Ռեյկյավիկի կրճատում. Իսլանդիան վերսկսում է ԵՄ-ի շուրջ բանավեճը

Ընտրությունները, ինչպես երկիրը, բաժանված են:
Մինչև Իսլանդիան քվեարկի ԵՄ անդամակցության բանակցությունները վերսկսելու վերաբերյալ՝ մնացել է 100 օրից էլ պակաս, կղզին մնում է խորապես բաժանված, երկու ճամբարներն էլ միայն հիմա են սկսում մոբիլիզացնել իրենց քարոզարշավները ամառային քվեարկությունից առաջ։
ԵՄ-ին անդամակցելու վերաբերյալ ազգային հանրաքվեն տեղի կունենա օգոստոսի 29-ին, և երկու անհաշտ հակադիր քաղաքական կողմերը դեռևս լիովին չեն հիմնավորել իրենց դիրքորոշումը։
«Այո»-ի կողմից՝ կառավարական կոալիցիա, որը ԵՄ անդամակցության համար աշխարհաքաղաքական հրամայական է համարում, իսկ մյուս կողմից՝ «ոչ»-ի քարոզարշավը ենթադրում է ինքնիշխանության կորուստ, և ավելի վատը՝ Իսլանդիայի գյուղատնտեսության և ձկնորսության արդյունաբերության նկատմամբ վերահսկողության կորուստ։
Ընտրությունները, ինչպես երկիրը, բաժանված են։ Morgunblaðið օրաթերթում վերջերս անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ նեղ մեծամասնությունը կողմ է ԵՄ անդամակցության բանակցությունների շարունակմանը՝ 52% ընդդեմ 48%, մինչդեռ Viðskiptablaðið բիզնես շաբաթաթերթում անցկացված հարցումը, որը հարցրել էր, թե արդյոք Իսլանդիան պետք է միանա ԵՄ-ին, ցույց է տվել, որ 54%-ը դեմ է, իսկ 46%-ը՝ կողմ։
«Բանակցությունների շարունակման հանրային աջակցությունը իրականում նվազել է մարտ ամսին հանրաքվեի հայտարարումից ի վեր», – ասել է Իսլանդիայի համալսարանում եվրոպական ինտեգրացիա և քաղաքական տեսություն դասավանդող պրոֆեսոր Մաքսիմիլիան Քոնրադը։
«Ընտրողները ցանկանում են իմանալ, թե ինչ է ներառված անդամակցության փաթեթում, ինչ օգուտ է դա բերում Իսլանդիային»։
Քարոզարշավի սկիզբը
«Ոչ» քարոզարշավը արագ մեկնարկ ունեցավ՝ բարեկամական թերթերում աջակից սյունակների հոսքով։ «Այո» քարոզարշավը սպասում էր վերջին մունիցիպալ ընտրությունները վերացնելուն, նախքան գործողությունների անցնելը։
«Մեր շահերից չի բխում ԵՄ-ի մաս կազմելը», – Euractiv-ին ասել է Գուդլաուգուր Տոր Տորդարսոնը, որը 2017-2021 թվականներին Իսլանդիայի արտաքին գործերի նախարարն էր։
Նրա պահպանողական Անկախության կուսակցությունը ոչ միայն կտրականապես դեմ է ԵՄ անդամակցությանը, այլև դեմ է նույնիսկ անդամակցության հեռանկարի քննարկմանը։
«Գաղտնիք չէ, թե ինչ է նշանակում լինել ԵՄ անդամ», – ասում է նա՝ ներկայացնելով այն ոլորտների լավ մշակված ցանկը, որտեղ իր քարոզարշավի կողմը կարծում է, որ Իսլանդիան ավելի վատ վիճակում կլինի։ Նա պնդում էր, որ ԵՄ անդամակցության պայմաններում Իսլանդիան կկորցնի օրենսդիր և գործադիր նշանակալի լիազորությունները, իսկ ԵՄ օրենսդրությունն ու դատարանները գերակշռում են ազգային ինքնիշխանությանը։
Նախկին նախարարի խոսքով՝ Իսլանդիան արդեն իսկ օգտվում է ԵՄ առևտրային առավելությունների մեծ մասից՝ գործող համաձայնագրերի միջոցով, այդ թվում՝ Չինաստանի հետ երկկողմանի ազատ առևտրի համաձայնագրի և Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիայի համաձայնագրերի միջոցով ավելի լայն հասանելիության միջոցով, ինչպիսին է, օրինակ, Հնդկաստանի հետ։
Տորդարսոնը հատկապես ընդգծում է սակագների հարցը՝ պնդելով, որ Իսլանդիայի առևտրային համաձայնագրերի ութսուն տոկոսը «Իսլանդիայում զրոյական սակագներ ունեն», բայց ասում է, որ «ԵՄ առևտրային համաձայնագրերի միայն քսան կամ քսանհինգ տոկոսն ունի զրոյական սակագներ»։
«Ոչ» քարոզարշավի ամենամեծ խնդրահարույց ոլորտը կենտրոնացած է գյուղատնտեսության և ձկնորսության վրա։
«Մենք շատ խիստ ենք ավանդական իսլանդական գյուղատնտեսության հարցում, և դա նշանակում է, որ կարող ենք պաշտպանել այն մի քանի հազար աշխատատեղերը, որոնք ունենք», – ասաց Տորդարսոնը։
«Եթե մենք ԵՄ-ի մաս կազմեինք, դա ամբողջությամբ կանհետանար», – ասաց նա՝ պնդելով, որ ԵՄ առևտրային քաղաքականությունը նախատեսված չէ Իսլանդիայի առևտրային քաղաքականության համար և «երբեք չի լինի»։
«Այո» արշավը
Իսլանդիայի սոցիալ-դեմոկրատ վարչապետ Քրիստրուն Ֆրոստադոտտիրի և նրա եռակողմ կոալիցիոն կառավարության գլխավորած «այո» արշավը նույնպես ընդունում է, որ գյուղատնտեսությունն ու ձկնորսությունը ընտրողների համար ամենազգայուն թեմաներն են։
«Մենք չենք կարող խուսափել այն փաստից, որ Իսլանդիան ունի հատուկ հանգամանքներ, և մենք չենք կարող նույն կանոններով լինել, ինչ ԵՄ մնացած մասը՝ գյուղատնտեսության և թարմ անասունների ներմուծման համար», – ասաց Իսլանդիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ, իշխող սոցիալ-դեմոկրատների պատգամավոր Դագբյորտ Հակոնարդոտտիրը։
«Որոշ դեպքերում անհրաժեշտ են շեղումներ, իսկ որոշ դեպքերում ստատուս քվոն թույլ է տալիս կանոնների վառ մեկնաբանություն»։
Հակոնարդոտտիրը նշեց, որ ԵՄ-ի համատեղ գյուղատնտեսական քաղաքականության շրջանակներում կան հատուկ կանոններ Սկանդինավյան երկրների համար, որոնք ընդունվել են Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի 1995 թվականին միանալուց հետո։
Գյուղատնտեսական քաղաքականության կանոնները հարմարեցված են Արկտիկական շրջանների համար՝ հաշվի առնելով կարճ աճեցման շրջանները և երկար, կոշտ ձմեռները, թույլ են տալիս շարունակական պետական սուբսիդիաներ տրամադրել գյուղացիներին և նախատեսված են բնակչության անկման դեմ պայքարելու համար՝ միաժամանակ պահպանելով ներքին սննդամթերքի արտադրության մատակարարման անվտանգությունը։
«Այո» արշավը պնդում է, որ իսլանդացի գյուղացիները կարժանանան Արկտիկական հատուկ բացառությունների ԵՄ-ի համատեղ գյուղատնտեսական քաղաքականության շրջանակներում, այլ ոչ թե կհետևեն նույն կանոններին, ինչ դաշինքի մյուս երկրների արտադրողները։
«Այո» արշավը նշում է, որ ձկնորսությունը ևս մեկ շատ զգայուն կարմիր գծի ոլորտ է։
«ԵՄ-ն շատ բան ունի սովորելու մեզանից։ Մենք ունենք հսկայական ձկնորսական գոտի, որը փաստացի կընկնի ԵՄ-ի համատեղ ձկնորսական քաղաքականության տակ, բայց մենք պետք է ունենանք վերջնական խոսքը այն մասին, թե որքան ձուկ ենք որսալու և այլն, այլ ոչ թե ԵՄ-ն», – ասաց Հակոնարդոտտիրը։
Նախորդ անդամակցության բանակցություններ
