Եվրախորհրդարանի պատգամավորները կոչ են անում արագացնել ԵՄ ռազմական շարժունակությունը Խորհրդի հետ բախման ֆոնին

Եվրոպան պետք է ավելի արագ շարժվի ռազմական շարժունակության հարցում, Euractiv-ին ասել է խորհրդարանական զեկուցող Ռոբերտ Զիլեն՝ կոչ անելով առաջ մղել Հանձնաժողովի կողմից նախապես առաջարկված միջոցառումները՝ զորքերի և սարքավորումների արագ տեղաշարժն ապահովելու համար ամբողջ դաշինքում։
Զիլեն և Միխալ Շչերբան՝ ռազմական շարժունակության հարցերով մյուս զեկուցողը, ցանկանում են, օրինակ, որ թվային հարթակը, որը կգործարկի բոլոր տարանցիկ թույլտվությունները, պատրաստ լինի մինչև 2028 թվականը, այլ ոչ թե 2030 թվականը, ինչպես նշված է Հանձնաժողովի տեքստում և Խորհրդի նախագծում։
Զիլեն հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ որոշ երկրներում արդեն իսկ գործում են համակարգեր, այդ թվում՝ 11 մայրաքաղաքների կողմից օգտագործվող Անվտանգ թվային ռազմական շարժունակության համակարգը (SDMMS), և, հետևաբար, իմաստ չունի նոր համակարգ մշակել զրոյից։
Երկու զեկուցողները նաև կոչ են արել երկրներին նշանակել ազգային համակարգողներ երեք ամսվա ընթացքում, այլ ոչ թե Հանձնաժողովի կողմից առաջարկված վեց ամսվա ընթացքում։ Այս համակարգողները կգործեն որպես միասնական կապի կետ՝ տարանցիկ հարցումները վերանայելու և ներկայացնելու համար։
«Մենք հանդիպել ենք Լատվիայի պաշտպանության նախարարության հետ, և նրանք արդեն ունեն մարդիկ, որոնք պատրաստ են» այդ դերը ստանձնելու համար, ասաց Լատվիայի նախկին տրանսպորտի նախարարը՝ հավելելով, որ համակարգողների նշանակումը պետք է լինի արագ և հեշտ գործ, քանի որ ԵՄ անդամների մեծ մասը ՆԱՏՕ-ի մաս է կազմում։
«Մենք չգիտենք, թե ինչու է Խորհրդին այդքան շատ ժամանակ պետք ազգային համակարգողներ նշանակելու համար», – հավելեց նա։
Արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման թուլացման ռիսկ կա՞
Բանակցությունների հիմքում ընկած է արտակարգ իրավիճակների գործիք, որը կոչվում է EMERS, որը կվերացնի բոլոր միջսահմանային սահմանափակումները և զինվորականներին առաջնահերթություն կտա ենթակառուցվածքներին և տրանսպորտին հասանելիություն ունենալու հարցում։ Անդամ պետությունները ցանկանում են սահմանափակել արտակարգ իրավիճակների մեխանիզմը որոշակի տարածաշրջաններով, ինչը, ըստ Զիլեի, չի քննարկվել Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից։
«Ինչպե՞ս է ռազմական շարասյունը գնալու A կետից B կետ», – հարցրեց նա, եթե մեխանիզմը չի տարածվում ամբողջ դաշինքի վրա։
Միջին ինստիտուցիոնալ բանակցությունների մեկ այլ հնարավոր խոչընդոտ է այն, որ երկրները ցանկանում են սահմանափակել օտարերկրյա զինվորականների տարանցումը իրենց սահմաններով՝ նույնիսկ արտակարգ իրավիճակների մեխանիզմի շրջանակներում։
«Զինվորականների, բեռների և անձնակազմի ավելի արագ տեղափոխման երկկողմանի խոչընդոտները կվնասեն համակարգին», – ասաց Զիլեն։
Ֆինանսական փոխհատուցում
Վերջապես, երկու զեկուցողները առաջ քաշեցին EMERS-ի ակտիվացումից տուժած ենթակառուցվածքների սեփականատերերի, օպերատորների և կառավարիչների համար ֆինանսական փոխհատուցման գաղափարը, սակայն Զիլեն ասաց, որ դեռևս պարզ չէ, թե ով կվճարի։
«Փոխհատուցման ամբողջ բեռը անդամ պետությունների մակարդակով դնելը շատ արդար չէ», – ասաց նա՝ ենթադրելով, որ բանակցողները կարող են քննարկել «համերաշխության սկզբունքը»։
Զեկուցողները հաջորդ անգամ կհանդիպեն մայիսի 19-ին և հունիսի 16-ին՝ քննարկելու ավելի քան 1100 փոփոխությունները, նպատակ ունենալով վերջնական դիրքորոշում կազմել հուլիսին Խորհրդի իռլանդական նախագահության ներքո կայանալիք առաջին եռակողմ հանդիպումից առաջ։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները քննարկում են տեքստը բլոկներով՝ սկսելով EMERS-ից և Ռազմական շարժունակության տրանսպորտի խմբից, որը նոր մարմին է, որը նախատեսված է կանոնակարգի իրականացմանը նպաստելու համար։
Զիլեն ասաց, որ Եվրախորհրդարանի բոլոր պատգամավորները ցանկանում են կանոնակարգի արագ իրականացում։ «Եթե Խորհուրդը պատրաստ չէ, մենք քննարկել ենք Իռլանդիայի տրանսպորտի նախարարի հետ… նրանք, իհարկե, կցանկանային շարունակել այդ գործի քննարկումը»։
