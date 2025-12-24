Խորամանկությո՞ւն. Վետոները հաղթահարելու մեթոդը Եվրոպական միության ընդլայնումն է

Բրյուսելը բազմաթիվ վետոյի իրավունքից պաշտպանված օրենսդրական առաջարկներ է ներկայացրել՝ Հունգարիայի և Սլովակիայի կողմից բազմիցս առաջացած դիմադրությունը հաղթահարելու համար։
Մասնագետները նշում են, որ ռազմավարությունը քաղաքականապես և իրավականորեն ռիսկային է։ Բայց արդյո՞ք այն դարձել է անխուսափելի։
Այս ամսվա սկզբին տեղի ունեցած վճռորոշ գագաթնաժողովում եվրոպացի առաջնորդները դիմեցին մի գործիքի, որը մի քանի ամիս առաջ անհնար կլիներ թվալ՝ փակուղուց դուրս գալու համար. համատեղ բյուջեով ապահովված համատեղ պարտքի թողարկում՝ Ուկրաինան պատերազմի ընթացքում ջրի երեսին պահելու համար։
Խորամանկությո՞ւն։ Այն շրջանցեց անդամ պետությունների միջև միաձայնության անհրաժեշտությունը՝ միավորելով նրանց, ովքեր ցանկանում էին միասին աշխատել, միաժամանակ Հունգարիային, Սլովակիային և Չեխիային դուրս թողնելով համաձայնագրից՝ որպես դրա առաջխաղացման պայման։
Այդպիսով, ԵՄ-ն ոչ միայն կարողացավ ապահովել 90 միլիարդ եվրո Ուկրաինայի համար 2026 և 2027 թվականների համար, ինչպես խոստացել էր, այլև ցույց տվեց առաջ շարժվելու նոր ուղի՝ այնպիսին, որտեղ միաձայնության պահանջը այլևս չպետք է խոչընդոտի կամավորների կոալիցիաներին։
Դա ոչ այլ ինչ է, քան արտառոց մի միության համար, որը հաճախ սահմանափակվում է միաձայն որոշումների կայացմամբ։
Այն նաև ստեղծում է մի թեմա, որը թափ է հավաքում Բրյուսելում՝ ազգային վետոները շրջանցելու այլընտրանքների որոնում, մասնավորապես, երբ դրանք իրականացվում են Հունգարիայի կողմից, որը վետոյի իրավունքը դարձրել է իր Բրյուսելի քաղաքականության կենտրոնական մասը՝ Ուկրաինայի հարցում՝ սկսած ֆինանսավորումից մինչև Կիևի՝ ԵՄ-ին անդամակցելու թեկնածություն։
24-ի համատեղ պարտք թողարկելու համար, շրջանցելով Բուդապեշտը, Պրահան և Բրատիսլավան, ԵՄ-ն հղում է կատարել իր պայմանագրերում նախատեսված «ընդլայնված համագործակցության» սկզբունքին։
Սա ընդամենը վերջին իրավական փոփոխությունն է, որին Բրյուսելը դիմել է՝ փակուղուց դուրս գալու համար։
Վերջերս այն նաև օգտագործեց պայմանագրերի 122-րդ հոդվածը, որը հաստատվել էր որակյալ մեծամասնությամբ, որպեսզի Եվրոպայում պահվող ռուսական սառեցված ակտիվները անորոշ ժամանակով փակված մնան ԵՄ-ում։
Մինչ այդ ակտիվները պահվում էին ստանդարտ պատժամիջոցների ռեժիմի ներքո, որը գործում էր միաձայնությամբ և, հետևաբար, կախված էր Հունգարիայի և Սլովակիայի «այո»-ից։
Մինչդեռ 122-րդ հոդվածը պայմանագրերում ձևակերպված է որպես լուրջ տնտեսական ճգնաժամերը լուծելու միջոց, այն Ուկրաինայի համար ֆինանսավորումը բացելու համար օգտագործելու ծրագիրը ակնհայտորեն անհնազանդ անդամ պետություններին շրջանցելու միջոց էր։
Սա ռազմավարության ևս մեկ օրինակ է, որը դաշինքը ավելի ու ավելի է կիրառում գրեթե կոնսենսուս ունեցող հարցերի վերաբերյալ վետոները շրջանցելու համար, մոտեցում, որը սկսում է արդյունքներ տալ, բայց ոչ առանց ռիսկերի։
«Մենք տեսնում ենք ԵՄ ղեկավարության կողմից հստակ հանձնառություն՝ փորձել շրջանցել Հունգարիայից և Սլովակիայից եկող հնարավոր վետոները և կարևոր որոշումները դնել որակյալ մեծամասնության քվեարկության հիմքի վրա», – Euronews-ին ասել է Գերմանական Մարշալի հիմնադրամի տարածաշրջանային տնօրեն Դանիել Հեգեդուսը։
«Մյուս կողմից, ես չեմ կարծում, որ սա անխոցելի է։ Ո՛չ իրավական, ո՛չ քաղաքական առումով»։
Հունգարիայի խնդիրը
Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի դասախոս Միխալ Օվադեկի կողմից կազմված ցուցակի համաձայն՝ 2011 թվականից ի վեր ԵՄ-ում 15 անդամ պետությունների կողմից կիրառվել է ընդհանուր առմամբ 46 վետո 38 հարցերի շուրջ։ Հունգարիան վերջին պատմության մեջ ԵՄ առաջարկներին վետո է դրել ավելի շատ, քան որևէ այլ անդամ պետություն՝ ընդհանուր առմամբ 19։
Լեհաստանը երկրորդ տեղում է՝ յոթ վետոյով, մինչդեռ Սլովակիան, որը նաև հաճախ է հայտնվել Եվրոպայի լրատվամիջոցների վերնագրերում վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի վիճահարույց որոշումների պատճառով, արգելափակել է երկու որոշում, երկուսն էլ այս տարի։
Հունգարիան վետո է դրել արտաքին քաղաքականության համատեղ հայտարարությունների զգալի թվի վրա, բայց նաև արգելափակել է Ուկրաինային կոնկրետ աջակցություն ցուցաբերելու և Կիևի հետ ԵՄ-ին անդամակցության պաշտոնական բանակցություններ սկսելու առաջարկները։
Արդյունքում, Ուկրաինային աջակցող ԵՄ հայտարարությունների մեծ մասը արվել է ԵՄ-26-ի անունից, բացառությամբ Հունգարիայի։ Սա չի փոխում այն փաստը, որ բոլոր անդամ պետությունները կարող են վետո դնել քաղաքականության հիմնական փոփոխությունների համար միաձայնություն պահանջող որոշումների վրա։
«Մարտենս կենտրոն» վերլուծական կենտրոնի նախագահ և Սլովակիայի նախկին վարչապետ Միկուլաշ Ձուրինդան «Եվրոնյուզին» ասել է, որ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նման առաջնորդներն այժմ աջակցում են դաշինքի քվեարկության կանոնների փոփոխություններին։
Սակայն ցանկացած նման քայլ կպահանջի պայմանագրի փոփոխություն, որին, հավանաբար, կդիմադրի Հունգարիան, և հնարավոր է՝ նաև այլ անդամ պետություններ։ Սակայն, քանի որ վետոյի իրավունքի համակարգված կիրառումը տարիներ շարունակ խնդիր է ստեղծել ԵՄ-ի համար, Բրյուսելն այժմ փնտրում է ավելի ստեղծագործ լուծումներ։
Վետոները շրջանցելու քաղաքականություն
Եվրոնյուզի հետ զրույցում անանուն մնալու պայմանով ԵՄ դիվանագետը նշել է, որ Եվրոպական հանձնաժողովն այժմ միտումնավոր կերպով կառուցում է իր առաջարկները՝ անդամ պետությունների միաձայն համաձայնությունը չպահանջելու համար։
Սլովակիայի և Հունգարիայի կողմից հավանական վետոն շրջանցելու փորձերից մեկը տեղի ունեցավ այս տարվա մայիսին՝ REpowerEU ճանապարհային քարտեզի ներկայացմամբ, որը փաթեթ է, որը նախատեսված է մինչև 2027 թվականը ռուսական բրածո վառելիքի ներմուծումը փուլ առ փուլ դադարեցնելու համար։
2022 թվականին ԵՄ-ն պատժամիջոցներ կիրառեց ռուսական նավթի ներմուծման նկատմամբ՝ Մոսկվայի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից հետո, սակայն Հունգարիան և Սլովակիան ստացան բացառություններ։
Այս անգամ Եվրոպական հանձնաժողովը որոշել է ամբողջությամբ փուլ առ փուլ հրաժարվել ռուսական վառելիքներից՝ չնայած Բուդապեշտի և Բրատիսլավայի դեմ արտահայտվելուն։
Դրա համար դաշինքը ընտրել է վետոյի իրավունքից զերծ ռազմավարություն. ճանապարհային քարտեզն ինքնին իրավաբանորեն պարտադիր չէ, սակայն նավթի և գազի ներմուծման կրճատման մասին օրենսդրությունը կընդունվի Եվրոպական խորհրդում որակյալ մեծամասնությամբ։
Այսպիսով, Հունգարիան և Սլովակիան պարտավոր կլինեն հրաժարվել ռուսական գազից իրենց կամքին հակառակ։
Երկու երկրներն էլ արդեն իսկ ազդարարել են, որ դատի կտան ԵՄ-ին և կպահանջեն չեղյալ հայտարարել այդ միջոցը։
«Սա առաջին դեպքը չէ, երբ ԵՄ-ն վերադասակարգում է այն միջոցառումները, որոնք բավարար աջակցություն չեն ստացել պատժամիջոցների համար», – ասել է միջազգային իրավունքի փորձագետ Տամաշ Լատմանը։
«Սա տարիներ շարունակ օրակարգում է եղել. եթե պատժամիջոցների ռեժիմների դեպքում ռուսական հումքի ձեռքբերման վրա միջոցներ չեն կարող կիրառվել կոնսենսուս չունեցող պատժամիջոցների ռեժիմների դեպքում, դրանք կարող են վերադասակարգվել որպես արտաքին առևտուր կամ այլ բան, և դա դառնում է ԵՄ իրավասություն», – ասել է Լատմանը Pirkadat փոդքասթին։
Բազմահաճախական դաշինք
Եվրոպական հանձնաժողովի աղբյուրը Euronews-ին ասել է, որ Եվրոպան կարող է նաև շրջանցել անդամ պետությունների դիմադրությունը՝ ընդունելով Կամքի կոալիցիայի նման մոդել, որը նման մտածողությամբ երկրների խումբ է, որոնք պատրաստ են աջակցել Ուկրաինային։
Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Մարիո Դրագին, որը եվրոպական բանավեճում մեծ ազդեցություն ունի, արտահայտվել է այս մոդելի օգտին՝ այն անվանելով «պրագմատիկ ֆեդերալիզմ», քանի որ իրական, դաշնային միության քաղաքական պայմանները ԵՄ-ում այս պահին գոյություն չունեն։
ԵՄ-ն տեսել է բազմաթիվ օրինակներ, թե ինչպես կարող են նման մտածողությամբ երկրները միասին առաջ շարժվել կամավոր համագործակցության միջոցով, որոնց թվում են Շենգենյան նախագիծը և միգրացիայի ու ֆինանսների ոլորտում տարբեր նախաձեռնությունները։
Այս մեթոդը քաղաքականապես ամենաընդունելի տարբերակն է դաշինքի ավելի դժկամ երկրների համար, և ԵՄ-ն արդեն գործում է որպես բազմարագության կազմակերպություն։
«Կամավորների կոալիցիայի» մոդելը կարող է կիրառվել նաև Ուկրաինայից դուրս գտնվող հարցերի վրա՝ տարածվելով պաշտպանության և ֆինանսների վրա։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Քրիստալինա Գեորգիևան նույնպես արտահայտվել է դրա օգտին Euronews-ին տված հարցազրույցում՝ այն անվանելով օգտակար ձևաչափ, երբ միաձայնության հասնել հնարավոր չէ՝ չնայած բարի կամքի ջանքերին։
Եվրոպական միության ընդլայնում
Մի ոլորտ, որտեղ որակյալ մեծամասնությունը կարող է վճռորոշ դեր խաղալ, ԵՄ ընդլայնումն է։
