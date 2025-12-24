Սուրբ Ծնունդը դառնում է Եվրոպայի մշակութային պատերազմների նոր ճակատագիծ

Տարվա ավանդույթներն ու լավ տրամադրությունը վերօգտագործվում են քաղաքական նպատակներին ծառայելու համար։ Աջ ծայրահեղ կուսակցությունները տոնական շրջանը համարում են իրենցը՝ Սուրբ Ծնունդը վերաձևակերպելով որպես սպառնալիքի տակ գտնվող քրիստոնեական քաղաքակրթության նշան և իրենց դիրքավորելով որպես դրա վերջին պաշտպանության գիծ՝ ենթադրաբար թշնամական, աշխարհիկ ձախերի դեմ։
Այս տրոպը արձագանքում է Ատլանտյան օվկիանոսի այն կողմում գտնվող ծանոթ կրկներգին, որն առաջին անգամ տարածել է Fox News-ը, որտեղ հաղորդավարները տարիներ շարունակ բողոքել են ենթադրյալ «Սուրբ Ծննդյան պատերազմի» դեմ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ «վերադարձրել է» «Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ» արտահայտությունը Միացյալ Նահանգներում՝ այն ներկայացնելով որպես քաղաքական կոռեկտության դեմ դիմադրություն։
Այժմ եվրոպական ծայրահեղ աջ կուսակցությունները, որոնք ավելի հաճախ կենտրոնանում են ներգաղթի կամ օրենքի և կարգի հարցերի վրա, ընդունել են նմանատիպ լեզու՝ Սուրբ Ծնունդը վերաձևակերպելով որպես մշակույթի շուրջ ավելի լայն պայքարի վերջին մարտադաշտ։
Իտալիայում վարչապետ Ջորջիա Մելոնին Սուրբ Ծննդյան ավանդույթների պաշտպանությունը դարձրել է իր քաղաքական ինքնության կենտրոնական մասը։ Նա բազմիցս տոնը ներկայացրել է որպես երկրի վտանգված ժառանգության մաս՝ բողոքելով այն բանի դեմ, ինչը նա անվանում է «գաղափարական» փորձեր՝ այն թուլացնելու համար։
«Ինչպե՞ս կարող է իմ մշակույթը վիրավորել ձեզ», – անցյալում հարցրել է Մելոնին՝ պաշտպանելով հանրային վայրերում Ծննդյան տեսարանները: Նա պնդել է, որ երեխաները պետք է սովորեն Ծննդյան արժեքները՝ Սուրբ Ծնունդը պարզապես ուտելիքի և նվերների հետ կապելու փոխարեն, և մերժել է այն գաղափարը, որ վաղեմի ավանդույթները պետք է փոխվեն:
Այս տարի Մելոնին ասել է, որ մինչև Սուրբ Ծնունդ ձեռնպահ է մնում ալկոհոլից՝ իրեն ներկայացնելով որպես հոգևորականության և ավանդույթների պաշտպան:
Ֆրանսիայի «Ազգային միավորումը» և Իսպանիայի «Վոքսը» նմանապես դեմ են արտահայտվել կրոնական պատկերները չեզոք սեզոնային լեզվով փոխարինելու աշխարհիկ կամ «արթնացող» ջանքերին և պաշտպանել են ծննդյան տեսարանները քաղաքապետարաններում:
Գերմանիայում Գերմանիայի համար այլընտրանքը (AfD) զգուշացրել է, որ Սուրբ Ծննդյան շուկաները կորցնում են իրենց «գերմանական բնույթը»՝ ուժեղացնելով մուսուլմանական ավանդույթների մասին ապատեղեկատվությունը՝ առաջ մղելով քրիստոնեականներին:
Սուրբ Ծննդյան ներկայացում
Սակայն Մելոնիի «Իտալիայի եղբայրներ» կուսակցությունը ուղերձը վերածել է ներկայացումի: Ամեն դեկտեմբեր այն անցկացնում է Սուրբ Ծննդյան թեմայով քաղաքական փառատոն՝ Սանտա Կլաուսի մասնակցությամբ, սառցադաշտով և իտալական եռագույնի գույներով լուսավորված բարձր տոնածառով:
Ամռան վերջին մի ժամանակ աննկատ անցկացվող միջոցառումը, որը կոչվում էր Ատրեյու՝ «Անվերջ պատմություն» ֆանտաստիկ ֆիլմի կերպարի անունով, տեղափոխվել է հեղինակավոր Castel Sant’Angelo՝ ներգրավելով ընտանիքների, զբոսաշրջիկների և քաղաքականապես հետաքրքրասերների:
