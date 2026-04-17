Բրյուսելը պետական ​​սուբսիդիաների առատություն է առաջարկում Իրանի պատերազմի էներգետիկ ցնցման դեմ պայքարելու համար

ԵՄ ծրագրի նախագիծը «շատ ավելի հեռու է գնում, քան գործող պետական օգնության կանոնները», – ասել է փորձագետներից մեկը։
Եվրոպական հանձնաժողովը քննարկում է եվրոպական բիզնեսներին լայնածավալ պետական սուբսիդիաներ տրամադրելու հարցը, քանի որ Բրյուսելը շտապում է պաշտպանել ԵՄ տնտեսությունը Իրանի պատերազմի հետևանքով առաջացած էներգիայի գների կտրուկ աճից։
Euractiv-ի կողմից տեսած հանձնաժողովի առաջարկության նախագծի համաձայն՝ ԵՄ գործադիր մարմինը անդամ պետություններին թույլ կտա զգալիորեն մեծացնել ծանր արդյունաբերության սուբսիդիաները՝ թույլ տալով պետությանը մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ծածկել մեծածախ էլեկտրաէներգիայի վճարների 70%-ը՝ այսօրվա 50%-ի փոխարեն։ Ինչպես գործող կանոնների դեպքում, միջոցառումները կսահմանեն 50 եվրո մեկ մեգավատտ-ժամի համար և կսահմանափակվեն սպառման կեսով։
Նախաձեռնությունը, որը երկուշաբթի օրը հայտարարել է հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և տարածվել է անդամ պետությունների շրջանում, նաև առաջարկում է թույլատրել ընկերություններին համատեղել պետական օգնության բազմաթիվ աղբյուրներ՝ իրենց սուբսիդավորման տոկոսադրույքի մինչև 50% աճ ստանալու համար։ «Սա շատ ավելի հեռու է գնում, քան գործող պետական օգնության կանոնները», – ասաց Ֆիլիպ Յեգերը, Ժակ Դելոր կենտրոնի ավագ գիտաշխատողը։
Յեգերը հավելեց, որ առաջարկը մեծ հաղթանակ է Գերմանիայի՝ դաշինքի ամենամեծ տնտեսության համար, որտեղ և՛ քաղաքական գործիչները, և՛ արդյունաբերողները վաղուց պահանջում են, որ նրանք կարողանան համատեղել պետական աջակցության բազմաթիվ ձևեր՝ ընկերությունների էլեկտրաէներգիայի վճարները հոգալու համար։
Սակայն Բրյուսելի ջանքերը, հավանաբար, խիստ քննադատության կենթարկվեն փոքր անդամ պետությունների կողմից, որոնք չունեն ֆինանսական ուժ՝ իրենց ներքին ընկերությունները պաշտպանելու համար։
Բեռլինն այժմ ընկերություններին առաջարկում է օգտվել կամ տարեկան 1.6 միլիարդ եվրոյից՝ ԵՄ ածխածնի գների սխեմայի (ETS) պատճառով էլեկտրաէներգիայի գների աճի համար փոխհատուցում ստանալու համար, կամ արդյունաբերական էլեկտրաէներգիայի 1.5 միլիարդ եվրոյի հատուկ սակագնից։
«Էներգախնայող արդյունաբերությանը թույլ տալը, որ անուղղակի ETS փոխհատուցումը համապատասխանեցվի էլեկտրաէներգիայի պետական օգնությանը, վաղուց Գերմանիայի կառավարության և արդյունաբերության պահանջն է եղել», – ասաց Յեգերը։ «Սա, հավանաբար, շատ գումար կլինի»։
Առաջարկությունների նախագիծը, որը Բրյուսելը հույս ունի իրականացնել մինչև ապրիլի վերջ և որը դեռ կարող է փոփոխվել, նաև նախատեսում է թույլ տալ կառավարություններին ժամանակավորապես 100%-ով ծածկել գյուղատնտեսության, ձկնորսության, ներքին նավագնացության և ճանապարհային տրանսպորտի ոլորտներում գործող բոլոր ընկերությունների վառելիքի ծախսերի 100%-ը՝ վարկերի և երաշխիքների միջոցով։
Փաստաթղթում նշվում է, որ դրամաշնորհները կարող են նաև ծածկել ընկերությունների վառելիքի լրացուցիչ ծախսերի 50%-ը։ Ազգային կառավարությունները կարող են մինչև 50,000 եվրո տրամադրել վառելիք կամ պարարտանյութ օգտագործող ցանկացած ընկերության՝ հիմնվելով սպառման գնահատականի վրա՝ շրջանցելով բյուրոկրատական քաշքշուկները՝ միջոցների բաշխումը արագացնելու համար, հավելվում է փաստաթղթում։
Այս լայնածավալ միջոցառումները, կարծես, հակասում են ԵՄ պաշտոնյաների բազմիցս արված պնդումներին, որ Իրանի պատերազմին ի պատասխան առաջարկվող ցանկացած պետական սուբսիդիա կլինի «նպատակային»։
ԵՄ տնտեսության հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը երեքշաբթի օրը ասել է, որ անդամ պետությունների արձագանքը 2022 թվականի էներգետիկ ճգնաժամին, որը առաջացել էր Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժման հետևանքով, «շատ ավելի քիչ ժամանակավոր և շատ ավելի քիչ նպատակային էր»։ «Այսպիսով, սա այն բանն է, որից մենք ցանկանում ենք խուսափել այս անգամ»։
