Հարգելի ԵՄ հանձնակատար, դուք կլինե՞ք իմ Վալենտինը

Բրյուսելի «փուչիկի» զույգի համար հարց, թե ինչպիսի զուգընկեր կլինի ամենահարմարը հանձնաժողովի որոշ բարձրաստիճան անունների համար։
Սուրբ Վալենտինի օրն է, ինչը մեզ հնարավորություն է տալիս ենթադրություններ անել տարբեր տեսակի ավելի սերտ միության մասին։
EU Influence լրատուն հարցրել է Բրյուսելում բնակվող զույգի համար զույգի համար զույգ կազմող Մարջորի Լիբուրելին, որը աշխատում է «փուչիկի» հաճախորդների հետ, թե ինչպես կհամադրի հանձնաժողովի որոշ բարձրաստիճան անուններ։
Սրանք ենթադրական են։ Մենք վստահ ենք, որ հանձնակատարներից ոչ մեկը սիրո որոնման մեջ չէ։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն (Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ)
Շատ հաջողակ կին, A տիպի, շատ կարիերային կենտրոնացած և երբեմն մեկուսացած։
Լիբուրելը կհամադրեր իրեն «զուսպ, հուսալի, ամուր և հիմնավորված» տղամարդու հետ, ինչպիսիք են Մարգարետ Թետչերի ամուսինը՝ Դենիսը, կամ Անգելա Մերկելի կինը՝ Յոախիմ Զաուերը։ Հուսալի տղամարդիկ կարող են «հավասարակշռել իրենց լարված հասարակական կյանքը և ապահովել կայունություն, ինչը ուժեղ կանանց համար կայուն և կայուն գործընկերության մեջ ծաղկելու հիմնական տարրերն են, որոնք նրանց հաջողության հիմնական տարրերն են», – ասաց Լիբուրելը։
«Ես կարծում եմ, որ ուժեղ, հաջողակ կանայք և քաղաքական առաջնորդները ընդհանուր առմամբ կարիք ունեն համեստ և աջակից գործընկերների։ Քաղաքական մրցակիցներ չկան», – ասաց նա։
Գլեն Միկալեֆ (սերնդափոխության, երիտասարդության, մշակույթի և սպորտի հարցերով հանձնակատար)
Շատ սպորտային է, վայելում է բնությունը. պարզապես երեխա է սրտով, B տիպի անհատականություն։
Լիբուրելն ասաց. «Ես նրան կպատկերացնեի դինամիկ, դրամաներից զերծ կնոջ հետ, որը հուզականորեն կայուն է, վայելում է ակտիվ կենսակերպը և կարող է գնահատել կյանքի փոքր հաճույքները։ Նա առողջ է, երիտասարդ, ժպտերես, ակտիվ և հանգիստ»։
«Նա կարող է աշխատել ԵՄ-ի «փուչիկի» մեջ և վայելել այն, ինչ անում է՝ առանց կլանվելու իր կարիերայով և դրանից դուրս բավարար որակյալ ժամանակ կանխատեսելու», – ավելացնում է նա։
Մարոշ Շեֆչովիչ (առևտրի հարցերով հանձնակատար)
Կարող է հավաքել ձեր IKEA կահույքը, կվերցնի ձեզ օդանավակայանից (ժամանակին)։
«Ինձ համար նա լավ ընտանեկան մարդ է, կայուն և երկարատև միություն», – ասաց Լիբուրելը: «Իմ ինտուիցիան ինձ ասում է, որ նա կարող էր վաղուց հանդիպել իր կնոջը, գուցե համալսարանական նստարաններին: Հնարավոր է՝ ձանձրալի, բայց արդյունավետ և կայուն, ինչպես լավ պահպանված ատոմակայան: (Ոչ թե Չեռնոբիլ):»
Դուբրավկա Շուիցա (Միջերկրական ծովի հանձնակատար)
Միջերկրական ծովի կին ուժեղ անհատականությամբ:
«Դուբրավկան, կարծես, սիրում է կյանքը, մարմնավորում է հոգատար և ջերմ կերպար, որը ջերմ և կարեկից է», – ասաց Լիբուրելը: «Ես նրան տեսնում եմ նմանատիպ մշակութային արմատներով ամուր տղամարդու հետ»:
Նա ավելացրեց. «Միասին նրանք մարմնավորում և ճառագայթում են ջերմություն, և բաց են արտաքին աշխարհի համար՝ ոգեշնչելով շրջապատի մարդկանց»:
Կայա Կալլաս (Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ)
Ահեղ դատաստանի նախապատրաստվողի մտածելակերպ, շատ A տիպի, գերզգոն և անհանգստացած աշխարհի վիճակի համար:
«Երբ նայում եմ Կայային, ինձ մոտ առաջանում են «խելացի», «մտավոր» և «չափազանց մտածող» բառերը։ Հնարավոր է՝ նույնիսկ որոշակի անհանգստություն», – ասաց Լիբուրելը։ «Իմ ներքին զգացողությունն ասում է, որ չնայած նրա մեծ մտավոր կարողություններին, նրան անհրաժեշտ է շատ էմոցիոնալ ինտելեկտուալ տղամարդ, որը կկարողանա մեղմել նրա հնարավոր անհանգստությունը և ողջունել նրա բարդությունը՝ առանց դատողության, սիրո և քնքշության»։
Ստեֆան Սեժուրնե (ներքին շուկայի և ծառայությունների հանձնակատար)
Շատ նպատակասլաց, հավակնոտ և հաջողության վրա կենտրոնացած. դասական գերհմտացող, բարձր կրթությամբ և իր անձնական կյանքի հարցում զուսպ։
«Ստեֆանը թվում է չափազանց կենտրոնացած, զուսպ, արդյունավետ և նույնիսկ պերֆեկցիոնիստ։ Ես նրան տեսնում եմ հավասար հատկանիշներ ունեցող զուգընկերոջ հետ։ Հավակնոտ, զուսպ և խելացի տղամարդ՝ հիանալի կարիերայով, գուցե ֆինանսների կամ իրավունքի նման ոլորտում, կամ ով առնվազն ավելի քիչ է հանրությանը ներկայանում», – ասաց նա։
«Միասին նրանք քրտնաջան աշխատում են և ունեն ամուր երկարաժամկետ գործընկերություն, որտեղ նրանք աջակցում են միմյանց կարիերային և ձգտումներին և շարունակում են կառուցել իրենց կարիերան, ակտիվները և ցանցերը»։
