Այս քաղաքը ձևավորեց դասական Սուրբ Ծննդյան երգը․ Լեոնտովիչի սպանությունը և Շչեդրիկի կերպարանափոխությունը գաղութային պատմության փոքրիկ օրինակ

Այս քաղաքը ձևավորեց դասական Սուրբ Ծննդյան երգը։ Այժմ Ռուսաստանը ոչնչացրեց այն։ Ծանոթացեք համաշխարհային ճանաչում ունեցող Սուրբ Ծննդյան երգի պատմությանը և քաղաքականությանը, որը մեկ դար առաջ սկիզբ առավ որպես Կիևի քաղաքական ուղերձ աշխարհին։ Այն նույն ուղերձն է հղում նաև այսօր։
Ուկրաինացիների համար արևելյան Պոկրովսկ քաղաքը, որտեղ զորքերը այս Սուրբ Ծննդյանը ռուսների դեմ մարտնչում են, ասոցացվում է իրենց երկրի ամենատևական մշակութային ժառանգություններից մեկի՝ «Զանգերի երգի» հետ։
Արևմտյան լսարանը կարող է ճանաչել հոլիվուդյան «Տանը մենակ» ֆիլմի և «Թեդ Լասսո» հեռուստասերիալի հետապնդող, կրկնվող մեղեդին, բայց այս ձմռանը ուկրաինացիների համար ավելի հուզիչ և քաղաքական արձագանքներ կան, քանի որ Պոկրովսկը սերտորեն կապված է երգի կոմպոզիտոր Նիկոլայ Լեոնտովիչի հետ։
Լեոնտովիչը, ինչպես լայնորեն տարածված կարծիքն է, երգը չի գրել Պոկրովսկում, բայց քաղաքը կարևոր դեր է խաղացել ինչպես իր երաժշտության, այնպես էլ ուկրաինական հայրենասիրական քաղաքականության զարգացման գործում, որը հանգեցրել է նրա հետապնդմանը ռուսների կողմից և, ի վերջո, 1921 թվականին խորհրդային գործակալների կողմից սպանությանը։
Լեոնտովիչը բնակվել է Պոկրովսկում 20-րդ դարի առաջին տասնամյակում՝ դասավանդելով երաժշտական դպրոցում և ղեկավարելով երկաթուղային աշխատողների երգչախումբ։ Նա այնտեղ ոգեշնչվել է յուրահատուկ ուկրաինական ժողովրդական ավանդույթներից, և հետագայում «Զանգերի երգը» հիմնել է Շչեդրիկ անունով սեզոնային երգի վրա: (Պոկրովսկը կոչվում է Շչեդրիկի հայրենի քաղաք):
«Լեոնտովիչը Պոկրովսկ է եկել միայն մեջքին պայուսակով, բայց այնտեղ է նա զարգացել որպես կոմպոզիտոր և գրավել ժանդարմների ուշադրությունը՝ պաշտպանելով աշխատավորների իրավունքները: Նա նույնիսկ երգել է «Մարսելյեզը» տեղական երգչախմբի հետ, որը ղեկավարել է», – ասել է «Մեր լուռ հանճարը, Լեոնտովիչ» գրքի հեղինակ Լարիսա Սեմենկոն:
Սեմենկոն նաև շտապել է նշել, որ «Զանգերի երգի» ուկրաինական քաղաքական կողմը նորություն չէր:
«Դա երբեք պարզապես Սուրբ Ծննդյան երգ չէր, այլ ուկրաինական մշակութային ուղերձ աշխարհին, ազգի խորը արմատացած հոգևորականության և սպառնալիքի դեմ դիմադրողականության շնորհավորական բացիկ: Նույն սպառնալիքի, որի դեմ մեր ազգը պայքարում է այսօր», – ասել է նա:
Անկախ Ուկրաինայի երգը
Լեոնտովիչը լայնորեն համարվում է հերոս, որը մեկ դար առաջ իր երաժշտությամբ Ռուսաստանի դեմ դուրս եկավ, ինչպես այսօր ուկրաինացիները դիմում են զենքերի, արկերի և անօդաչու թռչող սարքերի՝ իրենց ազգային ինքնությունը Մոսկվայի կողմից ավերածություններից պահպանելու համար։
Հենց որ Լեոնտովիչի «Շչեդրիկ» օպերայի տարբերակը պրեմիերան տեղի ունեցավ Կիևում 1916 թվականին, այն նկատվեց որպես պոտենցիալ հիթ Ուկրաինայի Ժողովրդական Հանրապետության առաջնորդների կողմից, որը երկրի կարճատև փորձն էր ազատվելու Մոսկվայից Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո։ Նոր կառավարությունը որոշեց 1919 թվականին ազգային երգչախումբ ուղարկել շրջագայության Եվրոպայով՝ Լեոնտովիչի երգչախմբային երգերով՝ Ուկրաինայի Ժողովրդական Հանրապետության ճանաչումը խթանելու համար։
Աշխարհը չճանաչեց նոր ազգը, բայց Շչեդրիկը նրան տեղ ապահովեց համաշխարհային մշակույթում։ «Նույնիսկ թարգմանությունից առաջ այն հիթ էր։ Փարիզում, Պրահայում, ամբողջ Եվրոպայում իշխաններն ու թագավորները հիացած էին իմանալով, որ իրենց մայրցամաքում գոյություն ունի այդպիսի հարուստ և հին մշակույթ», – ասաց Սեմենկոն։
Եվրոպական շրջագայությունից առաջ ուկրաինական երգչախմբի երգիչները ստիպված էին տարհանվել Ուկրաինայի արևմուտք, քանի որ բոլշևիկները գրավեցին Կիևը: Եվրոպական հաջողությունից հետո նրանք մեկնեցին Կանադա և Միացյալ Նահանգներ՝ արդեն որպես Ուկրաինական ազգային երգչախումբ, և 1922 թվականին «Շչեդրիկը» բերեցին Հյուսիսային Ամերիկա։
«Շչեդրիկը, որը հիթ էր և միշտ նվագվում էր որպես բիս, հմայեց Եվրոպային և Ամերիկային և օգնեց ուկրաինացիներին աշխարհին հայտարարել իրենց ազգի և պետության մասին», – ասաց Անատոլի Պալադիյչուկը, հետազոտողը և «Կամիանեց նոտաներ և Շչեդրիկի թևեր» նախագծի հեղինակը։
1936 թվականին ամերիկացի կոմպոզիտոր Պիտեր Ջ. Վիլհուսկին գրեց անգլերեն տեքստեր՝ Շչեդրիկի ստեղծագործությունը վերափոխելով Արևմուտքում «Զանգերի երգը» տարբերակի՝ NBC ռադիոկայանի ելույթի համար։
Լեոնտովիչը չապրեց, որպեսզի տեսնի այս համաշխարհային հաջողությունը։ Պատրվակով, որ նրանք պայքարում էին ավազակների դեմ, խորհրդային գաղտնի ծառայությունը սպանեց նրան 1921 թվականի հունվարին՝ Վիննիցայի արևմտյան շրջանում գտնվող իր ծնողների տանը։ Ուկրաինացիները նրա մահվան մասին ճշմարտությունն իմացան միայն 1990-ականներին խորհրդային արխիվների բացումից հետո։
«Ինչպես հիմա անում են Ուկրաինայի օկուպացված տարածքներում, ռուսական իշխանությունները սպառնալիք տեսան ուկրաինական մշակույթում։ Սա մեծ տեռորի սկիզբն էր ուկրաինացի ազատամարտիկների, քաղաքական գործիչների և մանկավարժների դեմ։ Լեոնտովիչը շատերից մեկն էր, ովքեր սպանվեցին», – ասաց Սեմենկոն։
Պատմությունը կրկնվում է
Լեոնտովիչի մահից գրեթե 105 տարի անց Ռուսաստանը կրկին փորձում է ոչնչացնել ուկրաինական պետականությունը։
Մինչ Պոկրովսկի շուրջ մարտերը շարունակվում են ավելի քան 18 ամիս, Մոսկվան այժմ պնդում է, որ այն օկուպացրել է։
Ուկրաինական բանակը պնդում է, որ իր ուժերը վերադարձել են Պոկրովսկի որոշ հատվածներ նոյեմբերին զորքերը դուրս բերելուց հետո։ Կիևը նաև պնդում է, որ ռուս զինվորների փոքր խմբեր են ներթափանցում քարոզչական նպատակներով դրոշներով լուսանկարվելու համար, բայց լիովին չեն վերահսկում ավերակները։
«Մեր ակտիվ գործողությունները Պոկրովսկո-Միրնոռադի ագլոմերացիայի տարածքում շարունակվում են։ Պոկրովսկում, վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում, մենք կարողացանք վերականգնել քաղաքի հյուսիսային մասում մոտ 16 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վերահսկողությունը», – Telegram-ում գրառման մեջ ասել է Ուկրաինայի բանակի հրամանատար, գեներալ Ալեքսանդր Սիրսկին։
Սիրսկին խոստացավ, որ Ուկրաինան կշարունակի պայքարել Պոկրովսկի համար և կուժեղացնի իր ուժերը ավերված քաղաքում՝ Կրեմլի հարյուր հազարավոր զինվորների դեմ։
Ամերիկացի պատմաբան Թիմոթի Սնայդերը՝ Ուկրաինայի հարցերով առաջատար փորձագետը, նույնպես հղում է կատարել «Զանգերի երգը»՝ ընդգծելու համար մեկ դար առաջ ռուսական գաղութատիրության և երկրի դեմ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հարձակման միջև շարունակականությունը։
«Ուկրաինական մշակույթը շատ նշանակալից է մեր աշխարհում, բայց դրա մասին մեր իրազեկությունը նվազագույն է. Լեոնտովիչի սպանությունը և Շչեդրիկի կերպարանափոխությունը այս գաղութային պատմության միայն մեկ փոքր օրինակ է, որը շարունակվում է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներկայիս ներխուժման ժամանակ», – ասել է Սնայդերը Substack-ում հրապարակված գրառման մեջ։