Միաձայնությունը միշտ անհրաժեշտ է անդամակցության բանակցությունների մեկնարկը հաստատելու և բանակցային յուրաքանչյուր գլուխ բացելու համար։ 2023 թվականի դեկտեմբերի գագաթնաժողովում Օրբանը հայտնի դարձավ Ուկրաինայի անդամակցության բանակցությունների վերաբերյալ իր վետոն հանելով՝ առաջնորդների սենյակը ընդմիջման թողնելուց հետո, մինչդեռ մյուս անդամ պետությունները հաստատեցին այդ քայլը։
Սակայն այդ ժամանակվանից ի վեր նա խոչընդոտում է բանակցային գլուխների բացումը՝ խոչընդոտելով անդամակցության բանակցություններին։
Այս տարվա սկզբին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան առաջարկեց փոփոխել ընդլայնման կանոնները՝ գործընթացը արագացնելու համար, վերացնելով յուրաքանչյուր գլխի համար անհրաժեշտ միաձայն որոշումը։
Սակայն փոփոխությունները կպահանջեին պայմանագրի փոփոխություն, և Հունգարիայի վարչապետը արագորեն մերժեց այդ գաղափարը հոկտեմբերին Կոպենհագենի ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում։
Այս պահին ԵՄ-ն արագացնում է բանակցային գլուխների վերաբերյալ տեխնիկական աշխատանքները՝ նպատակ ունենալով աշխատանքի մեծ մասն ավարտել քաղաքական հաստատումը ստանալուց հետո։
Ընդլայնման հանձնակատար Մարթա Կոսը Euronews-ին ասել է, որ Ուկրաինան «տեխնիկապես պատրաստ է» բացել կլաստերները, և որ դաշինքը պետք է ստեղծագործաբար գտնի դրա համար լուծում գտնելու հարցում։
Սակայն, ինչպես կա, եթե կանոնները չփոխվեն կամ Օրբանը չկարողանա համոզվել, Կիևի՝ ԵՄ-ին մոտենալու փորձը կմնա անորոշության մեջ։
Մշտական շրջանցման ռիսկերը
Այնուամենայնիվ, որոշ փորձագետներ զգուշացնում են, որ բազմաթիվ տարբեր ոլորտներում հակառակորդ անդամ պետություններին շրջանցելը կարող է հակառակ ազդեցություն ունենալ ԵՄ-ի վրա։
Հունգարիան և Սլովակիան արդեն իսկ ազդարարել են, որ կվիճարկեն ռուսական վառելիքների փուլային դուրսբերումը REPowerEU շրջանակներում, երբ օրենսդրությունը հաստատվի։ Հանձնաժողովը նույն ռիսկերի առջև է կանգնած՝ 122-րդ հոդվածն օգտագործելու դեպքում՝ ռուսական ակտիվների սառեցումը երկարաձգելու համար. ըստ Հեգեդուսի, Հունգարիան հնարավորություն ունի շահելու այդ գործերը։
«Իհարկե, մենք գիտենք, որ որոշում կարելի է ակնկալել 18-24 ամսվա ընթացքում, և գործնականում մենք պետք է գոյատևենք հաջորդ մի քանի ամիսների ընթացքում», – ասաց Հեգեդուսը: «Այսպիսով, սա երկարաժամկետ խնդիր է, գործնականում դա ճանապարհի վրա հարված է»:
Այնուամենայնիվ, միաձայնության շրջանցումը կարող է այլ խնդիրներ առաջացնել: Եվ պարզ չէ, թե արդյոք բոլոր անդամ պետությունները կցանկանային տեսնել վետոյի ուժի թուլացումը ժամանակի ընթացքում, քանի որ այն հաճախ դիտվում է որպես ազգային շահերը պաշտպանելու վերջին միջոց:
Բոլոր անդամ պետությունները որոշակի պահի սպառնացել են օգտագործել իրենց վետոյի իրավունքը Խորհրդում: Այն նաև ծառայում է որպես հավասարեցնող փոքր և մեծ անդամ պետությունների միջև, քանի որ ապահովում է, որ ցանկացած չափի անդամները հավասար իշխանություն ունենան բանակցությունների սեղանի շուրջ:
«Վետոյի իրավունքը կենսական շահերի պաշտպանության վերջին գիծն է», – ասաց Լատմանը: «Շրջանցման յուրաքանչյուր դեպք հանգեցրել է մի շարք նոր խնդիրների, հաճախ՝ համակարգի անգործունակության կամ վարկաբեկման»:
