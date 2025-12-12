12/12/2025

Օտարերկրացիները Վերնիսաժի մոտ՝ ֆուտբոլային խաղից հետո, ջարդուփշուր են արել ամեն ինչ, 17 ձերբակալված կա

12/12/2025

Գիշերը զանգվածային անկարգություններ են տեղի ունեցել Երևանում։ Մեր աղբյուրի փոխանցմամբ՝ Վերնիսաժի մոտ այլազգիները ամեն ինչ կոտրել են։ 

Ոստիկանությունից դեպքի առնչությամբ մեր հարցին ի պատասխան հայտնեցին.«Դեկտեմբրի 12-ին ժամը 00․27-ին ահազանգ է ստացվել, որ «Վերնիսաժի» մոտ Լեհաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի երկրպագուները կոտրում են ամեն ինչ։

ՀՈԳՎ Կենտրոնական բաժնից մեկնած հերթապահ խմբի և ոստիկանության գվարդաիայի ծառայողները Խանջյան փողոցից հասարակության հանդեպ բացահայտ անհարգալից վերաբերունք դրսևորելու և խուլիգանություն կատարելու անմիջականորեն ծագած հինավոր կասկածով ձերբակալել և ոստիկանություն են տեղափոխել Լեհաստանի Հանրապետության 17 քաղաքացի։

Կազմված փաստաթղթերը փոխանցվել են քննչական բաժին»։

ՀԳ․ Հիշեցնենք, որ երեկ տեղի է ունեցել Նոայի եւ Վարշավայի «Լեգիա»-ի ֆուտբոլային հանդիպումը։ Հայկական թիմը հաղթանակ տարավ 2:1 հաշվով։

