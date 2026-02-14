15/02/2026

Դատախազությունը քրեական հետապնդում է հարուցել Գարեգին Բ-ի նկատմամբ

infomitk@gmail.com 14/02/2026 1 min read
Garegin B vehapar
Գարեգին Բ Վեհափառ Հայրապետի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է բացակայելու արգելքը։

«Հայկական ժամանակ»-ի հարցին ի պատասխան՝ այս մասին հայտնել են ՀՀ քննչական կոմիտեից։

«Դատական ակտը չկատարելու կամ դրա կատարմանը խոչընդոտելու դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում եւս 1 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 507-րդ հոդվածի 2-րդ մասով (դատական ակտի կատարմանը խոչընդոտելը): Վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է բացակայելու արգելքը»,- մանրամասնել են ՔԿ-ից:

Ավելի վաղ փաստաբան Արա Զոհրաբյանը հայտնել էր, որ ՀՀ դատախազությունը քրեական հետապնդում է հարուցել Գարեգին Բ-ի (Կտրիճ Ներսիսյան) նկատմամբ՝ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի հետ կապված դատական ակտի կատարմանը խոչընդոտելու մեղադրանքով: Արգելվել է նրա ելքը Հայաստանից:

