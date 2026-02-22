Թրամփը բարձրացնում է համաշխարհային մաքսատուրքերը 10%-ից մինչև 15%՝ «անմիջապես ուժի մեջ մտնելով»

ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ նոր միջոցառումը անմիջապես կբարձրացնի 10% համաշխարհային մաքսատուրքը այն երկրների համար, որոնցից շատերը «տասնամյակներ շարունակ խաբել են ԱՄՆ-ին՝ առանց որևէ հատուցման»։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ արդյունավետորեն անմիջապես կբարձրացնի համաշխարհային մաքսատուրքերը երկրների համար օրական 10%-ից մինչև 15%, այն բանից հետո, երբ Գերագույն դատարանը որոշեց, որ իր լայնածավալ մաքսատուրքերը գերազանցում են գործադիր իշխանության լիազորությունները։
Թրամփը սոցիալական ցանցերում իր գրառման մեջ նշել է, որ որոշում է կայացնում «Մաքսատուրքերի վերաբերյալ ԱՄՆ Գերագույն դատարանի կողմից երեկ հրապարակված ծիծաղելի, վատ գրված և չափազանց հակաամերիկյան որոշման մանրակրկիտ, մանրամասն և ամբողջական վերանայման հիման վրա»։
Դատարանը, ուրբաթ օրը 6-3 որոշմամբ, չեղյալ է հայտարարել արտակարգ լիազորությունների մասին օրենքի համաձայն Թրամփի կողմից սահմանված լայնածավալ մաքսատուրքերը՝ նրան լուրջ հարված հասցնելով տնտեսական քաղաքականությանը։
«Մեր երկիրը պաշտպանելու համար նախագահը կարող է իրականում ավելի շատ մաքսատուրքեր սահմանել, քան ես գանձում էի… տարբեր մաքսատուրքերի լիազորությունների շրջանակներում», – շարունակել է նա։
Որոշումը կենտրոնանում է Միջազգային արտակարգ տնտեսական լիազորությունների մասին օրենքի (IEEPA) միջոցով սահմանված մաքսատուրքերի վրա, որը 1977 թվականի օրենք է, որը սովորաբար օգտագործվում է պատժամիջոցների և այլ տնտեսական գործիքների համար, և որը Թրամփը կիրառել էր լայն ներմուծման հարկերը արդարացնելու համար։
ԱՄՆ այլ նախագահներ բազմիցս օգտագործել են օրենքը, բայց Թրամփը առաջինն էր, որ այն կիրառեց մաքսատուրքերի համար։
Թրամփն ասել է, որ ինքը չի անհանգստանում որոշումից՝ ասելով, որ Գերագույն դատարանի որոշումը «պարզապես չեղյալ է հայտարարել IEEPA-ի որոշակի կիրառումը»։
«Այսպիսով, մենք կարող ենք օգտագործել մյուս օրենքները, այլ մաքսատուրքային լիազորությունները, որոնք նույնպես հաստատվել են և լիովին թույլատրված են»։
Թրամփը բազմիցս ներկայացրել է վեճը որպես գոյաբանական իր տնտեսական օրակարգի համար, նույնիսկ այն դեպքում, երբ հարցումները ցույց են տվել, որ մաքսատուրքերը լայնորեն տարածված չեն մատչելիության վերաբերյալ ընտրողների ավելի լայն անհանգստության ֆոնին։
Փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը դիմել է X-ին՝ արտահայտելու իր հիասթափությունը բարձրագույն դատարանի «անօրինականության» վերաբերյալ։
«Այսօր Գերագույն դատարանը որոշել է, որ Կոնգրեսը, չնայած նախագահին «ներմուծումը կարգավորելու» հնարավորություն տալուն, իրականում դա չի նկատի ունեցել», – ասել է նա սոցիալական մեդիա հարթակում գրառման մեջ։
Կոնգրեսն ընդդեմ գործադիր իշխանության
Մեծամասնության կարծիքով, դատարանը նշել է, որ ԱՄՆ սահմանադրությունը «շատ հստակ» Կոնգրեսին է տալիս հարկեր սահմանելու լիազորություն, այդ թվում՝ մաքսատուրքեր, և ոչ թե նախագահին։
Գլխավոր դատավոր Ջոն Ռոբերտսը գրել է, որ սահմանադրության հեղինակները հարկման լիազորություն չեն տվել գործադիր իշխանությանը։
Որոշումը չի խոչընդոտում Սպիտակ տանը այլ օրենքներով նախատեսված պարտականություններ կատարել, չնայած այդ ուղիները, որպես կանոն, ավելի խիստ ընթացակարգային սահմանափակումներ և արագության ու ծավալի սահմանափակումներ ունեն, քան Թրամփի սկզբնապես փորձած արտակարգ լիազորությունների մոտեցումը։
Վարչակազմի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ ակնկալում են պահպանել ավելի լայն մաքսատուրքային շրջանակը՝ օգտագործելով այլ լիազորություններ։
«Հետևաբար, անմիջապես ուժի մեջ մտնելով՝ 232-րդ բաժնի և գործող 301 մաքսատուրքերի համաձայն բոլոր ազգային անվտանգության մաքսատուրքերը… մնում են ուժի մեջ, լիովին գործում և լիովին ուժի մեջ», – ասել է նա։
«Եվ մենք նաև նախաձեռնում ենք մի քանի 301-րդ բաժնի և այլ հետաքննություններ՝ մեր երկիրը անարդար առևտրային պրակտիկայից պաշտպանելու համար», – հավելել է Թրամփը։
