Արտառոց դեպք՝ Երևանում․ «էրո, թայլանդ, վիպ և դուշ» տեսակի մերսումներ

Փետրվարի 20-ին, արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։
Ժամը 22։00-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Քանաքեռ-Զեյթունի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Երևանում հայտնի մերսման սրահներից մեկում աշխատակիցները գումարի դիմաց հաճախորդների մերսումը ավարտելուց հետո ձեռնաշարժության միջոցով նրանց հասցնում են օրգազմի։
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, նշված սրահ են մեկնել ոստիկանության Քանաքեռ-Զեյթունի բաժնի օպերատիվ խումբը՝ բաժնի պետի տեղակալի գլխավորությամբ։
Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով տեղում մերսման սրահի 26-ամյա տնօրեն Ժ․ Հ․-ն ոստիկաններին հայտնել է, որ նշված մերսման սրահում կին աշխատակիցների կողմից իրականցվում է թայլանդական, բժշկական և էրո մերսում, որի ժամանակ կատարվում է ձեռնաշարժությամբ հաճախորդի սեռական օրգանների հանգստացում, որի արժեքը կազմում է 20 հազարից – 30 հազար դրամ, իսկ մերսման սրահում որպես մերսող աշխատող 30-ամյա Մ․ Ա․-ն հայտնել է, որ 15 օր է աշխատում է նշված մերսման սրահում, որտեղ գումարի դիմաց կատարում է մերսում, որի ժամանակ ձեռնաշարժության միջոցով իրականացնում է հաճախորդի սեռական օրգանների հանգստացում, ստացած գումարի 50 տոկոսը պահում է իրեն, իսկ մյուս 50 տոկոսը տալիս է Ժ․ Հ․-ին։
Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով նույն մերսման սրահում որպես մերսող աշխատող Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի 37-ամյա Ն․ Խ․-ն էլ ոստիկաններին հայտնել է, որ նշված մերսման սրահում իրակականացվում է «էրո, թայլանդ, վիպ և դուշ» տեսակի մերսումներ, որոնց վերջում ձեռնաշարժության միջոցով իրականացնում է հաճախորդի սեռական օրգանների հանգստացում, որոնց արժեքը կազմում է 20 հազարից- 40 հազար դրամ, իսկ գումարային պայմանավորվածությունը հաճախորդները ձեռք են բերում տնօրենի հետ։
Դեպքի փաստով ոստիկանության Քանաքեռ-Զեյթունի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի քննչական բաժին։
Բաց մի թողեք
Փաստաբան է ձերբակալվել. Լուսանկար
Երևանի N143 մանկապարտեզի տնօրենին ձերբակալել են. Լուսանկար
20-ից ավելի երիտասարդ ծեծել է մեկ այլ երիտասարդի. միջամտել է ոստիկանության գվարդիան, հնչել է կրակոց. Տեսանյութ