24/12/2025

Տեղումները լեռնային և նախալեռնային գոտիներում հիմնականում կդիտվեն ձյան տեսքով

Հայաստանում 15 օր շարունակ գործող հզոր անտիցիկլոնը, որն ապահովում էր մեզ համար արևառատ երկինք, չոր, առանց տեղումների եղանակ, դեկտեմբերի 26-ից սկսած քայքայվում է:

Այդ մասին Ֆեյսբուքում տեղադրած տեսանյութում ասել է Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը:

«Այն դեկտեմբերի 27-ի երեկոյան ժամերին, 28-ին իր տեղը զիջում է Սև ծովի կողմից եկող ցիկլոնին, որն իր հետ կբերի տեղումներ: Տեղումները լեռնային և նախալեռնային գոտիներում հիմնականում կդիտվեն ձյան տեսքով»,- նշել է նա:

