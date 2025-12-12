Օտարերկրացիները Վերնիսաժի մոտ՝ ֆուտբոլային խաղից հետո, ջարդուփշուր են արել ամեն ինչ, 17 ձերբակալված կա

Գիշերը զանգվածային անկարգություններ են տեղի ունեցել Երևանում։ Մեր աղբյուրի փոխանցմամբ՝ Վերնիսաժի մոտ այլազգիները ամեն ինչ կոտրել են։
Ոստիկանությունից դեպքի առնչությամբ մեր հարցին ի պատասխան հայտնեցին.«Դեկտեմբրի 12-ին ժամը 00․27-ին ահազանգ է ստացվել, որ «Վերնիսաժի» մոտ Լեհաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի երկրպագուները կոտրում են ամեն ինչ։
ՀՈԳՎ Կենտրոնական բաժնից մեկնած հերթապահ խմբի և ոստիկանության գվարդաիայի ծառայողները Խանջյան փողոցից հասարակության հանդեպ բացահայտ անհարգալից վերաբերունք դրսևորելու և խուլիգանություն կատարելու անմիջականորեն ծագած հինավոր կասկածով ձերբակալել և ոստիկանություն են տեղափոխել Լեհաստանի Հանրապետության 17 քաղաքացի։
Կազմված փաստաթղթերը փոխանցվել են քննչական բաժին»։
ՀԳ․ Հիշեցնենք, որ երեկ տեղի է ունեցել Նոայի եւ Վարշավայի «Լեգիա»-ի ֆուտբոլային հանդիպումը։ Հայկական թիմը հաղթանակ տարավ 2:1 հաշվով։
