Սլովակիայի Ֆիցոն սպառնում է դադարեցնել Ուկրաինայի էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը, եթե ռուսական նավթի մատակարարումը չվերականգնվի

infomitk@gmail.com 22/02/2026 1 min read

Վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հայտարարել է, որ կդադարեցնի իր երկրի արտակարգ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը Ուկրաինային, եթե Կիևը չվերսկսի ռուսական նավթի մատակարարումը Սլովակիա։

Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն սպառնացել է դադարեցնել Ուկրաինայի արտակարգ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը, եթե մինչև երկուշաբթի օրը Ռուսաստանի նավթի մատակարարումը չվերականգնվի իր երկիր։

Շաբաթ օրը X սոցիալական ցանցում Ֆիցոն գրել է, որ «եթե Արևմուտքը դեմ չէ, որ «Հյուսիսային հոսք» գազատարը պայթեցվել է, Սլովակիան չի կարող սլովակա-ուկրաինական հարաբերությունները ընդունել որպես միակողմանի տոմս, որը միայն Ուկրաինային է օգուտ բերում»։

Գազատարը անջատված է արդեն գրեթե մեկ ամիս։ Կիևը պնդում է, որ այն վնասվել է ռուսական անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով։

«Ուկրաինայի նախագահը հրաժարվում է հասկանալ մեր խաղաղության վրա կենտրոնացած մոտեցումը, և քանի որ մենք չենք աջակցում պատերազմին, նա չարամիտ է վարվում Սլովակիայի նկատմամբ», – ասվում է Ֆիցոյի գրառման մեջ։

Սպառնալիքը հնչել է Հունգարիայի կողմից վնասված գազատարի պատճառով Ուկրաինայի համար 90 միլիարդ եվրոյի արտակարգ վարկը կասեցնելուց ընդամենը մեկ օր անց։ Ե՛վ Սլովակիան, և՛ Հունգարիան մեծապես կախված են ռուսական նավթից և սերտ հարաբերություններ ունեն Մոսկվայի հետ։ Ֆիցոն նաև ասել է, որ իր երկիրը կմերժի վարկը։

Ուրբաթ երեկոյան սոցիալական ցանցերում տեղադրված տեսանյութում արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն մեղադրել է Ուկրաինային Հունգարիային «շանտաժի» ենթարկելու մեջ՝ նավթի առաքումները չվերսկսելով։

Սլովակիան դարձել է Ուկրաինայի էլեկտրաէներգիայի հիմնական եվրոպական մատակարարը՝ լրացնելով բացը, որը առաջացել էր ռուսական հարձակումներից հետո, որոնք լուրջ վնաս էին հասցրել երկրի էլեկտրաէներգետիկ ցանցին։

