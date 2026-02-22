Հայացք ԵՄ-ից․ Իրանցի ուսանողները վերսկսում են կառավարության դեմ բողոքի ցույցերը Թեհրանում ԱՄՆ ռազմական ներկայության աճի ֆոնին

Թեհրանի համալսարաններում տեղադրված տեսանյութերը ցույց են տալիս, թե ինչպես են ուսանողները պարսկերենով վանկարկում «բի շարաֆ» կամ «ամոթալի»՝ կառավարության կողմնակիցների դեմ բախումների բռնկման ժամանակ։
Իրանում վերսկսված բողոքի ցույցերի մասին հաղորդագրությունների ֆոնին, Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկիանը հայտարարել է, որ իր երկիրը չի զիջի միջազգային ճնշմանը, քանի որ միջուկային բանակցությունները Միացյալ Նահանգների հետ շարունակվում են։
Պետական հեռուստատեսությամբ ուղիղ եթերում հեռարձակված ելույթի ժամանակ Պեզեշկիանն ասել է. «Աշխարհի տերությունները շարք են կանգնում, որպեսզի մեզ ստիպեն գլուխներս խոնարհել… բայց մենք չենք խոնարհի՝ չնայած նրանց կողմից մեզ համար ստեղծված բոլոր խնդիրներին»։
Միևնույն ժամանակ, տեղական և սփյուռքի լրատվամիջոցները հաղորդել են Թեհրանում վերսկսված կառավարության դեմ ուսանողական բողոքի ցույցերի մասին՝ կապված հունվարյան բախումների ժամանակ հազարավոր զոհերի, ինչպես նաև կառավարությանը աջակցություն ցուցաբերող այլ խմբերի հետ։
AFP-ի կողմից Թեհրանի առաջատար ճարտարագիտական համալսարանում տեղադրված տեսանյութերը ցույց են տալիս, թե ինչպես են մարդիկ պարսկերենով վանկարկում «բի շարաֆ» կամ «ամոթալի» և կռիվներ են սկսվում։ Լոնդոնում տեղակայված պարսկալեզու «Իրան Ինթերնեշնլ» հեռուստաալիքը նույնպես հաղորդել է մայրաքաղաքում գտնվող Շարիֆի տեխնոլոգիական համալսարանում տեղի ունեցած բողոքի ցույցերի մասին։
Հունվարի 8-ին և 9-ին ցույցերի գագաթնակետին հասած ցույցերից հետո, իրանցիները այս շաբաթ կրկնել են բողոքի կարգախոսները՝ նշելու հազարավոր մարդկանց մահվան 40-րդ օրը՝ համաձայն շիաների սգո ավանդույթի։
Տեղական «Ֆարս» լրատվամիջոցը հաղորդել է, որ ուսանողների կողմից մահացածների հիշատակը հարգելու նախատեսված «լուռ և խաղաղ նստացույցը» խափանվել է, երբ որոշները սկսել են վանկարկել կարգախոսներ, այդ թվում՝ «մահ բռնապետին»՝ հղում անելով Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիին։
«Ֆարս»-ի կողմից հրապարակված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է մի խումբ վանկարկում և ծածանում իրանական դրոշներ՝ դեմքով դեպի դիմակներով մեկ այլ ամբոխ, որին հետ էին պահում կոստյումներով տղամարդիկ։ Երկու կողմերն էլ, կարծես, հիշատակի լուսանկարներ էին պահում։
Անկարգությունները սկսվել են դեկտեմբերին՝ ամիսներ տևած ֆինանսական դժվարություններից հետո, նախքան կառավարության դեմ զանգվածային բողոքի ցույցերի վերածվելը։ Անվտանգության ուժերը ճնշել են ցույցերը բռնի ուժով, որը, ըստ իրավապաշտպան խմբերի, հազարավոր մարդկանց կյանք է խլել։
Իրանի հոգևորական իշխանությունները խոստովանում են, որ ավելի քան 3000 մարդ է սպանվել, սակայն բռնության մեջ մեղադրում են երկրի թշնամիների կողմից ենթադրաբար կազմակերպված «ահաբեկչական գործողություններին»։
Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ-ում գործող «Մարդու իրավունքների ակտիվիստներ» լրատվական գործակալությունը հայտնում է, որ բռնաճնշումների ժամանակ զոհվել է ավելի քան 7000 մարդ, որոնց մեծ մասը ցուցարարներ են, չնայած իրական թիվը կարող է շատ ավելի բարձր լինել։
Ուրբաթ օրը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ վերջին բողոքի ցույցերի ժամանակ զոհվել է 32000 մարդ՝ առանց աղբյուր նշելու։
Թրամփի մեկնաբանություններից հետո, շաբաթ օրը Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին սոցիալական ցանցերում կոչ արեց «բոլոր նրանց», ովքեր «վիճարկում են մեր տվյալների ճշգրտությունը, խնդրում ենք կիսվել ցանկացած ապացույցով»։
Տարածաշրջանում լարվածության աճ
Բողոքի ցույցերը տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ Իրանը բախվում է աճող ճնշման՝ Միացյալ Նահանգների հետ իր միջուկային ծրագրի վերաբերյալ համաձայնության գալու համար, որը ուժեր է տեղակայել հարվածային հեռավորության վրա և մեծացնում է իր ներկայությունը Մերձավոր Արևելքում։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը արդեն սպառնացել էր Թեհրանի դեմ ռազմական գործողություններով՝ անվտանգության ուժերի կողմից բռնաճնշումների դեմ բողոքի ցույցերի ժամանակ։
Ռոյթերսը հաղորդել է, որ ԱՄՆ ռազմական ինքնաթիռներ են նկատվել Լաջեսի ավիաբազայում, և ԱՄՆ պաշտոնյաները հայտարարել են, որ Իրանի վրա հարվածները կարող են թիրախավորել առանձին առաջնորդների: USS Gerald R. Ford ավիակիրը նույնպես նկատվել է ուրբաթ օրը Ջիբրալթարի նեղուցի մոտով անցնելիս։
Flightradar24-ի ուղիղ թռիչքների հետևորդը նաև հաղորդել է, որ Բուլղարիայի Սոֆիայի օդանավակայանը երկուշաբթի և երեքշաբթի օրերին մի քանի ժամով կփակվի, և միայն ռազմական ինքնաթիռներին կթույլատրվի թռիչքներ կատարել: Տեղական լրատվամիջոցները նշում են, որ այս ժամանակավոր փակումը համընկնում է օդանավակայանում և մոտակա ավիաբազայում ԱՄՆ ռազմական ինքնաթիռների ներկայության հետ։
Բուլղարիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ինքնաթիռները պատկանում են ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերին, և դրանց տեղակայումը ՆԱՏՕ-ի ուժեղացված զգոնության միջոցառումների մի մասն է։
Շվեդիան, Սերբիան և Ավստրալիան կոչ են արել իրենց քաղաքացիներին լքել Իրանը և խուսափել այդ երկիր մեկնելուց։
Շաբաթ գիշերը հրապարակված հայտարարության մեջ Սերբիայի արտաքին գործերի նախարարությունը նշել է. «Անվտանգության վիճակի վատթարացման պատճառով Սերբիայի Հանրապետության քաղաքացիներին խորհուրդ չի տրվում առաջիկա ժամանակահատվածում մեկնել Իրան»։
Ուրբաթ օրը Թրամփը Սպիտակ տանը կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է, որ «քննարկում է» Իրանի վրա սահմանափակ ռազմական հարված հասցնելու հնարավորությունը, եթե բանակցությունները անհաջող լինեն։
