիտվել Հյուսիսային Կանադայում և Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոսում, և ամիսը նշանավորվել է ծայրահեղ եղանակային իրադարձություններով, այդ թվում՝ Հարավ-արևելյան Ասիայիում ավերիչ արևադարձային ցիկլոններով և ջրհեղեղներով:

Եկեղեցին Աստծո ու մեր ազգի տունն է․ Արամ Ա Վեհափառ Հայրապետ

Դեկտեմբերի 11-ի աստղագուշակ․ Ժամանակն է խոսել կարևոր բաների մասին, նույնիսկ եթե դրանք միշտ չէ, որ հետաքրքիր են

Դեկտեմբերի 10-ի աստղագուշակ․ Ուշադիր հետևեք, թե ինչ է կատարվում

Մոսկվան և Սանկտ Պետերբուրգը անօդաչուների հուժկու ռմբակոծությունների տակ են

Թրամփի հարձակումները սվիններով են ընդունում ԵՄ-ում, բայց արագացնում են ԱՄՆ-ից հետո պաշտպանական ծրագրերը

ԵՄ-ն մտնում է եզրափակիչ փուլ․ Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը կախված է հավասարակշռությունից․ Լուսանկար

Հայաստանը ԵՄ-ի հետ հարաբերությունները չի զարգացնում ի հեճուկս Ռուսաստանի կամ ԵԱՏՄ-ի