Ի՞նչ «այլ» իրավական միջոցներ են դեռևս հասանելի
ԱՄՆ նախագահի համար հասանելի այլընտրանքային իրավական միջոցների շարքում 1974 թվականի Առևտրի մասին օրենքի 301-րդ և 122-րդ բաժինները կարևորագույն նշանակություն ունեն ապագա սակագնային պլանների համար։
Երկու դրույթներն էլ ունեն զգալիորեն ավելի խիստ սահմանափակումներ, քան IEEPA-ն, քանի որ Թրամփի վարչակազմը բախվում է իսկապես ավելի նեղ գործիքակազմի։
301-րդ բաժինը, որը պաշտոնապես 1974 թվականի Առևտրի մասին օրենքի III վերնագրի մաս է կազմում և կոչվում է «Անարդար առևտրային պրակտիկայից ազատում», Միացյալ Նահանգների առևտրային ներկայացուցչի գրասենյակին (USTR) լիազորություն է տալիս «հետաքննել և գործել այն արտաքին առևտրային պրակտիկայի դեմ, որը խախտում է ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրերը կամ ծանրաբեռնում է ամերիկյան առևտուրը»։
Երբ USTR-ը եզրակացնում է, որ օտարերկրյա կառավարության վարքագիծը անհիմն կամ խտրական է, այն կարող է սահմանել պատասխան սակագներ կամ չեղարկել առևտրային զիջումները։
Կարևոր է, որ առևտրային համաձայնագրեր չպարունակող դեպքերում հետաքննությունները, որպես կանոն, պետք է որոշման հասնեն 12 ամսվա ընթացքում, ինչը նշանակում է, որ սակագները չեն կարող արագորեն ներդրվել։
Օրինակ, 301-րդ բաժինը թույլ չի տա 50% հարկ սահմանել Բրազիլիայից ներմուծման վրա։
Մյուս կողմից, 122-րդ բաժինը կարող է կիրառվել ավելի արագ, բայց ժամանակային սահմանափակում ունի։
Դրույթը ԱՄՆ նախագահին լիազորում է սահմանել մինչև 15% ժամանակավոր ներմուծման լրացուցիչ վճարներ կամ քվոտաներ՝ ոչ ավելի, քան 150 օր, երբ Միացյալ Նահանգները բախվում է միջազգային վճարային հիմնարար խնդիրների, ինչպիսիք են վճարային հաշվեկշռի լուրջ դեֆիցիտը կամ դոլարի արագ արժեզրկումը։
Այն ընդունվեց այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնը 1971 թվականին օգտագործեց «Թշնամու հետ առևտրի մասին» օրենքը՝ ներմուծման ժամանակավոր 10% լրացուցիչ վճար սահմանելու համար, և ներկայացնում է Կոնգրեսի ջանքերը՝ այդ արտակարգ սակագնային լիազորության ավելի նեղ տարբերակը կոդիֆիկացնելու համար։
Նախնական հետաքննություն չի պահանջվում, ինչը թույլ է տալիս արագ գործադիր գործողություններ ձեռնարկել, բայց սակագները ավտոմատ կերպով դադարեցվում են 150 օր հետո, եթե Կոնգրեսը չքվեարկի դրանք երկարաձգելու օգտին։
Երկու դրույթների սահմանափակումներն էլ մեծ նշանակություն ունեն վարչակազմի հավակնությունների համար։
Չնայած Թրամփի այս ուրբաթվա թվացյալ ուժեղ դիրքորոշմանը, ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը նախկինում արդեն ընդունել էր, որ այս այլընտրանքային մեթոդները «այնքան արդյունավետ և այնքան հզոր չեն», որքան IEEPA-ն։
Սակագիններից տուժած ընկերությունների կողմից դատական հայցեր են ընթանում
Գործը մարտահրավերներ առաջացրեց հիմնականում դեմոկրատական հակվածություն ունեցող նահանգների և փոքր ներմուծողներից մինչև խոշոր մանրածախ առևտրականներ ունեցող բիզնեսների կողմից՝ պնդելով, որ արտակարգ օրենքը չի թույլատրում սակագներ, և որ Թրամփի քայլը չի անցել սահմանված իրավական փորձարկումները։
«Ես ճանաչում եմ դատական հայց ներկայացրած մարդկանց, և դուք գիտեք, որ նրանք խաբեբաներ են, խոշոր խաբեբաներ», – ասաց Թրամփը։
«Ես չեմ կարծում, որ մենք երբևէ կհրաժարվենք MAGA-ից, MAGA-ն միշտ մեզ հետ է լինելու»։
Թրամփը բազմիցս այս վեճը ներկայացրել է որպես իր տնտեսական օրակարգի գոյաբանական խնդիր, նույնիսկ այն դեպքում, երբ հարցումները ցույց են տվել, որ մաքսատուրքերը լայնորեն տարածված չեն՝ մատչելիության վերաբերյալ ընտրողների ավելի լայն անհանգստության ֆոնին։
Նա պլանավորում է գտնել մաքսատուրքերը ուժի մեջ պահելու նոր եղանակներ։
«(Մաքսատուրքերից) մի քանիսը մնում են ուժի մեջ։ Դրանցից շատերը մնում են ուժի մեջ։ Դրանցից մի քանիսը չեն մնա ուժի մեջ, և դրանք կփոխարինվեն այլ մաքսատուրքերով», – եզրափակեց նա։
Բաց մի թողեք
Ինչո՞ւ Գերմանիայի պահպանողականները չեն կարողանում հաղթահարել Անգելա Մերկելին. Լուսանկար
Ֆրիդրիխ Մերցը մեկնում է Չինաստան՝ լարված առևտրային հարաբերությունները վերականգնելու համար
Հայացք ԵՄ-ից․ Իրանցի ուսանողները վերսկսում են կառավարության դեմ բողոքի ցույցերը Թեհրանում ԱՄՆ ռազմական ներկայության աճի ֆոնին