Եվրոպական առաջնորդները համերաշխություն են հայտնում Դանիային՝ Գրենլանդիայի վերաբերյալ Թրամփի վերջին սպառնալիքից հետո

Թրամփը վերակենդանացրել է Գրենլանդիան ԱՄՆ տարածքին միացնելու իր նկրտումները՝ հղում անելով ազգային անվտանգությանը, ինչը եվրոպացի առաջնորդներին դրդել է արտահայտել իրենց աջակցությունը Դանիային։
«Գրենլանդիան պատկանում է իր ժողովրդին, և Դանիան դրա երաշխավորն է»։
Հենց մեկ տարի անց այն բանից հետո, երբ Դոնալդ Թրամփն առաջին անգամ հայտարարեց Գրենլանդիան ԱՄՆ տարածքին միացնելու իր մտադրության մասին՝ «ազգային պաշտպանության» հիմքերով, նա վերադարձել է ավելին անելու համար։
ԱՄՆ նախագահը Լուիզիանայի նահանգապետ Ջեֆ Լենդրիին նշանակել է Գրենլանդիայի հարցերով ԱՄՆ նոր հատուկ դեսպան՝ «Գրենլանդիան Միացյալ Նահանգներին ինտեգրելու» հայտարարված նպատակով և կրկնել է, որ ԱՄՆ-ն այդ տարածքն ունի իր ազգային անվտանգության համար։
Նրա մեկնաբանությունները լուրջ են ընդունվել ԵՄ պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների կողմից, որոնք միասնական ճակատ են ներկայացնում այն բանի դեմ, ինչը նրանք նկարագրում են որպես ամերիկյան էքսպանսիոնիստական նկրտումներ Դանիայի Թագավորության մաս կազմող ինքնավար տարածքի նկատմամբ։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և նրա Եվրոպայի և արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն արձագանքել են հայտարարությանը՝ վերահաստատելով իրենց աջակցությունը Դանիայի տարածքի ամբողջականությանը։
«Գրենլանդիան պատկանում է իր ժողովրդին։ Դանիան նրա երաշխավորն է։ Ես միանում եմ եվրոպացիների ձայնին՝ արտահայտելով մեր լիակատար համերաշխությունը»։
Երեքշաբթի օրը Թրամփը լրագրողներին ասաց, որ Միացյալ Նահանգները «Գրենլանդիան կարիք ունի ազգային անվտանգության համար, ոչ թե հանքանյութերի կամ նավթի, այլ ազգային անվտանգության համար։ Եվ եթե նայեք Գրենլանդիային, ամենուրեք կան ռուսական և չինական նավեր։ Այսպիսով, մեզ սա անհրաժեշտ է պաշտպանության համար»։
Նա նաև քննադատեց Դանիային այն բանի համար, ինչը նա նկարագրեց որպես տարածքի անտեսում. «նրանք ոչ մի գումար չեն ծախսել, նրանք ռազմական պաշտպանություն չունեն, ասում են, որ Դանիան այնտեղ է ժամանել 300 տարի առաջ նավակներով. մենք էլ այնտեղ նավակներով ենք եղել, վստահ եմ։ Մենք պետք է ամեն ինչ լուծենք»։
ԱՄՆ-ի հավակնություններին և Դանիայի քննադատությանը հակադարձող եվրոպական ձայներին միանալով՝ հանձնակատար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը պնդեց, որ «տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներ են»։ Չնայած Վաշինգտոնից հնչող տոնին, նա, կարծես, ԱՄՆ-ին անվանում էր դաշնակից արկտիկական անվտանգության հարցում։
Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը կրկնեց այդ դիտողությունները։ «Ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարգումը կենտրոնական նշանակություն ունի ԵՄ-ի և աշխարհի բոլոր ազգերի համար», – գրել է նա X-ում: «Արկտիկայում անվտանգությունը առաջնահերթություն է, որի շրջանակներում մենք ձգտում ենք համագործակցել դաշնակիցների և գործընկերների հետ»։
ԱՄՆ-ն և Դանիան ՆԱՏՕ-ի մաս են կազմում, որը պետք է ապահովի փոխադարձ պաշտպանություն իր անդամներից մեկի դեմ ագրեսիայի դեպքում: Այդ սկզբունքը երբեք չի փորձարկվել դաշինքի անդամների միջև բախումներով, եթե մեկը տարածք է խլում մյուսից:
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն մինչ օրս լռություն է պահպանել այս հարցի վերաբերյալ։ Մարտին Սպիտակ տան Օվալաձև աշխատասենյակում Թրամփի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ նա նույնպես որոշեց չմեկնաբանել լրագրողի հարցը։
«Ինչ վերաբերում է Գրենլանդիային, անկախ նրանից՝ այն կմիանա ԱՄՆ-ին, թե ոչ, ես դա կթողնեմ իմ քննարկման մեջ, քանի որ չեմ ուզում ՆԱՏՕ-ին ներքաշել դրա մեջ», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Սուրբ Ծնունդը դառնում է Եվրոպայի մշակութային պատերազմների նոր ճակատագիծ
Դասական դիվանագիտությունը «մահանում է»
Անհարթ ճանապարհ առջևում․ Եվրոպայի հեռահաղորդակցության փրկարարական ծրագրի համար վճռորոշ ժամանակ է