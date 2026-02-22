Սլովակիայի Ֆիցոն սպառնում է դադարեցնել Ուկրաինայի էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը, եթե ռուսական նավթի մատակարարումը չվերականգնվի

Վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հայտարարել է, որ կդադարեցնի իր երկրի արտակարգ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը Ուկրաինային, եթե Կիևը չվերսկսի ռուսական նավթի մատակարարումը Սլովակիա։
Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն սպառնացել է դադարեցնել Ուկրաինայի արտակարգ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը, եթե մինչև երկուշաբթի օրը Ռուսաստանի նավթի մատակարարումը չվերականգնվի իր երկիր։
Շաբաթ օրը X սոցիալական ցանցում Ֆիցոն գրել է, որ «եթե Արևմուտքը դեմ չէ, որ «Հյուսիսային հոսք» գազատարը պայթեցվել է, Սլովակիան չի կարող սլովակա-ուկրաինական հարաբերությունները ընդունել որպես միակողմանի տոմս, որը միայն Ուկրաինային է օգուտ բերում»։
Գազատարը անջատված է արդեն գրեթե մեկ ամիս։ Կիևը պնդում է, որ այն վնասվել է ռուսական անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով։
«Ուկրաինայի նախագահը հրաժարվում է հասկանալ մեր խաղաղության վրա կենտրոնացած մոտեցումը, և քանի որ մենք չենք աջակցում պատերազմին, նա չարամիտ է վարվում Սլովակիայի նկատմամբ», – ասվում է Ֆիցոյի գրառման մեջ։
Սպառնալիքը հնչել է Հունգարիայի կողմից վնասված գազատարի պատճառով Ուկրաինայի համար 90 միլիարդ եվրոյի արտակարգ վարկը կասեցնելուց ընդամենը մեկ օր անց։ Ե՛վ Սլովակիան, և՛ Հունգարիան մեծապես կախված են ռուսական նավթից և սերտ հարաբերություններ ունեն Մոսկվայի հետ։ Ֆիցոն նաև ասել է, որ իր երկիրը կմերժի վարկը։
Ուրբաթ երեկոյան սոցիալական ցանցերում տեղադրված տեսանյութում արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն մեղադրել է Ուկրաինային Հունգարիային «շանտաժի» ենթարկելու մեջ՝ նավթի առաքումները չվերսկսելով։
Սլովակիան դարձել է Ուկրաինայի էլեկտրաէներգիայի հիմնական եվրոպական մատակարարը՝ լրացնելով բացը, որը առաջացել էր ռուսական հարձակումներից հետո, որոնք լուրջ վնաս էին հասցրել երկրի էլեկտրաէներգետիկ ցանցին։
Բաց մի թողեք
Ֆրիդրիխ Մերցը մեկնում է Չինաստան՝ լարված առևտրային հարաբերությունները վերականգնելու համար
Թրամփը բարձրացնում է համաշխարհային մաքսատուրքերը 10%-ից մինչև 15%՝ «անմիջապես ուժի մեջ մտնելով»
Օրբանը զգուշացրել է Ուկրաինային էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը դադարեցնելու հնարավոր որոշման մասին