«Իտալիայի եղբայրները» իրենց WhatsApp ալիքում նշել են, որ փառատոնը «աննախադեպ հաջողություն է ունեցել: Ռեկորդային թվեր, իրական մասնակցություն և տարեցտարի աճող համայնք, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես է այն դարձել ուժեղ, ինչպես Իտալիան»:
Մայորկայից 26-ամյա զբոսաշրջիկ Դանիելը, որը հրաժարվեց տալ իր ազգանունը, քանի որ չէր ցանկանում կապվել ծայրահեղ աջ քաղաքական միջոցառման հետ, ասաց, որ ինքը և իր ընկերը մտել են լույսերը և երաժշտությունը տեսնելուց հետո: «Այնուհետև մենք հասկացանք, որ դա քաղաքականության մասին է», – ասաց նա՝ ծիծաղելով:
Մշակութային քրիստոնեություն
Կուսակցական գործիչների համար խորհրդանիշը հստակ է: «Մեզ համար ավանդույթները ներկայացնում են մեր արմատները, թե ովքեր ենք մենք, ովքեր ենք եղել, և պատմությունը, որը մեզ դարձրել է այն, ինչ մենք այսօր ենք», – ասաց «Իտալիայի եղբայրներ» կուսակցության պատգամավոր Մարթա Շիֆոնեն: «Այդ արմատները պետք է տոնվեն և անպայման պաշտպանվեն»:
Այդ ուղերձը արձագանք է գտնում նաև երիտասարդ կողմնակիցների մոտ: Կուսակցության երիտասարդական թևի՝ Ազիոնե Համալսարանական կուսակցության ուսանող և առաջնորդ Ալեսանդրո Մերիջին ասել է, որ Իտալիան հիմնված է որոշակի արժեքների վրա, որոնք նորեկները պետք է հարգեն: «Իտալիայի նման երկրում դուք չեք կարող խնդրել դպրոցներին հանել խաչելությունը», – ասել է նա: «Այն ներկայացնում է մեր արժեքները»:
Սակայն կրոնը հաճախ թվում է գրեթե անտեղի: Այս քարոզարշավները ղեկավարող քաղաքական գործիչներից շատերը հատկապես բարեպաշտ չեն, և նրանց ընտրողների միայն փոքրամասնությունն է քրիստոնյա: Կարևորը քրիստոնեությունն է որպես մշակույթ, քաղաքակրթական հապավում, որը սահման է գծում «մեզ» և «նրանց» միջև:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ Միացյալ Նահանգներում «վերադարձրել է» «Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ» արտահայտությունը: | Chip Somodevilla/Getty Images
«1980-ական և 1990-ական թվականներին արմատական աջերը մեծ մասամբ հեռու էին մնում եկեղեցուց», – ասել է Սուրեյի համալսարանի պրոֆեսոր Դանիելե Ալբերտացին, որը ուսումնասիրում է պոպուլիզմը:
«Դա փոխվեց 2010-15 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում՝ Եվրոպայում իսլամական ահաբեկչական հարձակումներից հետո, որոնք ներկայացվեցին որպես քաղաքակրթությունների բախում: Քրիստոնեությունը դարձավ մշակութային նշիչ, միջոց՝ իրենց ներկայացնելու որպես ավանդական ընտանիքի, ավանդույթների և ինքնության պաշտպաններ»:
Նա ասաց, որ Սուրբ Ծննդյան փառատոն անցկացնելը Մելոնիի կուսակցության կողմից «շատ խելացի» քայլ է: «Նրանք փորձել են շրջել իրենց անցյալի [ծայրահեղ աջերի] խարանը՝ դառնալով լայն եկեղեցական ժամանակակից պահպանողական կուսակցություն, և սա վերափաթեթավորման մի մասն է»:
Այդ ռազմավարությունը օգտվում է ձախերի անհարմարությունից հասարակական կյանքում կրոնի նկատմամբ: Առաջադեմ կուսակցություններն ու հաստատությունները, այդ թվում՝ ԵՄ-ն, փորձել են ընդգծել ներառականությունը՝ օգտագործելով չեզոք արտահայտություններ, ինչպիսիք են «տոնական սեզոնը», որը ծայրահեղ աջերի համար…
Բաց մի թողեք
Եվրոպական առաջնորդները համերաշխություն են հայտնում Դանիային՝ Գրենլանդիայի վերաբերյալ Թրամփի վերջին սպառնալիքից հետո
Դասական դիվանագիտությունը «մահանում է»
Անհարթ ճանապարհ առջևում․ Եվրոպայի հեռահաղորդակցության փրկարարական ծրագրի համար վճռորոշ ժամանակ է