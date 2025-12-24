Հայաստանում 15 օր շարունակ գործող հզոր անտիցիկլոնը, որն ապահովում էր մեզ համար արևառատ երկինք, չոր, առանց տեղումների եղանակ, դեկտեմբերի 26-ից սկսած քայքայվում է:
Այդ մասին Ֆեյսբուքում տեղադրած տեսանյութում ասել է Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը:
«Այն դեկտեմբերի 27-ի երեկոյան ժամերին, 28-ին իր տեղը զիջում է Սև ծովի կողմից եկող ցիկլոնին, որն իր հետ կբերի տեղումներ: Տեղումները լեռնային և նախալեռնային գոտիներում հիմնականում կդիտվեն ձյան տեսքով»,- նշել է նա:
