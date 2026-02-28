Ֆոն դեր Լայենը մեկնաբանել է Իրանում ստեղծված իրավիճակը

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, որ Իրանում տեղի ունեցող զարգացումները մտահոգիչ են, և Եվրամիությունը կապ է պահպանում տարածաշրջանի իր գործընկերների հետ։
«Իրանում տեղի ունեցող զարգացումները խիստ մտահոգիչ են։ Մենք շարունակում ենք սերտ կապի մեջ մնալ տարածաշրջանի մեր գործընկերների հետ։
Մենք վերահաստատում ենք մեր անսասան հանձնառությունը տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության պահպանման մեջ։
Միջուկային անվտանգության ապահովումը և ցանկացած գործողության կանխումը, որը կարող է էլ ավելի սրել լարվածությունը կամ խաթարել համաշխարհային չտարածման ռեժիմը, կարևորագույն նշանակություն ունի։
Եվրամիությունը լայնածավալ պատժամիջոցներ է ընդունել՝ ի պատասխան Իրանի մարդասպան ռեժիմի և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գործողությունների, և հետևողականորեն խթանել է միջուկային և բալիստիկ ծրագրերի հարցերը բանակցային կարգավորման միջոցով լուծելու դիվանագիտական ջանքերը։
ԵՄ անդամ պետությունների հետ սերտ համագործակցությամբ մենք կձեռնարկենք բոլոր անհրաժեշտ քայլերը՝ ապահովելու համար, որ տարածաշրջանում ԵՄ քաղաքացիները կարողանան հույսը դնել մեր լիակատար աջակցության վրա։
Մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին ցուցաբերել առավելագույն զսպվածություն, պաշտպանել քաղաքացիական բնակչությանը և լիովին հարգել միջազգային իրավունքը», – գրել է ֆոն դեր Լայենն X սոցիալական ցանցում։
